» In den News: Verbund, Wolftank, Andritz, VIG (Christine Petzwinkler)

Verbund hat die Verbund Green Hydrogen GmbH neu gegründet und setzt damit einen weiteren Schritt zur Geschäftsentwicklung und zum Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft. Das Unternehmen arbeitet am Aufbau einer umfangreichen Wertschöpfungskette, um große Mengen an grünem Wasserstoff langfristig aus benachbarten Regionen zu importieren. Erste Vereinbarungen wurden bereits mit internationalen Partnern abgeschlossen. Die Geschäftsführung wird von Olivia Schauerhuber und Hamead Ahrary übernommen. „Wir glauben an einen vollständig erneuerbaren Energiemix der Zukunft, in dem grüner Wasserstoff ein wichtiger Bestandteil zur Dekarbonisierung der heimischen Industrie sein wird“, so Olivia Schauerhuber. Hamead Ahrary ergänzend: "Die Zukunft liegt in der Intensivierung der Zusammenarbeit mit unseren Partnern – Wasserstoff ist ein Partnergeschäft."

Apropos Wasserstoff: Die Analysten von AlsterResearch sehen Positives für Wolftank durch den Börsengang der Wasserstoff-Tochter von Thyssenkrupp. In dieser Woche beginnt thyssenkrupp nucera ("tk nucera") mit dem Angebot von Aktien. Das Unternehmen liefert hocheffiziente Elektrolyseanlagen, die erneuerbare Energie und Wasser in grünen Wasserstoff für die industrielle Nutzung umwandeln. "Im weitesten Sinne ist tk nucera in der gleichen Branche wie Wolftank tätig, wenn auch in einem anderen Teil der Wertschöpfungskette", so die Analysten von AlsterResearch. Ihrer Ansicht nach hat der geplante Börsengang mehrere positive Implikationen für Wolftank, wie zB ein erhöhtes Investoreninteresse am Wasserstoffmarkt im Allgemeinen und dessen Wachstumsaussichten im Besonderen. "Darüber hinaus deutet die hohe Pre-Money-Bewertung von tk nucera darauf hin, dass die Bewertung von Wolftank noch lange nicht ausgereizt ist, so dass sich für Investoren, die in ein bereits börsennotiertes, bewährtes Wasserstoffunternehmen investieren wollen, enorme Chancen bieten", so die Experten. Die Analysten von AlsterResearch bekräftigen daher ihre Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 20,00 Euro für die Wolftank-Aktie.

Andritz erhielt von DS Smith den Auftrag zur Lieferung einer kompletten Stoffaufbereitungslinie und eines innovativen Rejektaufbereitungssystems für das Werk in Porcari, das neue Verpackungspapiere aus 100 Prozent Altpapier herstellt. Die Stoffaufbereitungslinie umfasst Europas größten FibreFlow-Trommelauflöser. Die von Andritz gelieferte Ausrüstung wird in der neuen Papiermaschine eingesetzt, die Mitte 2025 in Betrieb gehen soll.

Mit 1. Juli 2023 wird Hannes Gürtl gemeinsam mit dem langjährigen Geschäftsführer Tomo Mrdjen bei der Wiener Städtischen die Verantwortung für die Niederlassung in Slowenien übernehmen. Er folgt Gerald Krainer, der seinen Ruhestand antritt.

