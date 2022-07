Spannendes Semifinale beim 12. Aktienturnier ist gestartet (Christian Drastil)

25.07.2022, 2079 Zeichen

Um 10:30 liegt der ATX TR mit +1.29 Prozent im Plus bei 6288 Punkten (Ultimo 2021: 7849, -19.88% ytd). Topperformer der PIR-Group sind RBI mit +4.89% auf 11.055 Euro, dahinter Telekom Austria mit +2.92% auf 6.175 Euro und Palfinger mit +2.83% auf 23.6 Euro. Zum Vergleich der DAX: 13216 (+0.33%, Ultimo 2021: 15884, -16.80% ytd).

Wie bei der Damen-EM in England gibt es auch im 12. Aktienturnier presented by IRW-Press in dieser Woche die Runde der letzten 4 und das Finale. Das Semifinale läuft von Freitag Schluss bis Mittwoch Schluss, (3 Tage) das Finale von Mittwoch Schluss bis Freitag Schluss (2 Tage). Was fix ist: Da Titelverteidiger S Immo und der zweifache Gewinner Palfinger bereits ausgeschieden sind, wird der Wanderpokal noch keinem fixen Besitzer zugeordnet werden können. In der Gesamtwertung aller Turniere wird die Österreichische Post ihre Führung ausbauen. Sie hat auch - wie auch die VIG die Chamce. Hier alle historischen Sieger in der Reihenfolge der Turniere, nur Palfinger hat bisher 2 Siege: FACC, Post, Mayr-Melnhof, Palfinger, voestalpie, VIG, Palfinger, Addiko Bank, Andritz, Do&Co, S Immo. Zwischenstände unter https://boerse-social.com/tournament .

Hier der Raster:

Österreichische Post besiegte in Runde 3 Andritz mit 5,05% zu 3,10%, in Runde 2 Immofinanz mit -0.74% zu -1.85%. und hatte in Runde 1 ein Freilos. Pierer Mobility besiegte in Runde 3 in Runde 2 Verbund mit 0,00% zu -1,30%, in Runde 2 Mayr-Melnhof mit 0.00% zu -6.37% und in Runde 1 Wienerberger mit 1.94% zu -0.10%.

Österreichische Post ( Akt. Indikation: 28,30 /28,35, 0,80%)

Pierer Mobility ( Akt. Indikation: 63,50 /64,10, 0,95%)

VIG besiegte in Runde 3 Warimpex mit 0,94% zu 0,47%, in Runde 2 FACC mit -2.74% zu -3.36% und in Runde 1 AT&S mit -0.23% zu -8.70%. CA Immo besiegte in Runde 3 Strabag mit 1,77 zu 0,90, in Runde 2 Palfinger mit 2.30% zu -2.62% und in Runde 1 Flughafen Wien mit 1.33% zu -0.30%.

VIG ( Akt. Indikation: 21,65 /21,75, 0,93%)

CA Immo ( Akt. Indikation: 31,65 /31,70, -0,08%)

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 25.07.)

(25.07.2022)

