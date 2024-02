ATX-Trends: RBI, Verbund, Flughafen Wien, Telekom Austria ...

15.02.2024, 2988 Zeichen

Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Der österreichische Aktienmarkt hat sich am Mittwoch nach einer Stimmungseintrübung im Verlauf etwas leichter aus dem Handel verabschiedet. Der ATX fiel zum Handelsende um 0,06 Prozent auf 3.366,27 Punkte. An den europäischen Leitbörsen gab es nach einem zögerlichen Start hingegen Kursgewinne. Die Verlaufsgewinne an der Wall Street nach den deutlichen Vortagesabschlägen an den US-Börsen unterstützten auch die Aktienkurse diesseits des Atlantiks etwas. International fehlten fundamentale Konjunkturnachrichten. Am Vortag hatten noch unerwartet hohe US-Inflationszahlen für Sorgenfalten bei den Aktienanlegern gesorgt. In Wien rückten unter den Schwergewichten die Aktien von Andritz um 4,3 Prozent vor. Erste Group verloren hingegen 1,4 Prozent. Zudem gab es von mehreren Unternehmen Neuigkeiten.

Die Papiere Raiffeisen Bank International (RBI) verbuchten ein Minus von 0,1 Prozent. RBI will sich von ihrer belarussischen Tochter Priorbank trennen und befindet sich in dazu "fortgeschrittenen Verhandlungen" mit der emiratischen Soven 1 Holding. Die Veräußerung würde den Ausstieg von RBI aus dem Markt bedeuten. Gleichermaßen ginge damit ein Verlust in Höhe von 225 Millionen Euro auf Konzernebene einher. Dieser ergebe sich aus der Differenz zwischen Buchwert des Eigenkapitals und dem erwarteten Kaufpreis.



Die Verbund-Titel schlossen ebenfalls mit minus 0,1 Prozent. Der teilstaatliche Energie-Konzern will für 2023 mit 4,15 Euro eine höhere Dividende zahlen als im Jahr davor. Für 2022 3,60 Euro ausgeschüttet worden. Analysten schrieben in einer ersten Reaktion von positiven Nachrichten. Der Dividendenvorschlag liegt über den Markterwartungen. Beim Branchenkollegen EVN gab es ein deutliches Kursplus von 2,2 Prozent. Mit Zahlenvorlagen rückten zudem Telekom Austria und Eurotelesites ins Blickfeld der Akteure. Der Telefonkonzern hatte im abgelaufenen Geschäftsjahr 2023 ein Nettoergebnis von 646 Millionen erzielt. Das entspricht einem Plus von 1,8 Prozent zum Vorjahreszeitraum. Der Umsatz kletterte um 4,9 Prozent auf 5,3 Milliarden Euro hoch. Analysten hoben vor allem die starke Entwicklung des operativen Ergebnisses (Ebitda) im 4. Quartal hervor und erwarteten eine positive Marktreaktion. Die Telekom-Titel gaben jedoch um 0,8 Prozent nach. Der Flughafen Wien errichtet bis 2027 die an den Terminal 3 anschließende Süderweiterung und nimmt dafür 420 Millionen Euro in die Hand. Auf 70 000 Quadratmetern sollen mehr als 30 neue Einkaufs- und Gastronomieangebote, mehr Aufenthaltszonen, Lounges, eine moderne Sicherheitskontrolle sowie 18 Busgates entstehen. Das Projekt laufe seit Juli 2023, nun starte die intensive Bauphase, hieß es von Unternehmensseite. Die Aktie verlor 0,6 Prozent. Marinomed-Aktien gaben bei sehr dünnen Handelsumsätzen um 1,2 Prozent nach. Das niederösterreichische Biotech-Unternehmen hat im Vorjahr voraussichtlich einen Umsatz von 9,2 Millionen Euro erwirtschaftet, nach 11,3 Millionen Euro im Jahr davor."

(15.02.2024)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #590: Small Caps werden heute gespannt auf Aluflexpacks 66 Prozent Move schauen, Morphosys lässt grüssen

Bildnachweis

1.





Aktien auf dem Radar:FACC, Rosenbauer, DO&CO, Austriacard Holdings AG, Addiko Bank, Amag, Strabag, Lenzing, Semperit, ATX Prime, Rosgix, Andritz, Pierer Mobility, AT&S, Telekom Austria, Zumtobel, Palfinger, Porr, Wolftank-Adisa, Warimpex, Oberbank AG Stamm, RHI Magnesita, Agrana, CA Immo, Erste Group, EVN, Flughafen Wien, Immofinanz, Kapsch TrafficCom, Österreichische Post, Uniqa.

Random Partner Do&Co

Als Österreichisches, börsennotiertes Unternehmen mit den drei Geschäftsbereichen Airline Catering, internationales Event Catering und Restaurants, Lounges & Hotel bieten wir Gourmet Entertainment auf der ganzen Welt. Wir betreiben 32 Locations in 12 Ländern auf 3 Kontinenten, um die höchsten Standards im Produkt- sowie Service-Bereich umsetzen zu können. >> Besuchen Sie 68 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» BSN Spitout Wiener Börse: Do&Co springt im ATX ytd von 8 auf 1

» Österreich-Depots: dad.at-Depot dreht ins Plus (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 16.2.: Verbund, Palfinger, ÖBAG (Börse Geschichte) (Börs...

» Reingehört bei Telekom Austria (boersen radio.at)

» News zu Porr, DO & CO, Research zu Flughafen Wien, Bawag, Valneva (Chris...

» Nachlese: Aktienkultur vermisst, Live Blick Verfallstag, Thomas Mraz (Ch...

» Wiener Börse Party #590: Small Caps werden heute gespannt auf Aluflexpac...

» Zertifikate Party Österreich 02/24: BNP Paribas über Hebelprodukte, Zert...

» Wiener Börse zu Mittag stärker: Bawag, Palfinger und Do&CO gesucht, in D...

» Börsenradio Live-Blick 16/2: DAX-Rekordjagd + Verfallstag = Bären heute ...