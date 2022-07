» Analyse Last 8 des 12. Aktienturniers (Christian Drastil)

18.07.2022, 2231 Zeichen

Um 11:16 liegt der ATX TR mit +0.77 Prozent im Plus bei 6084 Punkten (Ultimo 2021: 7849, -22.49% ytd). Topperformer der PIR-Group sind RBI mit +4.56% auf 10.665 Euro, dahinter Porr mit +3.47% auf 11.94 Euro und FACC mit +2.97% auf 7.115 Euro. Zum Vergleich der DAX: 13035 (+1.34%, Ultimo 2021: 15884, -17.94% ytd).

Wie bei der Damen-EM in England gibt es auch im 12. Aktienturnier presented by IRW-Press in dieser Woche die Runde der letzten 8. Der jeweils Wochenbessere steigt auf. Was nach den ersten beiden Runden fix ist: Da Titelverteidiger S Immo und der zweifache Gewinner Palfinger bereits ausgeschieden sind, wird der Wanderpokal noch keinem fixen Besitzer zugeordnet werden können. In der Gesamtwertung aller Turniere wird die Österreichische Post ihre Führung ausbauen. Warimpex hat mit Erste Group und RBI beide Banken eliminiert. Zwischenstände unter https://boerse-social.com/tournament .

Hier der Raster:

Österreichische Post besiegte in Runde 2 Immofinanz mit -0.74% zu -1.85%. und hatte in Runde 1 ein Freilos. Andritz besiegte in Runde 2 Evotec mit 2.06% zu -2.77% und in Runde 1 DO&CO mit 3.64% zu -1.65%.

Österreichische Post ( Akt. Indikation: 27,00 /27,10, 1,12%)

Andritz ( Akt. Indikation: 41,04 /41,10, 0,91%)



Verbund besiegte in Runde 2 Valneva mit 5.07% zu -4.32% und in Runde 1 Frequentis mit 5.50% zu 0.66%. Pierer Mobility besiegte in Runde 2 Mayr-Melnhof mit 0.00% zu -6.37% und in Runde 1 Wienerberger mit 1.94% zu -0.10%.

Verbund ( Akt. Indikation: 102,40 /102,60, -4,92%)

Pierer Mobility ( Akt. Indikation: 62,10 /63,10, -0,95%)

VIG besiegte in Runde 2 FACC mit -2.74% zu -3.36% und in Runde 1 AT&S mit -0.23% zu -8.70%. Warimpex besiegte in Runde 2 RBI mit -1.85% zu -6.85% und in Runde 1 Erste Group mit 3.10% zu 2.25%.

VIG ( Akt. Indikation: 21,45 /21,50, 0,82%)

Warimpex ( Akt. Indikation: 0,83 /0,86, -0,59%)



Strabag besiegte in Runde 2 Telekom Austria mit 1.30% zu 0.33% und in Runde 1 Kontron mit 1.19% zu -0.84%, CA Immo besiegte in Runde 2 Palfinger mit 2.30% zu -2.62% und in Runde 1 Flughafen Wien mit 1.33% zu -0.30%.

Strabag ( Akt. Indikation: 39,25 /39,35, 1,16%)

CA Immo ( Akt. Indikation: 31,15 /31,20, 0,08%)

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 18.07.)

(18.07.2022)

