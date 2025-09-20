SOCIAL

Impressum

Die Homebase
österreichischer Aktien
LinkedIn-NL: #weltvonmorgen? 25 wunderbare Visionen, gefragt hat die Steiermärkische Sparkasse

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


zur Startseite mit allen Blogs

20.09.2025, 2422 Zeichen

 

Episode 263/365 der kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. Die Season 20 der Serie Börsepeople fand im Sommer 2025 statt und war präsentiert von der Steiermärkische Bank und Sparkasse Private Banking Wien anlässlich des 200. Geburtstags. Die Schlussfrage kam vom Jubilar: Wie sieht deine Welt von morgen aus? Alle 25 Gäste haben geantwortet. Hier auf 16 Minuten zusammengeschnitten HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/7872/

Das waren die Gäste in Season 20 (gestürzte Reihenfolge):

Christoph Zenk: https://audio-cd.at/page/podcast/7857

Cosima Radimsky: https://audio-cd.at/page/podcast/7849

Markus Scheck: https://audio-cd.at/page/podcast/7835

Heinrich Gröller: https://audio-cd.at/page/podcast/7822

Daniel Cronin: https://audio-cd.at/page/podcast/7813

Magdalena Fischer: https://audio-cd.at/page/podcast/7804

Gudrun Schmid: https://audio-cd.at/page/podcast/7797

Franz Anreiter: https://audio-cd.at/page/podcast/7787

Wilhelm Brad: https://audio-cd.at/page/podcast/7780

Christoph Jünger: https://audio-cd.at/page/podcast/7770

Philipp Bagus: https://audio-cd.at/page/podcast/7758

Caterina Vizzardelli: https://audio-cd.at/page/podcast/7746

Trizi Schoeppl: https://audio-cd.at/page/podcast/7737

Nina Ritzinger: https://audio-cd.at/page/podcast/7727

Markus Glanzer: https://audio-cd.at/page/podcast/7719

Falko Höhnsdorf: https://audio-cd.at/page/podcast/7712

Beate Zöchmeister: https://audio-cd.at/page/podcast/7702

Lena Plesiutschnig: https://audio-cd.at/page/podcast/7691

Erich Pitak: https://audio-cd.at/page/podcast/7685

Alexander Eberan (Upd,1): https://audio-cd.at/page/podcast/7676

Serge Nussbaumer: https://audio-cd.at/page/podcast/7668

Kay Bommer: https://audio-cd.at/page/podcast/7659

Marco Xaver Bornschlegl: https://audio-cd.at/page/podcast/7650

Maria Kral-Glanzer: https://audio-cd.at/page/podcast/7638

Gregor Sterrer: https://audio-cd.at/page/podcast/7629

https://www.sparkasse.at/steiermaerkische/privatkunden

http://www.audio-cd.at/people

Unser Ziel: Kapitalmarkt is coming home. Täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

kapitalmarkt-stimme.at daily voice Playlist auf spotify: http://www.kapitalmarkt-stimme.at/spotify

http://www.kapitalmarkt-stimme.at

Musik: Steve Kalen: https://open.spotify.com/artist/6uemLvflstP1ZerGCdJ7YU

Playlist 30x30 (min.) Finanzwissen pur: http://www.audio-cd.at/30x30

(20.09.2025)

Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

kapitalmarkt-stimme.at daily voice 263/365: Und wie sieht deine Welt von morgen aus? (25 Antworten aus dem Kapitalmarkt)




 

