SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

ATX-Trends: Porr, Strabag, FACC

23.02.2026, 2870 Zeichen

Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Der Wiener Aktienleitindex ATX hat am Freitag in einem insgesamt trägen Handel moderat zugelegt. Die Entscheidung des US-Supreme-Courts, zahlreiche Zölle von US-Präsident Donald Trump zu kippen, sorgte nur für einen kurzen Freudensprung, in dessen Zuge das Börsenbarometer immerhin ein neues Rekordhoch touchierte. Marktbeobachter rechnen jedoch nur mit begrenzten Auswirkungen, da die US-Regierung Zölle auch auf anderen Wegen durchsetzen könne.

Entsprechend rasch ebbte die Euphorie wieder ab, zumal die anhaltende Unsicherheit im Nahen Osten die Risikofreude allgemein gedämpft hielt. Letztlich schloss der ATX bei 5.807,44 Punkten und damit 0,33 Prozent höher als am Vortag. Auf Wochensicht verbuchte der Leitindex aber ein starkes Plus von 3,3 Prozent. Für den ATX Prime ging es um 0,30 Prozent auf 2.886,08 Zähler hinauf. Trump hat im Streit um seine aggressive Zollpolitik eine Niederlage vor dem Supreme Court kassiert. Das Oberste Gericht der USA entschied, dass Trump seine Befugnisse überschritten hat, als er sich auf ein Notstandsgesetz berief, um umfangreiche Zölle gegen Dutzende Handelspartner zu verhängen - darunter auch die Europäische Union. Mit dem Urteil fehlt weitreichenden Zöllen Trumps nun eine rechtliche Grundlage. Trumps Team hatte allerdings bereits angekündigt, im Falle einer Niederlage vor dem Gericht zu versuchen, auf andere rechtliche Grundlagen zurückzugreifen, um die Zollpolitik des US-Präsidenten weiterhin durchsetzen zu können. Daneben steht weiterhin der Konflikt zwischen dem Iran und den USA im Blick der Märkte. Angesichts einer möglichen militärischen Eskalation drohte der Iran für den Fall eines Angriffs mit "entschlossenen und angemessenen" Gegenmaßnahmen. Am Donnerstag hatte Trump eine Frist für ein Abkommen mit dem Iran genannt und 10 bis 15 Tage als ausreichend bewertet. Das sei "so ziemlich das Maximum." Zugleich drohte er: "Entweder wir erzielen eine Einigung oder es wird für sie bedauerlich."

Besser als erwartet ausgefallene Einkaufsmanagerindizes aus der Eurozone gaben vor diesem Hintergrund kaum Unterstützung. Auch enttäuschende Konjunkturdaten aus den USA riefen am hiesigen Aktienmarkt keine Reaktion hervor.

Mit Blick auf die Einzelwerte folgten österreichische Titel weitgehend den gesamteuropäischen Branchentrends. Klare Gewinne verzeichneten etwa Bau- und Immobilienwerte sowie Aktien von Versicherern, während Öltitel das Nachsehen hatten. Porr und Strabag schlossen 2,5 respektive 3,8 Prozent fester an der ATX-Spitze. Am unteren Ende büßten OMV und SBO zwei beziehungsweise 2,9 Prozent ein. Abseits des Leitindex stiegen FACC um 6,5 Prozent auf 12,16 Euro und waren damit klarer Spitzenwert im Marktsegment Prime Market. Die Privatbank Oddo BHF hatte die Aktien von "Neutral" auf "Outperform" angehoben und das Kursziel von 10,0 auf 15,5 Euro erhöht."


(23.02.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Börsepeople im Podcast S23/18: Christine Catasta




 

Bildnachweis

1.

Aktien auf dem Radar:Kapsch TrafficCom, Strabag, Agrana, Bajaj Mobility AG, Addiko Bank, Austriacard Holdings AG, Amag, Rosgix, DO&CO, Porr, FACC, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Reploid Group AG, Josef Manner & Comp. AG, UBM, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Österreichische Post, Telekom Austria, Verbund, Fresenius Medical Care, Allianz, HeidelbergCement, Deutsche Post, Scout24, Bayer.

Random Partner

Cleen Energy AG
Die Cleen Energy AG ist im Bereich nachhaltige Stromerzeugung durch Photovoltaik-Anlagen und energieeffiziente LED-Lichtlösungen für Gemeinden, Gewerbe und Industrie, einem wichtigen internationalen Zukunfts- und Wachstumsmarkt, tätig. Ein Fokusbereich ist das Umrüsten auf nachhaltige Gesamtlösungen. Zusätzlich baut CLEEN Energy den Bereich Leasing und Contracting von Licht- und Photovoltaikanlagen aus, der einen wachsenden Anteil am Umsatz ausmacht.

>> Besuchen Sie 59 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» ATX-Trends: Porr, Strabag, FACC

» örsepeople im Podcast S23/18: Christine Catasta

» Wiener Börse Party #1099: Wiener Börse zum Februar-Verfall fester, aber ...

» Österreich-Depots: All-time-High (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 20.2.: Extremes zu Porr und Amag (Börse Geschichte) (Bör...

» Nachlese: Ulrike Farnik, David Aichinger, Liverpool, (audio cd.at)

» Upgrade für FACC, Austro-Roadshow in Madrid, AT&S finanziert Forschung (...

» (Christian Drastil)

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. David Aichinger Liverpool, Bawag, Sempe...

» Börsepeople im Podcast S23/17: Ulrike Farnik


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Miss Austria Kandidatinnen 2016
21st Austria weekly - AT&S (20/02/2026)
21st Austria weekly - ATX TR again to new highs (21/02/2026)
örsepeople im Podcast S23/18: Christine Catasta
ATX-Trends: Porr, Strabag, FACC
Guten Morgen mit Airbus, Enel, Novo Nordisk




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 9-10: voestalpine(5), Porr(3), Strabag(2), VIG(2), Telekom Austria(2), FACC(1), Kontron(1), Agrana(1)
    BSN MA-Event Hannover Rück
    Star der Stunde: EuroTeleSites AG 1.62%, Rutsch der Stunde: AT&S -1.75%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 8-9: OMV(1)
    BSN MA-Event EuroTeleSites AG
    BSN MA-Event Fresenius Medical Care
    BSN MA-Event Fresenius Medical Care
    #gabb #2045
    Featured Partner Video

    Wiener Börse Party #1081: ATX deutlich über den alten Rekorden, Big Day für Strabag und auch Addiko Bank, 25.000 bei Boris Nemsic

    Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

    Books josefchladek.com

    Stephen Shore
    Uncommon Places
    1982
    Aperture

    Pedro J. Saavedra
    Donde el viento da la vuelta
    2023
    Self published

    Matteo Girola
    Viewfinders
    2025
    Studiofaganel

    JH Engström
    Dimma Brume Mist
    2025
    Void

    Livio Piatti
    Schtetl Zürich
    2001
    Offizin Verlag



    Autor: Mario Tunkowitsch

    23.02.2026, 2870 Zeichen

    Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Der Wiener Aktienleitindex ATX hat am Freitag in einem insgesamt trägen Handel moderat zugelegt. Die Entscheidung des US-Supreme-Courts, zahlreiche Zölle von US-Präsident Donald Trump zu kippen, sorgte nur für einen kurzen Freudensprung, in dessen Zuge das Börsenbarometer immerhin ein neues Rekordhoch touchierte. Marktbeobachter rechnen jedoch nur mit begrenzten Auswirkungen, da die US-Regierung Zölle auch auf anderen Wegen durchsetzen könne.

    Entsprechend rasch ebbte die Euphorie wieder ab, zumal die anhaltende Unsicherheit im Nahen Osten die Risikofreude allgemein gedämpft hielt. Letztlich schloss der ATX bei 5.807,44 Punkten und damit 0,33 Prozent höher als am Vortag. Auf Wochensicht verbuchte der Leitindex aber ein starkes Plus von 3,3 Prozent. Für den ATX Prime ging es um 0,30 Prozent auf 2.886,08 Zähler hinauf. Trump hat im Streit um seine aggressive Zollpolitik eine Niederlage vor dem Supreme Court kassiert. Das Oberste Gericht der USA entschied, dass Trump seine Befugnisse überschritten hat, als er sich auf ein Notstandsgesetz berief, um umfangreiche Zölle gegen Dutzende Handelspartner zu verhängen - darunter auch die Europäische Union. Mit dem Urteil fehlt weitreichenden Zöllen Trumps nun eine rechtliche Grundlage. Trumps Team hatte allerdings bereits angekündigt, im Falle einer Niederlage vor dem Gericht zu versuchen, auf andere rechtliche Grundlagen zurückzugreifen, um die Zollpolitik des US-Präsidenten weiterhin durchsetzen zu können. Daneben steht weiterhin der Konflikt zwischen dem Iran und den USA im Blick der Märkte. Angesichts einer möglichen militärischen Eskalation drohte der Iran für den Fall eines Angriffs mit "entschlossenen und angemessenen" Gegenmaßnahmen. Am Donnerstag hatte Trump eine Frist für ein Abkommen mit dem Iran genannt und 10 bis 15 Tage als ausreichend bewertet. Das sei "so ziemlich das Maximum." Zugleich drohte er: "Entweder wir erzielen eine Einigung oder es wird für sie bedauerlich."

    Besser als erwartet ausgefallene Einkaufsmanagerindizes aus der Eurozone gaben vor diesem Hintergrund kaum Unterstützung. Auch enttäuschende Konjunkturdaten aus den USA riefen am hiesigen Aktienmarkt keine Reaktion hervor.

    Mit Blick auf die Einzelwerte folgten österreichische Titel weitgehend den gesamteuropäischen Branchentrends. Klare Gewinne verzeichneten etwa Bau- und Immobilienwerte sowie Aktien von Versicherern, während Öltitel das Nachsehen hatten. Porr und Strabag schlossen 2,5 respektive 3,8 Prozent fester an der ATX-Spitze. Am unteren Ende büßten OMV und SBO zwei beziehungsweise 2,9 Prozent ein. Abseits des Leitindex stiegen FACC um 6,5 Prozent auf 12,16 Euro und waren damit klarer Spitzenwert im Marktsegment Prime Market. Die Privatbank Oddo BHF hatte die Aktien von "Neutral" auf "Outperform" angehoben und das Kursziel von 10,0 auf 15,5 Euro erhöht."


    (23.02.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Börsepeople im Podcast S23/18: Christine Catasta




     

    Bildnachweis

    1.

    Aktien auf dem Radar:Kapsch TrafficCom, Strabag, Agrana, Bajaj Mobility AG, Addiko Bank, Austriacard Holdings AG, Amag, Rosgix, DO&CO, Porr, FACC, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Reploid Group AG, Josef Manner & Comp. AG, UBM, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Österreichische Post, Telekom Austria, Verbund, Fresenius Medical Care, Allianz, HeidelbergCement, Deutsche Post, Scout24, Bayer.

    Random Partner

    Cleen Energy AG
    Die Cleen Energy AG ist im Bereich nachhaltige Stromerzeugung durch Photovoltaik-Anlagen und energieeffiziente LED-Lichtlösungen für Gemeinden, Gewerbe und Industrie, einem wichtigen internationalen Zukunfts- und Wachstumsmarkt, tätig. Ein Fokusbereich ist das Umrüsten auf nachhaltige Gesamtlösungen. Zusätzlich baut CLEEN Energy den Bereich Leasing und Contracting von Licht- und Photovoltaikanlagen aus, der einen wachsenden Anteil am Umsatz ausmacht.

    >> Besuchen Sie 59 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » ATX-Trends: Porr, Strabag, FACC

    » örsepeople im Podcast S23/18: Christine Catasta

    » Wiener Börse Party #1099: Wiener Börse zum Februar-Verfall fester, aber ...

    » Österreich-Depots: All-time-High (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 20.2.: Extremes zu Porr und Amag (Börse Geschichte) (Bör...

    » Nachlese: Ulrike Farnik, David Aichinger, Liverpool, (audio cd.at)

    » Upgrade für FACC, Austro-Roadshow in Madrid, AT&S finanziert Forschung (...

    » (Christian Drastil)

    » Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. David Aichinger Liverpool, Bawag, Sempe...

    » Börsepeople im Podcast S23/17: Ulrike Farnik


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Miss Austria Kandidatinnen 2016
    21st Austria weekly - AT&S (20/02/2026)
    21st Austria weekly - ATX TR again to new highs (21/02/2026)
    örsepeople im Podcast S23/18: Christine Catasta
    ATX-Trends: Porr, Strabag, FACC
    Guten Morgen mit Airbus, Enel, Novo Nordisk




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 9-10: voestalpine(5), Porr(3), Strabag(2), VIG(2), Telekom Austria(2), FACC(1), Kontron(1), Agrana(1)
      BSN MA-Event Hannover Rück
      Star der Stunde: EuroTeleSites AG 1.62%, Rutsch der Stunde: AT&S -1.75%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 8-9: OMV(1)
      BSN MA-Event EuroTeleSites AG
      BSN MA-Event Fresenius Medical Care
      BSN MA-Event Fresenius Medical Care
      #gabb #2045
      Featured Partner Video

      Wiener Börse Party #1081: ATX deutlich über den alten Rekorden, Big Day für Strabag und auch Addiko Bank, 25.000 bei Boris Nemsic

      Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

      Books josefchladek.com

      Jacques Fivel
      CHINON DCM-206
      2025
      Le Plac’Art Photo

      Thonet
      Stahlrohrmöbel (Catalogue 1934)
      1934
      Selbstverlag

      JH Engström
      Dimma Brume Mist
      2025
      Void

      Henrik Spohler
      Flatlands
      2023
      Hartmann Projects

      Matteo Girola
      Viewfinders
      2025
      Studiofaganel

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de