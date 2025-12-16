Nachlese: Heiko Thieme Investor Relations, Jahreswechsel Info (audio cd.at)
Christian Drastil
16.12.2025, 1085 Zeichen
Wiener Börse Party Montag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8206
- ATX weiter im Plus
- VIG mit heute ein Kursverdoppler 2025
- Research zu VIG, RBI, Polytec,
- News zu Post, BKS, Flughafen Wien
- Frankfurt: DAX fester, Fresenius gesucht
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8208
Im Rahmen des Podcasts "1h mit Heiko Thieme" habe ich ihn u.a. zu Investor Relations Themen befragt, Heiko verwendet gerne auch den Begriff PR. Beiersdorf findet er gut und Private sieht er im Vorteil, Telefonieren ist ihm lieber als Schreiben.
1h mit Heiko Thieme: https://audio-cd.at/page/podcast/8054/
https://www.m-vg.de/finanzbuchverlag/shop/article/25404-erfolgreich-zeitlos-investieren/
https://www.heiko-thieme.club
https://www.instagram.com/heikothieme.club/
http://www.audio-cd.at/pir
Playlist Spotify http://www.audio-cd.at/private-investor-relations
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8207
kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. Wie es über den Jahreswechsel mit unseren Podcasts weitergeht ...
(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 16.12.)
Private Investor Relations Podcast #14: Heiko Thieme rät zu Anrufen bei der IR, sieht Private gegenüber Institutionellen insgesamt im Vorteil
Aktien auf dem Radar:VIG, Austriacard Holdings AG, Amag, Pierer Mobility, EuroTeleSites AG, Addiko Bank, CPI Europe AG, Wienerberger, Zumtobel, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Kapsch TrafficCom, AT&S, EVN, Flughafen Wien, Österreichische Post, Semperit.
Vienna International Airport
Die Flughafen Wien AG positioniert sich durch die geografische Lage im Zentrum Europas als eine der wichtigsten Drehscheiben zu den florierenden Destinationen Mittel- und Osteuropas. Der Flughafen Wien war 2016 Ausgangs- oder Endpunkt für über 23 Millionen Passagiere.
Aktien auf dem Radar:VIG, Austriacard Holdings AG, Amag, Pierer Mobility, EuroTeleSites AG, Addiko Bank, CPI Europe AG, Wienerberger, Zumtobel, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Kapsch TrafficCom, AT&S, EVN, Flughafen Wien, Österreichische Post, Semperit.
Vienna International Airport
Die Flughafen Wien AG positioniert sich durch die geografische Lage im Zentrum Europas als eine der wichtigsten Drehscheiben zu den florierenden Destinationen Mittel- und Osteuropas. Der Flughafen Wien war 2016 Ausgangs- oder Endpunkt für über 23 Millionen Passagiere.
