Österreich-Depots: Etwas festerer Wochenauftakt (Depot Kommentar)
Autor:
Christian Drastil
>> Website
27.10.2025, 3338 Zeichen
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2 : - wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2 +0.19% vs. last #gabb, +27.40% ytd, +112.50% seit Start 2013. Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio). Aus 10.000 Euro wurden 139.403 Euro. Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1. Unter https://boerse-social.com/wikifolio/ranking werfen wir die 100 besten wikifolios im wikifolio-Ranking aus, dazu meines, das aktuell auf Rang 324 liegt (von mehr als 30.000).
Das Depot bei dad.at: Aktuell sind 36 börsenotierte PIR-Partner gleichgewichtet Start Jahresbeginn ohne Rebalancing. Performance ytd beträgt 31,96 Prozent.
|BEZEICHNUNG ˄
|ISIN/WKN
|STK./NOM.
|MARKTKURS
|MARKTWERT
|G/V %/ABS.
|Summe
|46.865,16 €
|+31,96% / +11.349,41 €
|Addiko Bank
|AT000ADDIKO0
|50Stk.
|20,9500 EUR
|1.047,50 €
|+6,35 % / +62,50 €
|Agrana
|AT000AGRANA3
|95Stk.
|12,1500 EUR
|1.154,25 €
|+15,71 % / +156,75 €
|Amag
|AT00000AMAG3
|41Stk.
|23,9500 EUR
|981,95 €
|-0,21 % / -2,05 €
|AT&S
|AT0000969985
|82Stk.
|31,4750 EUR
|2.580,95 €
|+159,91 % / +1.587,93 €
|Austriacard Holdings AG
|AT0000A325L0
|171Stk.
|5,0800 EUR
|868,68 €
|-13,01 % / -129,96 €
|Baader Bank
|DE0005088108
|246Stk.
|6,5000 EUR
|1.599,00 €
|+60,49 % / +602,70 €
|Bawag
|AT0000BAWAG2
|12Stk.
|108,3000 EUR
|1.299,60 €
|+33,46 % / +325,80 €
|Bechtle
|DE0005158703
|32Stk.
|36,5700 EUR
|1.170,24 €
|+17,59 % / +175,04 €
|CPI Europe AG
|AT0000A21KS2
|67Stk.
|17,3750 EUR
|1.164,13 €
|+16,45 % / +164,49 €
|DO&CO
|AT0000818802
|5Stk.
|215,2500 EUR
|1.076,25 €
|+19,58 % / +176,25 €
|Erste Group
|AT0000652011
|16Stk.
|82,8000 EUR
|1.324,80 €
|+38,79 % / +370,24 €
|EuroTeleSites AG
|AT000000ETS9
|224Stk.
|5,3600 EUR
|1.200,64 €
|+20,18 % / +201,60 €
|EVN
|AT0000741053
|45Stk.
|24,9000 EUR
|1.120,50 €
|+13,18 % / +130,50 €
|FACC
|AT00000FACC2
|167Stk.
|8,7650 EUR
|1.463,76 €
|+46,82 % / +466,77 €
|Flughafen Wien
|AT00000VIE62
|18Stk.
|52,9000 EUR
|952,20 €
|-0,56 % / -5,40 €
|Frequentis
|ATFREQUENT09
|35Stk.
|75,3000 EUR
|2.635,50 €
|+170,86 % / +1.662,50 €
|Kapsch TrafficCom
|AT000KAPSCH9
|171Stk.
|7,3400 EUR
|1.255,14 €
|+25,68 % / +256,50 €
|Kontron
|AT0000A0E9W5
|51Stk.
|25,2900 EUR
|1.289,79 €
|+29,69 % / +295,29 €
|Marinomed Biotech
|ATMARINOMED6
|66Stk.
|19,5000 EUR
|1.287,00 €
|+30,00 % / +297,00 €
|Österreichische Post
|AT0000APOST4
|34Stk.
|29,7000 EUR
|1.009,80 €
|+3,13 % / +30,60 €
|Palfinger
|AT0000758305
|50Stk.
|32,3250 EUR
|1.616,25 €
|+64,25 % / +632,25 €
|Pierer Mobility
|AT0000KTMI02
|50Stk.
|14,1300 EUR
|706,50 €
|-28,27 % / -278,50 €
|Polytec Group
|AT0000A00XX9
|500Stk.
|3,0000 EUR
|1.500,00 €
|+50,00 % / +500,00 €
|Porr
|AT0000609607
|56Stk.
|29,0000 EUR
|1.624,00 €
|+63,47 % / +630,56 €
|RBI
|AT0000606306
|50Stk.
|29,8300 EUR
|1.491,50 €
|+51,04 % / +504,00 €
|RWT AG
|AT00RWTRACE1
|400Stk.
|3,4600 EUR
|1.384,00 €
|+38,40 % / +384,00 €
|Semperit
|AT0000785555
|84Stk.
|13,1400 EUR
|1.103,76 €
|+10,98 % / +109,20 €
|Strabag
|AT000000STR1
|25Stk.
|71,2500 EUR
|1.781,25 €
|+80,38 % / +793,75 €
|Telekom Austria
|AT0000720008
|125Stk.
|9,2300 EUR
|1.153,75 €
|+15,95 % / +158,75 €
|UBM
|AT0000815402
|62Stk.
|23,4000 EUR
|1.450,80 €
|+45,34 % / +452,60 €
|Uniqa
|AT0000821103
|127Stk.
|12,8400 EUR
|1.630,68 €
|+63,98 % / +636,27 €
|VAS AG
|AT0VASGROUP3
|172Stk.
|4,0000 EUR
|688,00 €
|-31,03 % / -309,60 €
|Verbund
|AT0000746409
|14Stk.
|65,1000 EUR
|911,40 €
|-7,00 % / -68,60 €
|VIG
|AT0000908504
|32Stk.
|44,8500 EUR
|1.435,20 €
|+47,78 % / +464,00 €
|Warimpex
|AT0000827209
|1748Stk.
|0,5280 EUR
|922,94 €
|-7,69 % / -76,91 €
|Wienerberger
|AT0000831706
|37Stk.
|26,5800 EUR
|983,46 €
|-0,75 % / -7,40 €
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 27.10.)
Börsepeople im Podcast S21/18: Ina Sabitzer
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:Addiko Bank, Kapsch TrafficCom, Polytec Group, Austriacard Holdings AG, Pierer Mobility, Rosenbauer, Uniqa, voestalpine, CPI Europe AG, FACC, DO&CO, Wienerberger, Porr, Lenzing, Wolftank-Adisa, Oberbank AG Stamm, Amag, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Österreichische Post, Fresenius, Deutsche Bank, Volkswagen Vz., Mercedes-Benz Group, Fresenius Medical Care, Deutsche Post, Allianz, HeidelbergCement, Vonovia SE, Brenntag, adidas.
Random Partner
Buwog
Die Buwog Group ist deutsch-österreichischer Komplettanbieter im Wohnimmobilienbereich. Insgesamt verfügt die Buwog Group über ein Portfolio mit rd. 51.000 Wohnungen. Mit einem Neubauvolumen von jährlich rund 700 Wohnungen im Großraum Wien ist die Buwog Group einer der aktivsten Wohnbauträger und Immobilienentwickler in Deutschland und Österreich.
>> Besuchen Sie 61 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a.. Zertifikate FMA Gewinn-Messe, Nvidia, ...
» ATX-Trends: Uniqa, Erste Group, Palfinger...
» Börsepeople im Podcast S21/18: Ina Sabitzer
» Wiener Börse Party #1021: ATX unverändert - Kapsch TrafficCom macht wied...
» LinkedIn-NL: Warum ich mich mit dem Thema Tod auseinandersetze ...
» Österreich-Depots: Autsch, Kapsch (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte: Extremes zu EVN; Mayr-Melnhof, DAX, Telekom Austria, Pi...
» Nachlese: ZFA auf der Gewinn-Messe, Andreas Böcskör holt mit Birgit Fle...
» News zu Kapsch TrafficCom, Research zu Marinomed, Palfinger, Aktienkäufe...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- wikifolio Champion per ..: Christoph Gum mit Alph...
- Wiener Börse startet Kampagne "Beteilig dich"
- Neues Kursziel für Kapsch TrafficCom-Aktie
- Börse-Inputs auf Spotify zu u.a.. Zertifikate FMA...
- ATX-Trends: Uniqa, Erste Group, Palfinger...
- Research-Fazits zu Symrise, Nordex, HSBC, Deutsch...
Featured Partner Video
Börsepeople im Podcast S21/09: Tanja Bamberger
Tanja Bamberger ist Geschäftsführerin der VB Services für Banken Ges.m.b.H und Working Mum. Wir sprechen über die WU, über die angloamerikanisch geprägte Phase mit Eli Lilly in Hamburg, Accenture i...
Books josefchladek.com
Adriano Zanni
Sequenze di Fabbrica
2025
Boring Machines
Ken Domon
Hiroshima (土門拳写真集 ヒロシマ
1958
Kenko-Sha
Julie van der Vaart
Particles
2025
Origini edizioni
John Gossage
The Romance industry
2002
Nazraeli
27.10.2025, 3338 Zeichen
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2 : - wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2 +0.19% vs. last #gabb, +27.40% ytd, +112.50% seit Start 2013. Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio). Aus 10.000 Euro wurden 139.403 Euro. Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1. Unter https://boerse-social.com/wikifolio/ranking werfen wir die 100 besten wikifolios im wikifolio-Ranking aus, dazu meines, das aktuell auf Rang 324 liegt (von mehr als 30.000).
Das Depot bei dad.at: Aktuell sind 36 börsenotierte PIR-Partner gleichgewichtet Start Jahresbeginn ohne Rebalancing. Performance ytd beträgt 31,96 Prozent.
|BEZEICHNUNG ˄
|ISIN/WKN
|STK./NOM.
|MARKTKURS
|MARKTWERT
|G/V %/ABS.
|Summe
|46.865,16 €
|+31,96% / +11.349,41 €
|Addiko Bank
|AT000ADDIKO0
|50Stk.
|20,9500 EUR
|1.047,50 €
|+6,35 % / +62,50 €
|Agrana
|AT000AGRANA3
|95Stk.
|12,1500 EUR
|1.154,25 €
|+15,71 % / +156,75 €
|Amag
|AT00000AMAG3
|41Stk.
|23,9500 EUR
|981,95 €
|-0,21 % / -2,05 €
|AT&S
|AT0000969985
|82Stk.
|31,4750 EUR
|2.580,95 €
|+159,91 % / +1.587,93 €
|Austriacard Holdings AG
|AT0000A325L0
|171Stk.
|5,0800 EUR
|868,68 €
|-13,01 % / -129,96 €
|Baader Bank
|DE0005088108
|246Stk.
|6,5000 EUR
|1.599,00 €
|+60,49 % / +602,70 €
|Bawag
|AT0000BAWAG2
|12Stk.
|108,3000 EUR
|1.299,60 €
|+33,46 % / +325,80 €
|Bechtle
|DE0005158703
|32Stk.
|36,5700 EUR
|1.170,24 €
|+17,59 % / +175,04 €
|CPI Europe AG
|AT0000A21KS2
|67Stk.
|17,3750 EUR
|1.164,13 €
|+16,45 % / +164,49 €
|DO&CO
|AT0000818802
|5Stk.
|215,2500 EUR
|1.076,25 €
|+19,58 % / +176,25 €
|Erste Group
|AT0000652011
|16Stk.
|82,8000 EUR
|1.324,80 €
|+38,79 % / +370,24 €
|EuroTeleSites AG
|AT000000ETS9
|224Stk.
|5,3600 EUR
|1.200,64 €
|+20,18 % / +201,60 €
|EVN
|AT0000741053
|45Stk.
|24,9000 EUR
|1.120,50 €
|+13,18 % / +130,50 €
|FACC
|AT00000FACC2
|167Stk.
|8,7650 EUR
|1.463,76 €
|+46,82 % / +466,77 €
|Flughafen Wien
|AT00000VIE62
|18Stk.
|52,9000 EUR
|952,20 €
|-0,56 % / -5,40 €
|Frequentis
|ATFREQUENT09
|35Stk.
|75,3000 EUR
|2.635,50 €
|+170,86 % / +1.662,50 €
|Kapsch TrafficCom
|AT000KAPSCH9
|171Stk.
|7,3400 EUR
|1.255,14 €
|+25,68 % / +256,50 €
|Kontron
|AT0000A0E9W5
|51Stk.
|25,2900 EUR
|1.289,79 €
|+29,69 % / +295,29 €
|Marinomed Biotech
|ATMARINOMED6
|66Stk.
|19,5000 EUR
|1.287,00 €
|+30,00 % / +297,00 €
|Österreichische Post
|AT0000APOST4
|34Stk.
|29,7000 EUR
|1.009,80 €
|+3,13 % / +30,60 €
|Palfinger
|AT0000758305
|50Stk.
|32,3250 EUR
|1.616,25 €
|+64,25 % / +632,25 €
|Pierer Mobility
|AT0000KTMI02
|50Stk.
|14,1300 EUR
|706,50 €
|-28,27 % / -278,50 €
|Polytec Group
|AT0000A00XX9
|500Stk.
|3,0000 EUR
|1.500,00 €
|+50,00 % / +500,00 €
|Porr
|AT0000609607
|56Stk.
|29,0000 EUR
|1.624,00 €
|+63,47 % / +630,56 €
|RBI
|AT0000606306
|50Stk.
|29,8300 EUR
|1.491,50 €
|+51,04 % / +504,00 €
|RWT AG
|AT00RWTRACE1
|400Stk.
|3,4600 EUR
|1.384,00 €
|+38,40 % / +384,00 €
|Semperit
|AT0000785555
|84Stk.
|13,1400 EUR
|1.103,76 €
|+10,98 % / +109,20 €
|Strabag
|AT000000STR1
|25Stk.
|71,2500 EUR
|1.781,25 €
|+80,38 % / +793,75 €
|Telekom Austria
|AT0000720008
|125Stk.
|9,2300 EUR
|1.153,75 €
|+15,95 % / +158,75 €
|UBM
|AT0000815402
|62Stk.
|23,4000 EUR
|1.450,80 €
|+45,34 % / +452,60 €
|Uniqa
|AT0000821103
|127Stk.
|12,8400 EUR
|1.630,68 €
|+63,98 % / +636,27 €
|VAS AG
|AT0VASGROUP3
|172Stk.
|4,0000 EUR
|688,00 €
|-31,03 % / -309,60 €
|Verbund
|AT0000746409
|14Stk.
|65,1000 EUR
|911,40 €
|-7,00 % / -68,60 €
|VIG
|AT0000908504
|32Stk.
|44,8500 EUR
|1.435,20 €
|+47,78 % / +464,00 €
|Warimpex
|AT0000827209
|1748Stk.
|0,5280 EUR
|922,94 €
|-7,69 % / -76,91 €
|Wienerberger
|AT0000831706
|37Stk.
|26,5800 EUR
|983,46 €
|-0,75 % / -7,40 €
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 27.10.)
Börsepeople im Podcast S21/18: Ina Sabitzer
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:Addiko Bank, Kapsch TrafficCom, Polytec Group, Austriacard Holdings AG, Pierer Mobility, Rosenbauer, Uniqa, voestalpine, CPI Europe AG, FACC, DO&CO, Wienerberger, Porr, Lenzing, Wolftank-Adisa, Oberbank AG Stamm, Amag, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Österreichische Post, Fresenius, Deutsche Bank, Volkswagen Vz., Mercedes-Benz Group, Fresenius Medical Care, Deutsche Post, Allianz, HeidelbergCement, Vonovia SE, Brenntag, adidas.
Random Partner
Buwog
Die Buwog Group ist deutsch-österreichischer Komplettanbieter im Wohnimmobilienbereich. Insgesamt verfügt die Buwog Group über ein Portfolio mit rd. 51.000 Wohnungen. Mit einem Neubauvolumen von jährlich rund 700 Wohnungen im Großraum Wien ist die Buwog Group einer der aktivsten Wohnbauträger und Immobilienentwickler in Deutschland und Österreich.
>> Besuchen Sie 61 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a.. Zertifikate FMA Gewinn-Messe, Nvidia, ...
» ATX-Trends: Uniqa, Erste Group, Palfinger...
» Börsepeople im Podcast S21/18: Ina Sabitzer
» Wiener Börse Party #1021: ATX unverändert - Kapsch TrafficCom macht wied...
» LinkedIn-NL: Warum ich mich mit dem Thema Tod auseinandersetze ...
» Österreich-Depots: Autsch, Kapsch (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte: Extremes zu EVN; Mayr-Melnhof, DAX, Telekom Austria, Pi...
» Nachlese: ZFA auf der Gewinn-Messe, Andreas Böcskör holt mit Birgit Fle...
» News zu Kapsch TrafficCom, Research zu Marinomed, Palfinger, Aktienkäufe...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- wikifolio Champion per ..: Christoph Gum mit Alph...
- Wiener Börse startet Kampagne "Beteilig dich"
- Neues Kursziel für Kapsch TrafficCom-Aktie
- Börse-Inputs auf Spotify zu u.a.. Zertifikate FMA...
- ATX-Trends: Uniqa, Erste Group, Palfinger...
- Research-Fazits zu Symrise, Nordex, HSBC, Deutsch...
Featured Partner Video
Börsepeople im Podcast S21/09: Tanja Bamberger
Tanja Bamberger ist Geschäftsführerin der VB Services für Banken Ges.m.b.H und Working Mum. Wir sprechen über die WU, über die angloamerikanisch geprägte Phase mit Eli Lilly in Hamburg, Accenture i...
Books josefchladek.com
Konrad Werner Schulze
Der Stahlskelettbau
1928
Wissenschaftl. Verlag Dr. Zaugg & Co.
Regina Anzenberger
The Australian Journey
2025
AnzenbergerEdition
Oliver Gerhartz
The waning season
2025
Nearest Truth
Florian Rainer
Tagada
2025
Fotohof