Impressum

Die Homebase
österreichischer Aktien
Nachlese: Heiko Thieme Investor Relations, Jahreswechsel Info (audio cd.at)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

16.12.2025, 1085 Zeichen

Wiener Börse Party Montag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8206
- ATX weiter im Plus
- VIG mit heute ein Kursverdoppler 2025
- Research zu VIG, RBI, Polytec,
- News zu Post, BKS, Flughafen Wien
- Frankfurt: DAX fester, Fresenius gesucht

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8208
Im Rahmen des Podcasts "1h mit Heiko Thieme" habe ich ihn u.a. zu Investor Relations Themen befragt, Heiko verwendet gerne auch den Begriff PR. Beiersdorf findet er gut und Private sieht er im Vorteil, Telefonieren ist ihm lieber als Schreiben.
1h mit Heiko Thieme: https://audio-cd.at/page/podcast/8054/
https://www.m-vg.de/finanzbuchverlag/shop/article/25404-erfolgreich-zeitlos-investieren/
https://www.heiko-thieme.club
https://www.instagram.com/heikothieme.club/
http://www.audio-cd.at/pir
Playlist Spotify http://www.audio-cd.at/private-investor-relations

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8207
kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. Wie es über den Jahreswechsel mit unseren Podcasts weitergeht ...

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 16.12.)


(16.12.2025)

Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Private Investor Relations Podcast #14: Heiko Thieme rät zu Anrufen bei der IR, sieht Private gegenüber Institutionellen insgesamt im Vorteil




 

Aktien auf dem Radar:VIG, Austriacard Holdings AG, Amag, Pierer Mobility, EuroTeleSites AG, Addiko Bank, CPI Europe AG, Wienerberger, Zumtobel, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Kapsch TrafficCom, AT&S, EVN, Flughafen Wien, Österreichische Post, Semperit.

Vienna International Airport
Die Flughafen Wien AG positioniert sich durch die geografische Lage im Zentrum Europas als eine der wichtigsten Drehscheiben zu den florierenden Destinationen Mittel- und Osteuropas. Der Flughafen Wien war 2016 Ausgangs- oder Endpunkt für über 23 Millionen Passagiere.

>> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


» Österreich-Depots: Knapp unter High (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 16.12.: Extremes zu Erste Group (Börse Geschichte) (Börs...

» Wiener Börse am Nachmittag unverändert: Wienerberger, Austriacard und UB...

» Nachlese: Heiko Thieme Investor Relations, Jahreswechsel Info (audio cd.at)

» Research zu RBI, News zu Flughafen Wien, Frequentis, Kapsch TrafficCom, ...

» Öko-Invest-Editorial ausnahmsweise von Christian Drastil (Christian Dras...

» LinkedIn-NL: Mit meinen Offline-Kabarettisten (samt Veranstaltungen) und...

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. VIG Verdoppler, Roland Meier, BNP Parib...

» ATX-Trends: RBI, Polytec, VIG, Uniqa ....

» Börsegeschichte 15.12.: RHI Magnesita (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)


Höheres Kursziel für RBI-Aktie
Gallmetzer HealthCare seit heute an der Wiener Börse
Comeback der täglichen Opening Bell, Season 1
Reploid-Tochter startet Finanzierungs-Kampagne auf Crowdinvesting-Plattform Rockets
Erste AM bringt mit Partners Group Private-Markets-Lösung auf den Markt
Research zu RBI, News zu Flughafen Wien, Frequentis, Kapsch TrafficCom, Uniqa, Erste AM, neue Aktie an der Wiener Börse (Christine Petzwinkler)




    BSN MA-Event RHI Magnesita
    Star der Stunde: RHI Magnesita 1.66%, Rutsch der Stunde: Zumtobel -1.98%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Kontron(2), Lenzing(2), OMV(2), VIG(1), Frequentis(1), RBI(1), Verbund(1)
    BSN MA-Event Zalando
    Star der Stunde: Austriacard Holdings AG 1.22%, Rutsch der Stunde: OMV -1.22%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Porr(2), Uniqa(1), voestalpine(1), Agrana(1), Lenzing(1), Kontron(1), CPI Europe AG(1)
    BSN MA-Event OMV
    Star der Stunde: DO&CO 2.44%, Rutsch der Stunde: UBM -1.39%
    BSN MA-Event OMV
    kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Diese Woche ist der Cut für die Number One Awards, die Besten der Besten an der Wiener Börse

    kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at: Auch heuer wieder wird es Number One Awards für die Besten der Besten an der Wiener Börse geben. Der Cut für die verschiedenen Hard-Facts-Kategor...

    Aktien auf dem Radar:VIG, Austriacard Holdings AG, Amag, Pierer Mobility, EuroTeleSites AG, Addiko Bank, CPI Europe AG, Wienerberger, Zumtobel, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Kapsch TrafficCom, AT&S, EVN, Flughafen Wien, Österreichische Post, Semperit.

    Vienna International Airport
    Die Flughafen Wien AG positioniert sich durch die geografische Lage im Zentrum Europas als eine der wichtigsten Drehscheiben zu den florierenden Destinationen Mittel- und Osteuropas. Der Flughafen Wien war 2016 Ausgangs- oder Endpunkt für über 23 Millionen Passagiere.

    >> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


    » Österreich-Depots: Knapp unter High (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 16.12.: Extremes zu Erste Group (Börse Geschichte) (Börs...

    » Wiener Börse am Nachmittag unverändert: Wienerberger, Austriacard und UB...

    » Nachlese: Heiko Thieme Investor Relations, Jahreswechsel Info (audio cd.at)

    » Research zu RBI, News zu Flughafen Wien, Frequentis, Kapsch TrafficCom, ...

    » Öko-Invest-Editorial ausnahmsweise von Christian Drastil (Christian Dras...

    » LinkedIn-NL: Mit meinen Offline-Kabarettisten (samt Veranstaltungen) und...

    » Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. VIG Verdoppler, Roland Meier, BNP Parib...

    » ATX-Trends: RBI, Polytec, VIG, Uniqa ....

    » Börsegeschichte 15.12.: RHI Magnesita (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)


    Höheres Kursziel für RBI-Aktie
    Gallmetzer HealthCare seit heute an der Wiener Börse
    Comeback der täglichen Opening Bell, Season 1
    Reploid-Tochter startet Finanzierungs-Kampagne auf Crowdinvesting-Plattform Rockets
    Erste AM bringt mit Partners Group Private-Markets-Lösung auf den Markt
    Research zu RBI, News zu Flughafen Wien, Frequentis, Kapsch TrafficCom, Uniqa, Erste AM, neue Aktie an der Wiener Börse (Christine Petzwinkler)




      BSN MA-Event RHI Magnesita
      Star der Stunde: RHI Magnesita 1.66%, Rutsch der Stunde: Zumtobel -1.98%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Kontron(2), Lenzing(2), OMV(2), VIG(1), Frequentis(1), RBI(1), Verbund(1)
      BSN MA-Event Zalando
      Star der Stunde: Austriacard Holdings AG 1.22%, Rutsch der Stunde: OMV -1.22%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Porr(2), Uniqa(1), voestalpine(1), Agrana(1), Lenzing(1), Kontron(1), CPI Europe AG(1)
      BSN MA-Event OMV
      Star der Stunde: DO&CO 2.44%, Rutsch der Stunde: UBM -1.39%
      BSN MA-Event OMV
      kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Diese Woche ist der Cut für die Number One Awards, die Besten der Besten an der Wiener Börse

      kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at: Auch heuer wieder wird es Number One Awards für die Besten der Besten an der Wiener Börse geben. Der Cut für die verschiedenen Hard-Facts-Kategor...

