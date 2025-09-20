LinkedIn-NL: #weltvonmorgen? 25 wunderbare Visionen, gefragt hat die Steiermärkische Sparkasse

Episode 263/365 der kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. Die Season 20 der Serie Börsepeople fand im Sommer 2025 statt und war präsentiert von der Steiermärkische Bank und Sparkasse Private Banking Wien anlässlich des 200. Geburtstags. Die Schlussfrage kam vom Jubilar: Wie sieht deine Welt von morgen aus? Alle 25 Gäste haben geantwortet. Hier auf 16 Minuten zusammengeschnitten HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/7872/
Das waren die Gäste in Season 20 (gestürzte Reihenfolge):
Christoph Zenk: https://audio-cd.at/page/podcast/7857
Cosima Radimsky: https://audio-cd.at/page/podcast/7849
Markus Scheck: https://audio-cd.at/page/podcast/7835
Heinrich Gröller: https://audio-cd.at/page/podcast/7822
Daniel Cronin: https://audio-cd.at/page/podcast/7813
Magdalena Fischer: https://audio-cd.at/page/podcast/7804
Gudrun Schmid: https://audio-cd.at/page/podcast/7797
Franz Anreiter: https://audio-cd.at/page/podcast/7787
Wilhelm Brad: https://audio-cd.at/page/podcast/7780
Christoph Jünger: https://audio-cd.at/page/podcast/7770
Philipp Bagus: https://audio-cd.at/page/podcast/7758
Caterina Vizzardelli: https://audio-cd.at/page/podcast/7746
Trizi Schoeppl: https://audio-cd.at/page/podcast/7737
Nina Ritzinger: https://audio-cd.at/page/podcast/7727
Markus Glanzer: https://audio-cd.at/page/podcast/7719
Falko Höhnsdorf: https://audio-cd.at/page/podcast/7712
Beate Zöchmeister: https://audio-cd.at/page/podcast/7702
Lena Plesiutschnig: https://audio-cd.at/page/podcast/7691
Erich Pitak: https://audio-cd.at/page/podcast/7685
Alexander Eberan (Upd,1): https://audio-cd.at/page/podcast/7676
Serge Nussbaumer: https://audio-cd.at/page/podcast/7668
Kay Bommer: https://audio-cd.at/page/podcast/7659
Marco Xaver Bornschlegl: https://audio-cd.at/page/podcast/7650
Maria Kral-Glanzer: https://audio-cd.at/page/podcast/7638
Gregor Sterrer: https://audio-cd.at/page/podcast/7629
