SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

ATX-Trends: AT&S, Verbund, Post ...

08.07.2026, 1584 Zeichen

Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Die Wiener Börse ist gestern Dienstag mit Verlusten aus dem Handel gegangen. Besonders Technologiewerte sind international unter Druck gekommen, was auch auf Europas Aktienmärkten Spuren hinterlassen hat. Der Leitindex ATX beendete den Tag mit Abschlägen von 1,18 Prozent auf 6.488,23 Punkte. Der breiter aufgestellte ATX Prime gab um 1,10 Prozent auf 3.191,43 Zähler nach. Auch an den wichtigsten Börsen Europas war ein durchwachsener Handel zu beobachten.

Technologiewerte litten weltweit unter den schlecht aufgenommenen Quartalszahlen von Samsung . Die Zahlen waren zwar solide ausgefallen, führten aber dennoch zu Gewinnmitnahmen und unterstrichen damit die wachsende Skepsis der Anleger hinsichtlich des KI-Booms. Samsung legte eigentlich hervorragende Quartalszahlen vor. Doch die Samsung-Aktien seien bereits mit derart hohen Ansprüchen der Investoren belegt, dass die Erwartungen kaum noch zu übertreffen gewesen seien, fasste ein Marktbeobachter zusammen.

Die Abwärtsbewegungen im Technologiesektor gingen auch dem steirischen Halbleiterhersteller AT&S nicht spurlos vorüber. AT&S sackten um 10,4 Prozent ab.

Die im ATX schwer gewichteten Bankaktien tendierten schwach. Raiffeisen Bank International (RBI) beendeten den Tag ohne Bewegung. Erste Group und Bawag lagen bei minus 0,4 Prozent und. 0,6 Prozent. Die schwergewichteten OMV -Papiere verharrten beim Nullwachstum. Lediglich drei Werte konnten im ATX Gewinn aufweisen: Verbund mit plus 1,6 Prozent, Österreichische Post mit plus 0,8 Prozent und CA Immobilien mit 0,2 Prozent."


(08.07.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1194: ATX deutlich schwächer, AT&S und Kontron als Deutsche Börse Champions, Award für die Telekom Austria-IR




 

Bildnachweis

1.

Aktien auf dem Radar:Kapsch TrafficCom, Polytec Group, AT&S, Amag, Semperit, Austriacard Holdings AG, Rosenbauer, ATX, ATX Prime, ATX TR, voestalpine, Wienerberger, ATX NTR, Andritz, Lenzing, DO&CO, Erste Group, OMV, Porr, Rath AG, RBI, Wolford, Zumtobel, BKS Bank Stamm, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM.

Random Partner

Kontron
Der Technologiekonzern Kontron AG – ehemals S&T AG – ist mit mehr als 6.000 Mitarbeitern und Niederlassungen in 32 Ländern weltweit präsent. Das im SDAX® an der Deutschen Börse gelistete Unternehmen ist einer der führenden Anbieter von IoT (Internet of Things) Technologien. In diesen Bereichen konzentriert sich Kontron auf die Entwicklung sicherer und vernetzter Lösungen durch ein kombiniertes Portfolio aus Hardware, Software und Services.

>> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Österreich-Depots: Schwächer (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 8.7.: Bitte wieder so wie 2022 (Börse Geschichte) (Börse...

» Nachlese: Andrea Maier, win2day Open, dad.at Zertifikate, Manuela Wenger...

» Wiener Börse Party #1194: ATX deutlich schwächer, AT&S und Kontron als D...

» PIR-News zu VIG, Andritz, Flughafen Wien, oekostrom AG (Christine Petzwi...

» Wiener Börse zu Mittag leichter: Verbund, Frequentis und AT&S gesucht

» Börsepeople im Podcast S25/13: Eva Landrichtinger

» Von Schladming nach Salzburg: Wie die Treasury and Finance Convention vo...

» Vom BWL-Studium zur Country Medical Directorin: Andrea Maiers Weg durch ...

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Semperit, Bajaj Mobility, win2day ÖTV, ...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Ausgewählte Jobs von PIR-Partnern
.net Developer (f/m/d)
Wien / Österreichische Post
Datenschutzmanager*in Wien (w/m/d)
Wien / Österreichische Post
Stellvertretende Teamleitung (w/m/d)
Logistikzentrum 6965 Wolfurt / Österreichische Post
Junior Analyst International Mortgages*
Wien / Bawag
Leasingabwicklung Vertriebsinnendienst
Klagenfurt / Bawag
Expert Asset Liability Management
Klagenfurt / Bawag
Portfolio Manager:in Operation
Wien / Verbund
Expert:in Bilanzierung mit Projektaufgaben
Wien / Verbund
Expert:in KI & digitale Zusammenarbeit
Wien / Verbund

Meistgelesen
>> mehr
Österreichische Sportstars zeigen sich auf Instagram
Nazvelqorn Erfahrungen 2026: Lohnt sich die Plattform in Österreich?
Wie RBI, AT&S, Erste Group, DO&CO, OMV und SBO für Gesprächsstoff im ATX sorgten
Österreich-Depots: Schwächer (Depot Kommentar)
Wiener Börse: ATX geht 1,72 Prozent tiefer aus dem Mittwoch-Handel
Unser Volumensrobot sagt: AT&S und Polytec auffällig (#gabb Radar)




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 22-23: Strabag(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 21-22: Verbund(2)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: RBI(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: AT&S(1)
    BSN MA-Event Hannover Rück
    Star der Stunde: Kapsch TrafficCom 2.32%, Rutsch der Stunde: Frequentis -1.28%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: AT&S(1), Kontron(1)
    BSN Vola-Event Kapsch TrafficCom
    Star der Stunde: OMV 0.64%, Rutsch der Stunde: RBI -2.04%
    Featured Partner Video

    Zertifikate Party Österreich: Bestsellerautor Daniel Stelter beim Zertifikate Kongress über Chancen vs. Absturz (so retten wir D und auch A)

    Zertifikate Party Österreich im Zertifikate-Supermonat Juni: Wir hatten den Countdown zum Award mit 20 Folgen, wir hatten den Award selbst und davor/dazwischen gab es natürlich noch den Kongress. U...

    Books josefchladek.com

    Yusuf Sevinçli
    Oculus
    2018
    Galerist & Galerie Filles du Calvaire

    Ola Rindal
    Stains & Ashes
    2025
    Poursuite

    Joan van der Keuken
    Achter Glas
    1957
    C. de Boer jr.

    Stephen Gill
    The Pillar
    2019
    Nobody

    Fritz Kühn
    Kompositionen in Schwarz und Weiß
    1959
    F. Bruckmann



    Autor: Mario Tunkowitsch

    08.07.2026, 1584 Zeichen

    Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Die Wiener Börse ist gestern Dienstag mit Verlusten aus dem Handel gegangen. Besonders Technologiewerte sind international unter Druck gekommen, was auch auf Europas Aktienmärkten Spuren hinterlassen hat. Der Leitindex ATX beendete den Tag mit Abschlägen von 1,18 Prozent auf 6.488,23 Punkte. Der breiter aufgestellte ATX Prime gab um 1,10 Prozent auf 3.191,43 Zähler nach. Auch an den wichtigsten Börsen Europas war ein durchwachsener Handel zu beobachten.

    Technologiewerte litten weltweit unter den schlecht aufgenommenen Quartalszahlen von Samsung . Die Zahlen waren zwar solide ausgefallen, führten aber dennoch zu Gewinnmitnahmen und unterstrichen damit die wachsende Skepsis der Anleger hinsichtlich des KI-Booms. Samsung legte eigentlich hervorragende Quartalszahlen vor. Doch die Samsung-Aktien seien bereits mit derart hohen Ansprüchen der Investoren belegt, dass die Erwartungen kaum noch zu übertreffen gewesen seien, fasste ein Marktbeobachter zusammen.

    Die Abwärtsbewegungen im Technologiesektor gingen auch dem steirischen Halbleiterhersteller AT&S nicht spurlos vorüber. AT&S sackten um 10,4 Prozent ab.

    Die im ATX schwer gewichteten Bankaktien tendierten schwach. Raiffeisen Bank International (RBI) beendeten den Tag ohne Bewegung. Erste Group und Bawag lagen bei minus 0,4 Prozent und. 0,6 Prozent. Die schwergewichteten OMV -Papiere verharrten beim Nullwachstum. Lediglich drei Werte konnten im ATX Gewinn aufweisen: Verbund mit plus 1,6 Prozent, Österreichische Post mit plus 0,8 Prozent und CA Immobilien mit 0,2 Prozent."


    (08.07.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1194: ATX deutlich schwächer, AT&S und Kontron als Deutsche Börse Champions, Award für die Telekom Austria-IR




     

    Bildnachweis

    1.

    Aktien auf dem Radar:Kapsch TrafficCom, Polytec Group, AT&S, Amag, Semperit, Austriacard Holdings AG, Rosenbauer, ATX, ATX Prime, ATX TR, voestalpine, Wienerberger, ATX NTR, Andritz, Lenzing, DO&CO, Erste Group, OMV, Porr, Rath AG, RBI, Wolford, Zumtobel, BKS Bank Stamm, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM.

    Random Partner

    Kontron
    Der Technologiekonzern Kontron AG – ehemals S&T AG – ist mit mehr als 6.000 Mitarbeitern und Niederlassungen in 32 Ländern weltweit präsent. Das im SDAX® an der Deutschen Börse gelistete Unternehmen ist einer der führenden Anbieter von IoT (Internet of Things) Technologien. In diesen Bereichen konzentriert sich Kontron auf die Entwicklung sicherer und vernetzter Lösungen durch ein kombiniertes Portfolio aus Hardware, Software und Services.

    >> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Österreich-Depots: Schwächer (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 8.7.: Bitte wieder so wie 2022 (Börse Geschichte) (Börse...

    » Nachlese: Andrea Maier, win2day Open, dad.at Zertifikate, Manuela Wenger...

    » Wiener Börse Party #1194: ATX deutlich schwächer, AT&S und Kontron als D...

    » PIR-News zu VIG, Andritz, Flughafen Wien, oekostrom AG (Christine Petzwi...

    » Wiener Börse zu Mittag leichter: Verbund, Frequentis und AT&S gesucht

    » Börsepeople im Podcast S25/13: Eva Landrichtinger

    » Von Schladming nach Salzburg: Wie die Treasury and Finance Convention vo...

    » Vom BWL-Studium zur Country Medical Directorin: Andrea Maiers Weg durch ...

    » Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Semperit, Bajaj Mobility, win2day ÖTV, ...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Ausgewählte Jobs von PIR-Partnern
    .net Developer (f/m/d)
    Wien / Österreichische Post
    Datenschutzmanager*in Wien (w/m/d)
    Wien / Österreichische Post
    Stellvertretende Teamleitung (w/m/d)
    Logistikzentrum 6965 Wolfurt / Österreichische Post
    Junior Analyst International Mortgages*
    Wien / Bawag
    Leasingabwicklung Vertriebsinnendienst
    Klagenfurt / Bawag
    Expert Asset Liability Management
    Klagenfurt / Bawag
    Portfolio Manager:in Operation
    Wien / Verbund
    Expert:in Bilanzierung mit Projektaufgaben
    Wien / Verbund
    Expert:in KI & digitale Zusammenarbeit
    Wien / Verbund

    Meistgelesen
    >> mehr
    Österreichische Sportstars zeigen sich auf Instagram
    Nazvelqorn Erfahrungen 2026: Lohnt sich die Plattform in Österreich?
    Wie RBI, AT&S, Erste Group, DO&CO, OMV und SBO für Gesprächsstoff im ATX sorgten
    Österreich-Depots: Schwächer (Depot Kommentar)
    Wiener Börse: ATX geht 1,72 Prozent tiefer aus dem Mittwoch-Handel
    Unser Volumensrobot sagt: AT&S und Polytec auffällig (#gabb Radar)




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 22-23: Strabag(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 21-22: Verbund(2)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: RBI(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: AT&S(1)
      BSN MA-Event Hannover Rück
      Star der Stunde: Kapsch TrafficCom 2.32%, Rutsch der Stunde: Frequentis -1.28%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: AT&S(1), Kontron(1)
      BSN Vola-Event Kapsch TrafficCom
      Star der Stunde: OMV 0.64%, Rutsch der Stunde: RBI -2.04%
      Featured Partner Video

      Zertifikate Party Österreich: Bestsellerautor Daniel Stelter beim Zertifikate Kongress über Chancen vs. Absturz (so retten wir D und auch A)

      Zertifikate Party Österreich im Zertifikate-Supermonat Juni: Wir hatten den Countdown zum Award mit 20 Folgen, wir hatten den Award selbst und davor/dazwischen gab es natürlich noch den Kongress. U...

      Books josefchladek.com

      Dimitri Bogachuk
      Atlantic
      2025
      form.

      Formes nues
      ed. by Albert Mentzel et Albert Roux
      1935
      Forme, Editions d'Art Graphique et Photographique

      Mark Mahaney
      Polar Night
      2019/2021
      Trespasser

      Harry Gruyaert
      Irish Summers
      2020
      Gallery Fifty One

      Richard Avedon
      Nothing Personal
      1964
      Atheneum Publishers

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de