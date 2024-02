Wiener Börse Party 2024 in the Making, 26. Februar (baha)

26.02.2024, 1449 Zeichen

Montag, 26. Februar

Mr. Superfund Christian Baha ist sicherlich einer der bekanntesten Vertreter im Wiener Kapitalmarkt. Schillernd und irgendwie über den Dingen. Man weiß, dass er auch in Filmen mitspielte, „Wall Street II“ oder „Transformers“ sind ein Begriff. In der Internet Movie Database (IMDb) findet man folgenden Eintrag: “Perhaps more well known as a successful European private investor, Christian Baha has played himself in several Superfund commercials. Mr. Baha also appeared in the latest series of Superfund commercials produced in 2009, which were viewed widely across CNN, CNBC, Bloomberg Television & Fox Business News. Recently, Christian Baha played a supporting role as a hedge fund chief in Oliver Stone’s Wall Street: Money Never Sleeps (2010).” . Mein persönlicher Lieblingsfilm mit Baha ist ja „7 Below“, da spielt er eine größere Rolle und metzelt sich mit Stars wie Val Kilmer oder Ving Rhames. Wer wen metzelt, verrate ich nicht. Der IMDb-Eintrag zu diesem Film: “A group of strangers trapped in a time warp house where a terrible event transpired exactly 100 years prior“. Na bitte, Let`s do the Time Warp again. Baha findet sich übriges auf Rang 13 der Worst Actors and actresses auf IMDb. Nicht falsch verstehen, ich wäre stolz, Nr. 13 der Worst Actors zu sein. Ehrlich. Und die Produkte seiner baha group mag ich sowieso.

(26.02.2024)

Wiener Börse Party #598: Wiener Finanzmarkt neu aufsetzen? Do&Co wieder auf All-time-High, Generalunternehmer sein ist gut

