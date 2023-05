Nachlese: Bernhard Dörflinger, Bettina Binder und warum, Oberbank? (Christian Drastil)

02.05.2023, 3181 Zeichen

- in Folge S4/52 geht es um den Ultimo-Handel April, zu Mittag mit AT&S in Front, dann habe ich Jubiläen von Polytec und RBI. Die Oberbank-Vorstände werden in wenigen Tagen zum 25.10.2022 befragt werden, es geht um eine Aktientransaktion. Ich frage nur nach "warum nicht ATXPrime, Oberbank?".

- Bernhard Dörflinger ist Sales Manager Österreich und Schweiz bei der baha GmbH (the Company formerly know als TeleTrader). Wir sprechen über ein IT-Studium, Bernhards erste Aktien und den Einstieg beim heutigen Arbeitgeber im Jahr 2008, dies kurz nach Lehman. Die Unterschiede zwischen Schweiz und Östererreich in vielen Facetten arbeiten wir besonders heraus, auch steuerlich, Financial Literacy, Superfund, mein 3rd Screen und Pink Floyd werden ebenfalls erwähnt.

- ABC Audio Business Chart #44: Wie hoch ist der Schuldenberg der USA? ( Josef Obergantschnig) Die Schulden der USA haben mittlerweile ein Rekord-Niveau von 31,4 Billionen US-Dollar erreicht. Seit 2012 haben sich die Schulden verdoppelt, seit 2008 mehr als verdreifacht. Hast du dir schon einmal die Frage gestellt, wie hoch der Schuldenberg ist, wenn wir 1-Dollar-Banknoten übereinander stapeln? Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, höre einfach einmal rein. Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, höre einfach einmal rein. HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/4248/

- ABC Audio Business Chart #43: Sind die G7-Länder am Net Zero Pfad? (Josef Obergantschnig) Die G7-Länder haben sich dazu verpflichtet, zur Dekarbonisierung beizutragen. Ziel ist es, bis 2050 das große Ziel "Net-Zero" zu erreichen. In allen Ländern weicht der CO2-Trend von den Zielvorgaben ab. Vor allem in Japan muss die CO2-Emissionen bis 2030 deutlich reduzieren, um das langfristige Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, höre einfach einmal rein.HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/4244/

- Bettina Binder wird in diesem Podcastkino in Kürze die Super-Me-Sundays starten. Da geht es auch um KI vs. KI, also Künstliche Intelligenz vs. Körperliche Intelligenz. Und auch um KI im Sinne der beeindruckenden Intelligenz von Kindern. Die Super-Me-Sundays wird es alle 14 Tage geben, damit ist nicht nur am Samstag Sport das Thema auf Audio-CD.at, sondern immer wieder auch Sonntags. Steht Peak Performance im Mittelpunkt? Oder geht es mehr um Plauderläufe & Co? Bettina, Ex-Beachvolleyballerin und überhaupt Multisportlerin, war jahrelang Head of Brand Management und Performance Marketing der Allianz und wurde 2021 zum Finance Marketer of the Year in Österreich ausgezeichnet. HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/4243/

Bettina Binder im Börsepeople-Podcast: https://audio-cd.at/page/podcast/3634/

https://www.businessbrain.at

