Österreich-Depots: Schwierigere Phase (Depot Kommentar)
Christian Drastil
29.10.2025, 3453 Zeichen
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2 : - wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2 -0.19% vs. last #gabb, +25.96% ytd, +110.10% seit Start 2013 Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio). Aus 10.000 Euro wurden 139.403 Euro. Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1. Unter https://boerse-social.com/wikifolio/ranking werfen wir die 100 besten wikifolios im wikifolio-Ranking aus, dazu meines, das aktuell auf Rang 401 liegt (von mehr als 30.000). Die jüngste Gewinnwarnung bei Kapsch TrafficCom, die wir erst unlängst zur grössten Position gemacht haben, tut weh.
Das Depot bei dad.at: Aktuell sind 36 börsenotierte PIR-Partner gleichgewichtet Start Jahresbeginn ohne Rebalancing. Performance ytd beträgt 30,94 Prozent.
|BEZEICHNUNG ˄
|ISIN/WKN
|STK./NOM.
|MARKTKURS
|MARKTWERT
|G/V %/ABS.
|Summe
|46.502,74 €
|+30,94% / +10.986,98 €
|Addiko Bank
|AT000ADDIKO0
|50Stk.
|21,2000 EUR
|1.060,00 €
|+7,61 % / +75,00 €
|Agrana
|AT000AGRANA3
|95Stk.
|12,0750 EUR
|1.147,13 €
|+15,00 % / +149,63 €
|Amag
|AT00000AMAG3
|41Stk.
|24,1500 EUR
|990,15 €
|+0,62 % / +6,15 €
|AT&S
|AT0000969985
|82Stk.
|31,1250 EUR
|2.552,25 €
|+157,02 % / +1.559,23 €
|Austriacard Holdings AG
|AT0000A325L0
|171Stk.
|5,0000 EUR
|855,00 €
|-14,38 % / -143,64 €
|Baader Bank
|DE0005088108
|246Stk.
|6,4500 EUR
|1.586,70 €
|+59,26 % / +590,40 €
|Bawag
|AT0000BAWAG2
|12Stk.
|108,5500 EUR
|1.302,60 €
|+33,76 % / +328,80 €
|Bechtle
|DE0005158703
|32Stk.
|36,1600 EUR
|1.157,12 €
|+16,27 % / +161,92 €
|CPI Europe AG
|AT0000A21KS2
|67Stk.
|17,4450 EUR
|1.168,82 €
|+16,92 % / +169,18 €
|DO&CO
|AT0000818802
|5Stk.
|212,7500 EUR
|1.063,75 €
|+18,19 % / +163,75 €
|Erste Group
|AT0000652011
|16Stk.
|84,4500 EUR
|1.351,20 €
|+41,55 % / +396,64 €
|EuroTeleSites AG
|AT000000ETS9
|224Stk.
|5,3600 EUR
|1.200,64 €
|+20,18 % / +201,60 €
|EVN
|AT0000741053
|45Stk.
|25,0250 EUR
|1.126,13 €
|+13,75 % / +136,13 €
|FACC
|AT00000FACC2
|167Stk.
|8,7500 EUR
|1.461,25 €
|+46,57 % / +464,26 €
|Flughafen Wien
|AT00000VIE62
|18Stk.
|52,8000 EUR
|950,40 €
|-0,75 % / -7,20 €
|Frequentis
|ATFREQUENT09
|35Stk.
|75,6000 EUR
|2.646,00 €
|+171,94 % / +1.673,00 €
|Kapsch TrafficCom
|AT000KAPSCH9
|171Stk.
|6,3900 EUR
|1.092,69 €
|+9,42 % / +94,05 €
|Kontron
|AT0000A0E9W5
|51Stk.
|21,9800 EUR
|1.120,98 €
|+12,72 % / +126,48 €
|Marinomed Biotech
|ATMARINOMED6
|66Stk.
|20,5000 EUR
|1.353,00 €
|+36,67 % / +363,00 €
|Österreichische Post
|AT0000APOST4
|34Stk.
|30,1250 EUR
|1.024,25 €
|+4,60 % / +45,05 €
|Palfinger
|AT0000758305
|50Stk.
|32,6750 EUR
|1.633,75 €
|+66,03 % / +649,75 €
|Pierer Mobility
|AT0000KTMI02
|50Stk.
|13,1800 EUR
|659,00 €
|-33,10 % / -326,00 €
|Polytec Group
|AT0000A00XX9
|500Stk.
|3,0150 EUR
|1.507,50 €
|+50,75 % / +507,50 €
|Porr
|AT0000609607
|56Stk.
|28,1250 EUR
|1.575,00 €
|+58,54 % / +581,56 €
|RBI
|AT0000606306
|50Stk.
|30,0700 EUR
|1.503,50 €
|+52,25 % / +516,00 €
|RWT AG
|AT00RWTRACE1
|400Stk.
|3,4600 EUR
|1.384,00 €
|+38,40 % / +384,00 €
|Semperit
|AT0000785555
|84Stk.
|12,8300 EUR
|1.077,72 €
|+8,36 % / +83,16 €
|Strabag
|AT000000STR1
|25Stk.
|70,3000 EUR
|1.757,50 €
|+77,97 % / +770,00 €
|Telekom Austria
|AT0000720008
|125Stk.
|9,2050 EUR
|1.150,63 €
|+15,64 % / +155,63 €
|UBM
|AT0000815402
|62Stk.
|23,8500 EUR
|1.478,70 €
|+48,14 % / +480,50 €
|Uniqa
|AT0000821103
|127Stk.
|12,9000 EUR
|1.638,30 €
|+64,75 % / +643,89 €
|VAS AG
|AT0VASGROUP3
|172Stk.
|4,0000 EUR
|688,00 €
|-31,03 % / -309,60 €
|Verbund
|AT0000746409
|14Stk.
|65,2500 EUR
|913,50 €
|-6,79 % / -66,50 €
|VIG
|AT0000908504
|32Stk.
|44,7250 EUR
|1.431,20 €
|+47,36 % / +460,00 €
|Warimpex
|AT0000827209
|1748Stk.
|0,5260 EUR
|919,45 €
|-8,04 % / -80,41 €
|Wienerberger
|AT0000831706
|37Stk.
|26,3500 EUR
|974,95 €
|-1,61 % / -15,91 €
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 29.10.)
