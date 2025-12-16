» Nachlese: Heiko Thieme Investor Relations, Jahreswechsel Info (audio cd.at)

16.12.2025, 1085 Zeichen

Wiener Börse Party Montag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8206

- ATX weiter im Plus

- VIG mit heute ein Kursverdoppler 2025

- Research zu VIG, RBI, Polytec,

- News zu Post, BKS, Flughafen Wien

- Frankfurt: DAX fester, Fresenius gesucht

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8208

Im Rahmen des Podcasts "1h mit Heiko Thieme" habe ich ihn u.a. zu Investor Relations Themen befragt, Heiko verwendet gerne auch den Begriff PR. Beiersdorf findet er gut und Private sieht er im Vorteil, Telefonieren ist ihm lieber als Schreiben.

1h mit Heiko Thieme: https://audio-cd.at/page/podcast/8054/

https://www.m-vg.de/finanzbuchverlag/shop/article/25404-erfolgreich-zeitlos-investieren/

https://www.heiko-thieme.club

https://www.instagram.com/heikothieme.club/

http://www.audio-cd.at/pir

Playlist Spotify http://www.audio-cd.at/private-investor-relations

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8207

kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. Wie es über den Jahreswechsel mit unseren Podcasts weitergeht ...

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 16.12.)

(16.12.2025)

Private Investor Relations Podcast #14: Heiko Thieme rät zu Anrufen bei der IR, sieht Private gegenüber Institutionellen insgesamt im Vorteil

Aktien auf dem Radar:VIG, Austriacard Holdings AG, Amag, Pierer Mobility, EuroTeleSites AG, Addiko Bank, CPI Europe AG, Wienerberger, Zumtobel, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Kapsch TrafficCom, AT&S, EVN, Flughafen Wien, Österreichische Post, Semperit.

