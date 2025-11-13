Nachlese: Diana Neumüller-Klein, ATX TR 12000 und die Zeitreihe (audio cd.at)

13.11.2025, 2099 Zeichen

- Folge 5 des Private Investor Relations Podcasts ist/sind eine (vier) Aufnahme(n) mit Diana Neumüller-Klein. Sie war jahrelang "IR & viel mehr" bei der Strabag und in dieser Rolle auch im CIRA-Vorstand tätig, wir sprechen ein wenig über die Aufgabenverteilung im Vorstand. Über die CEO-Position bei Augarten Porzellan ist sie nun beim Wiener Scale-up Kami Scincare gelandet. Und Aufnahmen mit Diana gehen freilich nicht ohne Musik: Da gibt es drei Einspieler als Vorbote für CIRAoke 2.0 im Jänner (Einladung folgt).

About: Die Serie "Private Investor Relations" des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich um das Ziel der stärkeren Vernetzung zwischen Privatanleger:innen und den Investor Relations Abteilungen. Im selbst aufgenommenen Jingle unterstützt die Opernsängerin Ruzanna Ananyan.

kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. Heute war der ATX TR intraday erstmals über 12.000 Punkten und es wird das 42. All-Time-High 2025 (Douglas Adams, der Anhalter und Deep Thought lassen grüssen). Im Podcast geht es um eine Geschichte der 1000er-Marken-Sprünge. Ich sags gleich: Der schnellste wird das nicht.

- ATX am Mittwoch stärker

- Pierer Mobility, Porr und RBI gesucht

- Zahlenflut von FACC, DO&CO, Semperit, Post

- News zu UBM, Reploid, RBI

- Partytalk: Douglas Adams und der ATX Total Return

- Vintage FACC

- DAX stärker: Infineon, Brenntag und Bayer gesucht

(13.11.2025)

Börsepeople im Podcast S21/25: Werner Schrittwieser

