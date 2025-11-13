ATX-Trends: DO & CO, FACC, Post ..
Autor:
Mario Tunkowitsch
Research Wiener Privatbank
>> Website
13.11.2025, 2419 Zeichen
Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Die Wiener Börse hat sich gestern Mittwoch fester aus dem Handel verabschiedet und den jüngsten Aufwärtsschub verlängert. Der österreichische Leitindex ATX schloss mit einem Zuwachs von 1,50 Prozent bei 4.931,68 Punkten und absolvierte in der laufenden Woche bereits seinen dritten Gewinntag in Folge. Zudem nähert sich der ATX weiter seinem Rekordhoch bei 5.011 Einheiten vom Juli 2007 an. Im laufenden Jahr hat der Index schon um 34 Prozent zugelegt. Auch an den europäischen Leitbörsen ging es zur Wochenmitte mit den Aktienkursen weiter nach oben. In Wien rückten in der auf Hochtouren laufenden Berichtssaison Voestalpine, Semperit, FACC, DO&CO und die Post AG mit Zahlenvorlagen ins Blickfeld der Akteure. Der Stahlkonzern Voestalpine mit Sitz in Linz hat seinen Gewinn im ersten Halbjahr 2025/26 bei sinkenden Umsätzen gesteigert. Nach Einschätzung der Analysten lagen die Ergebnisse über den Markterwartungen. Zudem wurde der Ausblick für den freien Cashflow nach oben revidiert, was die Experten als positiv werteten. Auch Barclays schrieb in einer ersten Einschätzung von überraschend positiven Ergebnissen, vor allem dank der Stahlsparte. Wie von den zwei Analystenhäusern erwartet reagierte auch der Aktienkurs sehr positiv. Er legte um 8,1 Prozent zu.
Beim Cateringkonzern DO&CO sprudeln nach der Coronakrise wieder die Gewinne. Das Unternehmen verzeichnete das umsatzstärkste erste Halbjahr der Unternehmensgeschichte. Der Nettogewinn stieg um mehr als ein Fünftel. Hier lautet das Votum der Erste Group, dass die Ergebnisse die optimistischen Prognosen vom Umsatz- bis zum Ergebnisausweis übertroffen haben. Die DO&CO-Titel gaben dennoch um 3,5 Prozent nach. Die Österreichische Post hat in den ersten neun Monaten ein Minus bei Ergebnis und Umsatz eingefahren. Laut Experten entsprach der Ergebnisausweis dem Rahmen der Schätzungen. Der Gesamtjahresausblick wurde jedoch leicht nach unten angepasst. Die Post-Titel rutschten um 0,8 Prozent tiefer. Der Semperit-Konzern ist im abgelaufenen Jahresviertel zurück in der Gewinnzone. Nach Einschätzung fiel das Zahlenwerk im Rahmen der Erwartungen aus. Semperit-Papiere schlossen prozentual unverändert bei 12,80 Euro. FACC-Titel gewannen 0,7 Prozent. Das Geschäft des oberösterreichischen Luftfahrtzulieferers ist weiterhin von Verwerfungen in den internationalen Lieferketten und höheren Materialkosten geprägt."
kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Eine grosse Bitte!
Bildnachweis
1.
Aktien auf dem Radar:Zumtobel, Lenzing, voestalpine, EuroTeleSites AG, Addiko Bank, Pierer Mobility, FACC, Strabag, Kapsch TrafficCom, AT&S, DO&CO, Österreichische Post, Austriacard Holdings AG, Frequentis, RBI, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, Flughafen Wien.
Random Partner
Marinomed
Marinomed hat die Vision, das Leben von Patienten, die an Krankheiten mit unzureichenden Behandlungsmöglichkeiten leiden, in zwei wichtigen therapeutischen Bereichen nachhaltig zu verbessern: Virologie und Immunologie.
>> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Österreich-Depots: Weekend-Bilanz (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 14.11.: Extremes zu Bawag und CPI Europe (Börse Geschich...
» Nachlese: Werner Schrittwieser Schlussgast Volksbank-Season, Opening Bel...
» PIR-News: Research zu Polytec, Semperit, Strabag, wienerberger, Sicherhe...
» ATX und DAX schwächer, Austriacard Holdings bzw. Siemens Energy gegen de...
» Wiener Börse Party #1034: ATX owe und heit gibts a klane Mundortfoign mi...
» Wiener Börse zu Mittag schwächer: Austria Card, Pierer Mobility und FACC...
» ATX-Trends: Strabag, Verbund, wienerberger ...
» Börsepeople im Podcast S21/25: Werner Schrittwieser
» Österreich-Depots: Etwas fester (Depot Kommentar)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wie Austriacard Holdings AG, Frequentis, RHI Magn...
- Wie DO&CO, RBI, CA Immo, Strabag, OMV und Verbund...
- ATX charttechnisch: Positives Bild
- Fazits zu Strabag, Semperit, FACC, DO & CO, wiene...
- Österreich-Depots: Weekend-Bilanz (Depot Kommentar)
- Börsegeschichte 14.11.: Extremes zu Bawag und CPI...
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #1022: ATX fester und es gibt wohl einen neuen Namen für den ATXPrime ..., Finanzminister goes AT&S, Kapsch Buy
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
Books josefchladek.com
Eron Rauch
Creative Underground Los Angeles
2025
Orenda Records
Bernhard Fuchs
Heustock
2025
Verlag der Buchhandlung Walther König
Robert Delford Brown
First Class Portraits
1973
First National Church of the Exquisite Panic Press,
Paul Graham
Beyond Caring
1986
Grey Editions
13.11.2025, 2419 Zeichen
Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Die Wiener Börse hat sich gestern Mittwoch fester aus dem Handel verabschiedet und den jüngsten Aufwärtsschub verlängert. Der österreichische Leitindex ATX schloss mit einem Zuwachs von 1,50 Prozent bei 4.931,68 Punkten und absolvierte in der laufenden Woche bereits seinen dritten Gewinntag in Folge. Zudem nähert sich der ATX weiter seinem Rekordhoch bei 5.011 Einheiten vom Juli 2007 an. Im laufenden Jahr hat der Index schon um 34 Prozent zugelegt. Auch an den europäischen Leitbörsen ging es zur Wochenmitte mit den Aktienkursen weiter nach oben. In Wien rückten in der auf Hochtouren laufenden Berichtssaison Voestalpine, Semperit, FACC, DO&CO und die Post AG mit Zahlenvorlagen ins Blickfeld der Akteure. Der Stahlkonzern Voestalpine mit Sitz in Linz hat seinen Gewinn im ersten Halbjahr 2025/26 bei sinkenden Umsätzen gesteigert. Nach Einschätzung der Analysten lagen die Ergebnisse über den Markterwartungen. Zudem wurde der Ausblick für den freien Cashflow nach oben revidiert, was die Experten als positiv werteten. Auch Barclays schrieb in einer ersten Einschätzung von überraschend positiven Ergebnissen, vor allem dank der Stahlsparte. Wie von den zwei Analystenhäusern erwartet reagierte auch der Aktienkurs sehr positiv. Er legte um 8,1 Prozent zu.
Beim Cateringkonzern DO&CO sprudeln nach der Coronakrise wieder die Gewinne. Das Unternehmen verzeichnete das umsatzstärkste erste Halbjahr der Unternehmensgeschichte. Der Nettogewinn stieg um mehr als ein Fünftel. Hier lautet das Votum der Erste Group, dass die Ergebnisse die optimistischen Prognosen vom Umsatz- bis zum Ergebnisausweis übertroffen haben. Die DO&CO-Titel gaben dennoch um 3,5 Prozent nach. Die Österreichische Post hat in den ersten neun Monaten ein Minus bei Ergebnis und Umsatz eingefahren. Laut Experten entsprach der Ergebnisausweis dem Rahmen der Schätzungen. Der Gesamtjahresausblick wurde jedoch leicht nach unten angepasst. Die Post-Titel rutschten um 0,8 Prozent tiefer. Der Semperit-Konzern ist im abgelaufenen Jahresviertel zurück in der Gewinnzone. Nach Einschätzung fiel das Zahlenwerk im Rahmen der Erwartungen aus. Semperit-Papiere schlossen prozentual unverändert bei 12,80 Euro. FACC-Titel gewannen 0,7 Prozent. Das Geschäft des oberösterreichischen Luftfahrtzulieferers ist weiterhin von Verwerfungen in den internationalen Lieferketten und höheren Materialkosten geprägt."
kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Eine grosse Bitte!
Bildnachweis
1.
Aktien auf dem Radar:Zumtobel, Lenzing, voestalpine, EuroTeleSites AG, Addiko Bank, Pierer Mobility, FACC, Strabag, Kapsch TrafficCom, AT&S, DO&CO, Österreichische Post, Austriacard Holdings AG, Frequentis, RBI, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, Flughafen Wien.
Random Partner
Marinomed
Marinomed hat die Vision, das Leben von Patienten, die an Krankheiten mit unzureichenden Behandlungsmöglichkeiten leiden, in zwei wichtigen therapeutischen Bereichen nachhaltig zu verbessern: Virologie und Immunologie.
>> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Österreich-Depots: Weekend-Bilanz (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 14.11.: Extremes zu Bawag und CPI Europe (Börse Geschich...
» Nachlese: Werner Schrittwieser Schlussgast Volksbank-Season, Opening Bel...
» PIR-News: Research zu Polytec, Semperit, Strabag, wienerberger, Sicherhe...
» ATX und DAX schwächer, Austriacard Holdings bzw. Siemens Energy gegen de...
» Wiener Börse Party #1034: ATX owe und heit gibts a klane Mundortfoign mi...
» Wiener Börse zu Mittag schwächer: Austria Card, Pierer Mobility und FACC...
» ATX-Trends: Strabag, Verbund, wienerberger ...
» Börsepeople im Podcast S21/25: Werner Schrittwieser
» Österreich-Depots: Etwas fester (Depot Kommentar)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wie Austriacard Holdings AG, Frequentis, RHI Magn...
- Wie DO&CO, RBI, CA Immo, Strabag, OMV und Verbund...
- ATX charttechnisch: Positives Bild
- Fazits zu Strabag, Semperit, FACC, DO & CO, wiene...
- Österreich-Depots: Weekend-Bilanz (Depot Kommentar)
- Börsegeschichte 14.11.: Extremes zu Bawag und CPI...
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #1022: ATX fester und es gibt wohl einen neuen Namen für den ATXPrime ..., Finanzminister goes AT&S, Kapsch Buy
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
Books josefchladek.com
Nikola Mihov
The Last Gift
2025
Self published
Christian Reister
Pressure
2025
Self published
Eron Rauch
Creative Underground Los Angeles
2025
Orenda Records
Konrad Werner Schulze
Der Stahlskelettbau
1928
Wissenschaftl. Verlag Dr. Zaugg & Co.