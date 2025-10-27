SOCIAL

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Österreich-Depots: Etwas festerer Wochenauftakt (Depot Kommentar)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

27.10.2025, 3338 Zeichen

Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2 : - wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2 +0.19% vs. last #gabb, +27.40% ytd, +112.50% seit Start 2013. Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio). Aus 10.000 Euro wurden 139.403 Euro. Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1. Unter https://boerse-social.com/wikifolio/ranking werfen wir die 100 besten wikifolios im wikifolio-Ranking aus, dazu meines, das aktuell auf Rang 324 liegt (von mehr als 30.000).

Das Depot bei dad.at: Aktuell sind 36 börsenotierte PIR-Partner gleichgewichtet Start Jahresbeginn ohne Rebalancing. Performance ytd beträgt 31,96 Prozent.

BEZEICHNUNG ˄ ISIN/WKN STK./NOM. MARKTKURS MARKTWERT G/V %/ABS.
Summe 46.865,16 +31,96% / +11.349,41
Addiko Bank AT000ADDIKO0 50Stk. 20,9500 EUR 1.047,50 +6,35 % / +62,50
Agrana AT000AGRANA3 95Stk. 12,1500 EUR 1.154,25 +15,71 % / +156,75
Amag AT00000AMAG3 41Stk. 23,9500 EUR 981,95 -0,21 % / -2,05
AT&S AT0000969985 82Stk. 31,4750 EUR 2.580,95 +159,91 % / +1.587,93
Austriacard Holdings AG AT0000A325L0 171Stk. 5,0800 EUR 868,68 -13,01 % / -129,96
Baader Bank DE0005088108 246Stk. 6,5000 EUR 1.599,00 +60,49 % / +602,70
Bawag AT0000BAWAG2 12Stk. 108,3000 EUR 1.299,60 +33,46 % / +325,80
Bechtle DE0005158703 32Stk. 36,5700 EUR 1.170,24 +17,59 % / +175,04
CPI Europe AG AT0000A21KS2 67Stk. 17,3750 EUR 1.164,13 +16,45 % / +164,49
DO&CO AT0000818802 5Stk. 215,2500 EUR 1.076,25 +19,58 % / +176,25
Erste Group AT0000652011 16Stk. 82,8000 EUR 1.324,80 +38,79 % / +370,24
EuroTeleSites AG AT000000ETS9 224Stk. 5,3600 EUR 1.200,64 +20,18 % / +201,60
EVN AT0000741053 45Stk. 24,9000 EUR 1.120,50 +13,18 % / +130,50
FACC AT00000FACC2 167Stk. 8,7650 EUR 1.463,76 +46,82 % / +466,77
Flughafen Wien AT00000VIE62 18Stk. 52,9000 EUR 952,20 -0,56 % / -5,40
Frequentis ATFREQUENT09 35Stk. 75,3000 EUR 2.635,50 +170,86 % / +1.662,50
Kapsch TrafficCom AT000KAPSCH9 171Stk. 7,3400 EUR 1.255,14 +25,68 % / +256,50
Kontron AT0000A0E9W5 51Stk. 25,2900 EUR 1.289,79 +29,69 % / +295,29
Marinomed Biotech ATMARINOMED6 66Stk. 19,5000 EUR 1.287,00 +30,00 % / +297,00
Österreichische Post AT0000APOST4 34Stk. 29,7000 EUR 1.009,80 +3,13 % / +30,60
Palfinger AT0000758305 50Stk. 32,3250 EUR 1.616,25 +64,25 % / +632,25
Pierer Mobility AT0000KTMI02 50Stk. 14,1300 EUR 706,50 -28,27 % / -278,50
Polytec Group AT0000A00XX9 500Stk. 3,0000 EUR 1.500,00 +50,00 % / +500,00
Porr AT0000609607 56Stk. 29,0000 EUR 1.624,00 +63,47 % / +630,56
RBI AT0000606306 50Stk. 29,8300 EUR 1.491,50 +51,04 % / +504,00
RWT AG AT00RWTRACE1 400Stk. 3,4600 EUR 1.384,00 +38,40 % / +384,00
Semperit AT0000785555 84Stk. 13,1400 EUR 1.103,76 +10,98 % / +109,20
Strabag AT000000STR1 25Stk. 71,2500 EUR 1.781,25 +80,38 % / +793,75
Telekom Austria AT0000720008 125Stk. 9,2300 EUR 1.153,75 +15,95 % / +158,75
UBM AT0000815402 62Stk. 23,4000 EUR 1.450,80 +45,34 % / +452,60
Uniqa AT0000821103 127Stk. 12,8400 EUR 1.630,68 +63,98 % / +636,27
VAS AG AT0VASGROUP3 172Stk. 4,0000 EUR 688,00 -31,03 % / -309,60
Verbund AT0000746409 14Stk. 65,1000 EUR 911,40 -7,00 % / -68,60
VIG AT0000908504 32Stk. 44,8500 EUR 1.435,20 +47,78 % / +464,00
Warimpex AT0000827209 1748Stk. 0,5280 EUR 922,94 -7,69 % / -76,91
Wienerberger AT0000831706 37Stk. 26,5800 EUR 983,46 -0,75 % / -7,40

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 27.10.)


(27.10.2025)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Börsepeople im Podcast S21/18: Ina Sabitzer




 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:Addiko Bank, Kapsch TrafficCom, Polytec Group, Austriacard Holdings AG, Pierer Mobility, Rosenbauer, Uniqa, voestalpine, CPI Europe AG, FACC, DO&CO, Wienerberger, Porr, Lenzing, Wolftank-Adisa, Oberbank AG Stamm, Amag, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Österreichische Post, Fresenius, Deutsche Bank, Volkswagen Vz., Mercedes-Benz Group, Fresenius Medical Care, Deutsche Post, Allianz, HeidelbergCement, Vonovia SE, Brenntag, adidas.

Random Partner

Buwog
Die Buwog Group ist deutsch-österreichischer Komplettanbieter im Wohnimmobilienbereich. Insgesamt verfügt die Buwog Group über ein Portfolio mit rd. 51.000 Wohnungen. Mit einem Neubauvolumen von jährlich rund 700 Wohnungen im Großraum Wien ist die Buwog Group einer der aktivsten Wohnbauträger und Immobilienentwickler in Deutschland und Österreich.

>> Besuchen Sie 61 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a.. Zertifikate FMA Gewinn-Messe, Nvidia, ...

» ATX-Trends: Uniqa, Erste Group, Palfinger...

» Börsepeople im Podcast S21/18: Ina Sabitzer

» Wiener Börse Party #1021: ATX unverändert - Kapsch TrafficCom macht wied...

» LinkedIn-NL: Warum ich mich mit dem Thema Tod auseinandersetze ...

» Österreich-Depots: Autsch, Kapsch (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte: Extremes zu EVN; Mayr-Melnhof, DAX, Telekom Austria, Pi...

» Nachlese: ZFA auf der Gewinn-Messe, Andreas Böcskör holt mit Birgit Fle...

» News zu Kapsch TrafficCom, Research zu Marinomed, Palfinger, Aktienkäufe...

» (Christian Drastil)


Ausgewählte Events von BSN-Partnern
06.11.: VBV im Diskurs | 06.11.2025 | 14:30 – 16:00 Uhr

    Aktien auf dem Radar:Addiko Bank, Kapsch TrafficCom, Polytec Group, Austriacard Holdings AG, Pierer Mobility, Rosenbauer, Uniqa, voestalpine, CPI Europe AG, FACC, DO&CO, Wienerberger, Porr, Lenzing, Wolftank-Adisa, Oberbank AG Stamm, Amag, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Österreichische Post, Fresenius, Deutsche Bank, Volkswagen Vz., Mercedes-Benz Group, Fresenius Medical Care, Deutsche Post, Allianz, HeidelbergCement, Vonovia SE, Brenntag, adidas.

