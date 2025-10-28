Österreich-Depots: Autsch, Kapsch (Depot Kommentar)
28.10.2025, 3543 Zeichen
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2 : - wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2 +0.19% vs. last #gabb, +27.40% ytd, +112.50% seit Start 2013. Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio). Aus 10.000 Euro wurden 139.403 Euro. Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1. Unter https://boerse-social.com/wikifolio/ranking werfen wir die 100 besten wikifolios im wikifolio-Ranking aus, dazu meines, das aktuell auf Rang 401 liegt (von mehr als 30.000). Die Gewinnwarnung bei Kapsch TrafficCom, die wir erst unlängst zur grössten Position gemacht haben, tut weh. Mehr dazu dann heute noch in der Wiener Börse Party, http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .
Das Depot bei dad.at: Aktuell sind 36 börsenotierte PIR-Partner gleichgewichtet Start Jahresbeginn ohne Rebalancing. Performance ytd beträgt 30,95 Prozent.
|BEZEICHNUNG ˄
|ISIN/WKN
|STK./NOM.
|MARKTKURS
|MARKTWERT
|G/V %/ABS.
|Summe
|46.508,73 €
|+30,95% / +10.992,97 €
|Addiko Bank
|AT000ADDIKO0
|50Stk.
|20,9500 EUR
|1.047,50 €
|+6,35 % / +62,50 €
|Agrana
|AT000AGRANA3
|95Stk.
|12,0000 EUR
|1.140,00 €
|+14,29 % / +142,50 €
|Amag
|AT00000AMAG3
|41Stk.
|24,1500 EUR
|990,15 €
|+0,62 % / +6,15 €
|AT&S
|AT0000969985
|82Stk.
|30,6750 EUR
|2.515,35 €
|+153,30 % / +1.522,33 €
|Austriacard Holdings AG
|AT0000A325L0
|171Stk.
|5,0800 EUR
|868,68 €
|-13,01 % / -129,96 €
|Baader Bank
|DE0005088108
|246Stk.
|6,4000 EUR
|1.574,40 €
|+58,02 % / +578,10 €
|Bawag
|AT0000BAWAG2
|12Stk.
|108,9500 EUR
|1.307,40 €
|+34,26 % / +333,60 €
|Bechtle
|DE0005158703
|32Stk.
|36,7600 EUR
|1.176,32 €
|+18,20 % / +181,12 €
|CPI Europe AG
|AT0000A21KS2
|67Stk.
|17,3850 EUR
|1.164,80 €
|+16,52 % / +165,16 €
|DO&CO
|AT0000818802
|5Stk.
|215,0000 EUR
|1.075,00 €
|+19,44 % / +175,00 €
|Erste Group
|AT0000652011
|16Stk.
|83,3500 EUR
|1.333,60 €
|+39,71 % / +379,04 €
|EuroTeleSites AG
|AT000000ETS9
|224Stk.
|5,3600 EUR
|1.200,64 €
|+20,18 % / +201,60 €
|EVN
|AT0000741053
|45Stk.
|24,9500 EUR
|1.122,75 €
|+13,41 % / +132,75 €
|FACC
|AT00000FACC2
|167Stk.
|8,8250 EUR
|1.473,78 €
|+47,82 % / +476,79 €
|Flughafen Wien
|AT00000VIE62
|18Stk.
|52,6000 EUR
|946,80 €
|-1,13 % / -10,80 €
|Frequentis
|ATFREQUENT09
|35Stk.
|74,1000 EUR
|2.593,50 €
|+166,55 % / +1.620,50 €
|Kapsch TrafficCom
|AT000KAPSCH9
|171Stk.
|6,6200 EUR
|1.132,02 €
|+13,36 % / +133,38 €
|Kontron
|AT0000A0E9W5
|51Stk.
|23,0200 EUR
|1.174,02 €
|+18,05 % / +179,52 €
|Marinomed Biotech
|ATMARINOMED6
|66Stk.
|20,4000 EUR
|1.346,40 €
|+36,00 % / +356,40 €
|Österreichische Post
|AT0000APOST4
|34Stk.
|29,8500 EUR
|1.014,90 €
|+3,65 % / +35,70 €
|Palfinger
|AT0000758305
|50Stk.
|32,8250 EUR
|1.641,25 €
|+66,79 % / +657,25 €
|Pierer Mobility
|AT0000KTMI02
|50Stk.
|13,9300 EUR
|696,50 €
|-29,29 % / -288,50 €
|Polytec Group
|AT0000A00XX9
|500Stk.
|2,9800 EUR
|1.490,00 €
|+49,00 % / +490,00 €
|Porr
|AT0000609607
|56Stk.
|28,2750 EUR
|1.583,40 €
|+59,39 % / +589,96 €
|RBI
|AT0000606306
|50Stk.
|29,9100 EUR
|1.495,50 €
|+51,44 % / +508,00 €
|RWT AG
|AT00RWTRACE1
|400Stk.
|3,4600 EUR
|1.384,00 €
|+38,40 % / +384,00 €
|Semperit
|AT0000785555
|84Stk.
|13,0800 EUR
|1.098,72 €
|+10,47 % / +104,16 €
|Strabag
|AT000000STR1
|25Stk.
|69,9500 EUR
|1.748,75 €
|+77,09 % / +761,25 €
|Telekom Austria
|AT0000720008
|125Stk.
|9,1600 EUR
|1.145,00 €
|+15,08 % / +150,00 €
|UBM
|AT0000815402
|62Stk.
|23,7000 EUR
|1.469,40 €
|+47,20 % / +471,20 €
|Uniqa
|AT0000821103
|127Stk.
|12,8800 EUR
|1.635,76 €
|+64,50 % / +641,35 €
|VAS AG
|AT0VASGROUP3
|172Stk.
|4,0000 EUR
|688,00 €
|-31,03 % / -309,60 €
|Verbund
|AT0000746409
|14Stk.
|64,2750 EUR
|899,85 €
|-8,18 % / -80,15 €
|VIG
|AT0000908504
|32Stk.
|44,7750 EUR
|1.432,80 €
|+47,53 % / +461,60 €
|Warimpex
|AT0000827209
|1748Stk.
|0,5260 EUR
|919,45 €
|-8,04 % / -80,41 €
|Wienerberger
|AT0000831706
|37Stk.
|26,5500 EUR
|982,35 €
|-0,86 % / -8,51 €
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 28.10.)
kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Der Status quo zu Innovationen in der Finanzbranche incl. der Facetten von Wien als neuem Krypto-Hotspot
- Wiener Börse: ATX legt am Donnerstag 1,57 Prozent zu
- Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Wolford steigt 3,5...
- Wie Zumtobel, RHI Magnesita, Wolford, Warimpex, M...
- Wie Andritz, RBI, Verbund, CPI Europe AG, Wienerb...
- Österreich-Depots: Baader Bank im dad.at-Depot sc...
- Börsegeschichte 30.10.: bet-at-home, Andritz, Kap...
Featured Partner Video
Börsepeople im Podcast S21/17: Florian Dangl
Florian Dangl ist Head of Private Banking & Treasury bei der Volksbank. Wir reden über lange Jahre bei der Erste Group, erwähnen Andreas Treichl, Herbert Juranek, Hannes Leobacher, Franz Hochstrass...
