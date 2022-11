» Reingehört bei Wienerberger und FACC (boersen radio.at)

11.11.2022, 2408 Zeichen

Reingehört bei Wienerberger

Wienerberger CEO Heimo Scheuch zum laufenden Geschäftsjahr: Es wird ein sehr starkes Jahr, ein Rekordjahr, weil unsere Lösungen für energetisch effizientes Bauen sehr gut laufen und unsere Optimierungsmaßnahmen und die vorausschauende Einkaufspolitik zum Ergebnis beitragen.

Krise am Bau: Es wird im Allgemeinen viel schlecht geredet. Wenn das eine oder andere Werk in den Wintermonaten still steht, ist das nichts Außergewöhnliches. Im Winter wird witterungsbedingt weniger gebaut und da werden Wartungsarbeiten durchgeführt.

Zu Investitionen: Wir investieren laufend in Verbesserungsmaßnahmen, in eine energetisch effiziente Produktion, in die Verbesserung der neuen Produkte, setzen eine Vielzahl an Aktivitäten, um besser und effizienter zu produzieren.

Zum Wachstum: In den letzten 5 bis 6 Jahren haben wir uns weiterentwickelt, hervorheben möchte ich hier das Wassermanagement, wo wir im Bereich Infrastruktur aber auch Entsorgung Lösungen anbieten und mittlerweile auf einen Umsatz in Höhe von 1,5 Mrd. Euro kommen. Hier werden wir die Lösungen weiter ausbauen, bieten auch Messungen, Sensoren, Pumpstationen etc. im und um das Haus an. Ich sehe hier großes Potenzial für Wienerberger.

https://boersenradio.at/page/brn/41270/

Reingehört bei FACC

FACC CFO Ales Starek im boersenradio-Interview zur Entwicklung in den ersten drei Quartalen: Der Markt erholt sich wieder, die Lust am Reisen ist wieder da. Das Bedürfnis nach Mobilität ist ungebrochen, auch im interkontinentalen Bereich geht es wieder los. Es geht nach oben, das wird auch im nächsten Jahr so sein. Außerdem gibt es auf der Welt sehr viele Menschen, die noch nicht geflogen sind, vor allem in China oder Indien, die werden das nachholen, sobald sie es sich leisten können.

Gute Nachfrage gibt es bei den Modellen A320 und 737 Max, es ist aktuell ein guter Zeitpunkt die Flotte zu erneuern.

Das Q3 ist traditionell schwächer, im Gewinn nach Steuern ist eine Berwertungssache bezüglich Devisensicherungen enthalten. Aber das ist ein reines Bewertungsthema. Das wird sich wieder normalisieren.

Zum Werk in Kroatien und der Euro-Einführung: Wir haben uns für Kroatien entschieden, da es dort Lohnkostenvorteile gibt. Ich glaube nicht, dass die Euro-Einführung das Bild signifikant verändern wird.

https://boersenradio.at/page/brn/41266/

(Der Input von boersen radio.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 11.11.)

(11.11.2022)

