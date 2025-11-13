SOCIAL

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Nachlese: Diana Neumüller-Klein, ATX TR 12000 und die Zeitreihe (audio cd.at)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

13.11.2025, 2099 Zeichen

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8077
- Folge 5 des Private Investor Relations Podcasts ist/sind eine (vier) Aufnahme(n) mit Diana Neumüller-Klein. Sie war jahrelang "IR & viel mehr" bei der Strabag und in dieser Rolle auch im CIRA-Vorstand tätig, wir sprechen ein wenig über die Aufgabenverteilung im Vorstand. Über die CEO-Position bei Augarten Porzellan ist sie nun beim Wiener Scale-up Kami Scincare gelandet. Und Aufnahmen mit Diana gehen freilich nicht ohne Musik: Da gibt es drei Einspieler als Vorbote für CIRAoke 2.0 im Jänner (Einladung folgt).
https://www.kami-skincare.com/
Playlist: http://www.audio-cd.at/private-investor-relations (Spotify) bzw. http://www.audio-cd.at/pir (Web)
Börsepeople: http://www.audio-cd.at/people
http://www.boerse-social.com
http://www.boerse-social.com/magazine
PIR-Partner werden: christian.drastil@audio-cd.at
About: Die Serie "Private Investor Relations" des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich um das Ziel der stärkeren Vernetzung zwischen Privatanleger:innen und den Investor Relations Abteilungen. Im selbst aufgenommenen Jingle unterstützt die Opernsängerin Ruzanna Ananyan.

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8076
kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. Heute war der ATX TR intraday erstmals über 12.000 Punkten und es wird das 42. All-Time-High 2025 (Douglas Adams, der Anhalter und Deep Thought lassen grüssen). Im Podcast geht es um eine Geschichte der 1000er-Marken-Sprünge. Ich sags gleich: Der schnellste wird das nicht.

Wiener Börse Party Mittwoch nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8074
- ATX am Mittwoch stärker
- Pierer Mobility, Porr und RBI gesucht
- Zahlenflut von FACC, DO&CO, Semperit, Post
- News zu UBM, Reploid, RBI
- Partytalk: Douglas Adams und der ATX Total Return
- Vintage FACC
- DAX stärker: Infineon, Brenntag und Bayer gesucht

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 13.11.)


(13.11.2025)

