Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

Die Homebase
österreichischer Aktien
Österreich-Depots: Autsch, Kapsch (Depot Kommentar)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

28.10.2025, 3543 Zeichen

Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2 : - wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2 +0.19% vs. last #gabb, +27.40% ytd, +112.50% seit Start 2013. Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio). Aus 10.000 Euro wurden 139.403 Euro. Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1. Unter https://boerse-social.com/wikifolio/ranking werfen wir die 100 besten wikifolios im wikifolio-Ranking aus, dazu meines, das aktuell auf Rang 401 liegt (von mehr als 30.000). Die Gewinnwarnung bei Kapsch TrafficCom, die wir erst unlängst zur grössten Position gemacht haben, tut weh. Mehr dazu dann heute noch in der Wiener Börse Party, http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .

Das Depot bei dad.at: Aktuell sind 36 börsenotierte PIR-Partner gleichgewichtet Start Jahresbeginn ohne Rebalancing. Performance ytd beträgt 30,95 Prozent.

BEZEICHNUNG ˄ ISIN/WKN STK./NOM. MARKTKURS MARKTWERT G/V %/ABS.
Summe 46.508,73 +30,95% / +10.992,97
Addiko Bank AT000ADDIKO0 50Stk. 20,9500 EUR 1.047,50 +6,35 % / +62,50
Agrana AT000AGRANA3 95Stk. 12,0000 EUR 1.140,00 +14,29 % / +142,50
Amag AT00000AMAG3 41Stk. 24,1500 EUR 990,15 +0,62 % / +6,15
AT&S AT0000969985 82Stk. 30,6750 EUR 2.515,35 +153,30 % / +1.522,33
Austriacard Holdings AG AT0000A325L0 171Stk. 5,0800 EUR 868,68 -13,01 % / -129,96
Baader Bank DE0005088108 246Stk. 6,4000 EUR 1.574,40 +58,02 % / +578,10
Bawag AT0000BAWAG2 12Stk. 108,9500 EUR 1.307,40 +34,26 % / +333,60
Bechtle DE0005158703 32Stk. 36,7600 EUR 1.176,32 +18,20 % / +181,12
CPI Europe AG AT0000A21KS2 67Stk. 17,3850 EUR 1.164,80 +16,52 % / +165,16
DO&CO AT0000818802 5Stk. 215,0000 EUR 1.075,00 +19,44 % / +175,00
Erste Group AT0000652011 16Stk. 83,3500 EUR 1.333,60 +39,71 % / +379,04
EuroTeleSites AG AT000000ETS9 224Stk. 5,3600 EUR 1.200,64 +20,18 % / +201,60
EVN AT0000741053 45Stk. 24,9500 EUR 1.122,75 +13,41 % / +132,75
FACC AT00000FACC2 167Stk. 8,8250 EUR 1.473,78 +47,82 % / +476,79
Flughafen Wien AT00000VIE62 18Stk. 52,6000 EUR 946,80 -1,13 % / -10,80
Frequentis ATFREQUENT09 35Stk. 74,1000 EUR 2.593,50 +166,55 % / +1.620,50
Kapsch TrafficCom AT000KAPSCH9 171Stk. 6,6200 EUR 1.132,02 +13,36 % / +133,38
Kontron AT0000A0E9W5 51Stk. 23,0200 EUR 1.174,02 +18,05 % / +179,52
Marinomed Biotech ATMARINOMED6 66Stk. 20,4000 EUR 1.346,40 +36,00 % / +356,40
Österreichische Post AT0000APOST4 34Stk. 29,8500 EUR 1.014,90 +3,65 % / +35,70
Palfinger AT0000758305 50Stk. 32,8250 EUR 1.641,25 +66,79 % / +657,25
Pierer Mobility AT0000KTMI02 50Stk. 13,9300 EUR 696,50 -29,29 % / -288,50
Polytec Group AT0000A00XX9 500Stk. 2,9800 EUR 1.490,00 +49,00 % / +490,00
Porr AT0000609607 56Stk. 28,2750 EUR 1.583,40 +59,39 % / +589,96
RBI AT0000606306 50Stk. 29,9100 EUR 1.495,50 +51,44 % / +508,00
RWT AG AT00RWTRACE1 400Stk. 3,4600 EUR 1.384,00 +38,40 % / +384,00
Semperit AT0000785555 84Stk. 13,0800 EUR 1.098,72 +10,47 % / +104,16
Strabag AT000000STR1 25Stk. 69,9500 EUR 1.748,75 +77,09 % / +761,25
Telekom Austria AT0000720008 125Stk. 9,1600 EUR 1.145,00 +15,08 % / +150,00
UBM AT0000815402 62Stk. 23,7000 EUR 1.469,40 +47,20 % / +471,20
Uniqa AT0000821103 127Stk. 12,8800 EUR 1.635,76 +64,50 % / +641,35
VAS AG AT0VASGROUP3 172Stk. 4,0000 EUR 688,00 -31,03 % / -309,60
Verbund AT0000746409 14Stk. 64,2750 EUR 899,85 -8,18 % / -80,15
VIG AT0000908504 32Stk. 44,7750 EUR 1.432,80 +47,53 % / +461,60
Warimpex AT0000827209 1748Stk. 0,5260 EUR 919,45 -8,04 % / -80,41
Wienerberger AT0000831706 37Stk. 26,5500 EUR 982,35 -0,86 % / -8,51

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 28.10.)


(28.10.2025)

Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:Kapsch TrafficCom, Addiko Bank, AT&S, Pierer Mobility, EuroTeleSites AG, Porr, Erste Group, SBO, OMV, CPI Europe AG, Wienerberger, Rosgix, Mayr-Melnhof, Palfinger, Andritz, RBI, Verbund, Wolford, Warimpex, Zumtobel, Marinomed Biotech, Oberbank AG Stamm, Austriacard Holdings AG, Amag, DO&CO, EVN, Flughafen Wien, Österreichische Post.

    1. mind the #gabb

    Aktien auf dem Radar:Kapsch TrafficCom, Addiko Bank, AT&S, Pierer Mobility, EuroTeleSites AG, Porr, Erste Group, SBO, OMV, CPI Europe AG, Wienerberger, Rosgix, Mayr-Melnhof, Palfinger, Andritz, RBI, Verbund, Wolford, Warimpex, Zumtobel, Marinomed Biotech, Oberbank AG Stamm, Austriacard Holdings AG, Amag, DO&CO, EVN, Flughafen Wien, Österreichische Post.

