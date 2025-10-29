SOCIAL

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Österreich-Depots: Schwierigere Phase (Depot Kommentar)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

29.10.2025, 3453 Zeichen

Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2 : - wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2 -0.19% vs. last #gabb, +25.96% ytd, +110.10% seit Start 2013 Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio). Aus 10.000 Euro wurden 139.403 Euro. Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1. Unter https://boerse-social.com/wikifolio/ranking werfen wir die 100 besten wikifolios im wikifolio-Ranking aus, dazu meines, das aktuell auf Rang 401 liegt (von mehr als 30.000). Die jüngste Gewinnwarnung bei Kapsch TrafficCom, die wir erst unlängst zur grössten Position gemacht haben, tut weh.

Das Depot bei dad.at: Aktuell sind 36 börsenotierte PIR-Partner gleichgewichtet Start Jahresbeginn ohne Rebalancing. Performance ytd beträgt 30,94 Prozent.

BEZEICHNUNG ˄ ISIN/WKN STK./NOM. MARKTKURS MARKTWERT G/V %/ABS.
Summe 46.502,74 +30,94% / +10.986,98
Addiko Bank AT000ADDIKO0 50Stk. 21,2000 EUR 1.060,00 +7,61 % / +75,00
Agrana AT000AGRANA3 95Stk. 12,0750 EUR 1.147,13 +15,00 % / +149,63
Amag AT00000AMAG3 41Stk. 24,1500 EUR 990,15 +0,62 % / +6,15
AT&S AT0000969985 82Stk. 31,1250 EUR 2.552,25 +157,02 % / +1.559,23
Austriacard Holdings AG AT0000A325L0 171Stk. 5,0000 EUR 855,00 -14,38 % / -143,64
Baader Bank DE0005088108 246Stk. 6,4500 EUR 1.586,70 +59,26 % / +590,40
Bawag AT0000BAWAG2 12Stk. 108,5500 EUR 1.302,60 +33,76 % / +328,80
Bechtle DE0005158703 32Stk. 36,1600 EUR 1.157,12 +16,27 % / +161,92
CPI Europe AG AT0000A21KS2 67Stk. 17,4450 EUR 1.168,82 +16,92 % / +169,18
DO&CO AT0000818802 5Stk. 212,7500 EUR 1.063,75 +18,19 % / +163,75
Erste Group AT0000652011 16Stk. 84,4500 EUR 1.351,20 +41,55 % / +396,64
EuroTeleSites AG AT000000ETS9 224Stk. 5,3600 EUR 1.200,64 +20,18 % / +201,60
EVN AT0000741053 45Stk. 25,0250 EUR 1.126,13 +13,75 % / +136,13
FACC AT00000FACC2 167Stk. 8,7500 EUR 1.461,25 +46,57 % / +464,26
Flughafen Wien AT00000VIE62 18Stk. 52,8000 EUR 950,40 -0,75 % / -7,20
Frequentis ATFREQUENT09 35Stk. 75,6000 EUR 2.646,00 +171,94 % / +1.673,00
Kapsch TrafficCom AT000KAPSCH9 171Stk. 6,3900 EUR 1.092,69 +9,42 % / +94,05
Kontron AT0000A0E9W5 51Stk. 21,9800 EUR 1.120,98 +12,72 % / +126,48
Marinomed Biotech ATMARINOMED6 66Stk. 20,5000 EUR 1.353,00 +36,67 % / +363,00
Österreichische Post AT0000APOST4 34Stk. 30,1250 EUR 1.024,25 +4,60 % / +45,05
Palfinger AT0000758305 50Stk. 32,6750 EUR 1.633,75 +66,03 % / +649,75
Pierer Mobility AT0000KTMI02 50Stk. 13,1800 EUR 659,00 -33,10 % / -326,00
Polytec Group AT0000A00XX9 500Stk. 3,0150 EUR 1.507,50 +50,75 % / +507,50
Porr AT0000609607 56Stk. 28,1250 EUR 1.575,00 +58,54 % / +581,56
RBI AT0000606306 50Stk. 30,0700 EUR 1.503,50 +52,25 % / +516,00
RWT AG AT00RWTRACE1 400Stk. 3,4600 EUR 1.384,00 +38,40 % / +384,00
Semperit AT0000785555 84Stk. 12,8300 EUR 1.077,72 +8,36 % / +83,16
Strabag AT000000STR1 25Stk. 70,3000 EUR 1.757,50 +77,97 % / +770,00
Telekom Austria AT0000720008 125Stk. 9,2050 EUR 1.150,63 +15,64 % / +155,63
UBM AT0000815402 62Stk. 23,8500 EUR 1.478,70 +48,14 % / +480,50
Uniqa AT0000821103 127Stk. 12,9000 EUR 1.638,30 +64,75 % / +643,89
VAS AG AT0VASGROUP3 172Stk. 4,0000 EUR 688,00 -31,03 % / -309,60
Verbund AT0000746409 14Stk. 65,2500 EUR 913,50 -6,79 % / -66,50
VIG AT0000908504 32Stk. 44,7250 EUR 1.431,20 +47,36 % / +460,00
Warimpex AT0000827209 1748Stk. 0,5260 EUR 919,45 -8,04 % / -80,41
Wienerberger AT0000831706 37Stk. 26,3500 EUR 974,95 -1,61 % / -15,91

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 29.10.)


(29.10.2025)

>>> Besuchen Sie 61 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


    >> Besuchen Sie 61 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


