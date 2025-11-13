Nachlese: Diana Neumüller-Klein, ATX TR 12000 und die Zeitreihe (audio cd.at)
Autor:
Christian Drastil
>> Website
13.11.2025, 2099 Zeichen
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8077
- Folge 5 des Private Investor Relations Podcasts ist/sind eine (vier) Aufnahme(n) mit Diana Neumüller-Klein. Sie war jahrelang "IR & viel mehr" bei der Strabag und in dieser Rolle auch im CIRA-Vorstand tätig, wir sprechen ein wenig über die Aufgabenverteilung im Vorstand. Über die CEO-Position bei Augarten Porzellan ist sie nun beim Wiener Scale-up Kami Scincare gelandet. Und Aufnahmen mit Diana gehen freilich nicht ohne Musik: Da gibt es drei Einspieler als Vorbote für CIRAoke 2.0 im Jänner (Einladung folgt).
https://www.kami-skincare.com/
Playlist: http://www.audio-cd.at/private-investor-relations (Spotify) bzw. http://www.audio-cd.at/pir (Web)
Börsepeople: http://www.audio-cd.at/people
http://www.boerse-social.com
http://www.boerse-social.com/magazine
PIR-Partner werden: christian.drastil@audio-cd.at
About: Die Serie "Private Investor Relations" des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich um das Ziel der stärkeren Vernetzung zwischen Privatanleger:innen und den Investor Relations Abteilungen. Im selbst aufgenommenen Jingle unterstützt die Opernsängerin Ruzanna Ananyan.
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8076
kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. Heute war der ATX TR intraday erstmals über 12.000 Punkten und es wird das 42. All-Time-High 2025 (Douglas Adams, der Anhalter und Deep Thought lassen grüssen). Im Podcast geht es um eine Geschichte der 1000er-Marken-Sprünge. Ich sags gleich: Der schnellste wird das nicht.
Wiener Börse Party Mittwoch nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8074
- ATX am Mittwoch stärker
- Pierer Mobility, Porr und RBI gesucht
- Zahlenflut von FACC, DO&CO, Semperit, Post
- News zu UBM, Reploid, RBI
- Partytalk: Douglas Adams und der ATX Total Return
- Vintage FACC
- DAX stärker: Infineon, Brenntag und Bayer gesucht
(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 13.11.)
Börsepeople im Podcast S21/25: Werner Schrittwieser
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:Lenzing, voestalpine, FACC, EuroTeleSites AG, Addiko Bank, Pierer Mobility, VIG, Wienerberger, CPI Europe AG, CA Immo, Rosenbauer, Kapsch TrafficCom, Polytec Group, Strabag, Verbund, Warimpex, DO&CO, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Athos Immobilien, Amag, Flughafen Wien, Österreichische Post, Siemens, Siemens Energy, Walt Disney, Volkswagen Vz., Mercedes-Benz Group, Porsche Automobil Holding, BASF, Allianz.
Random Partner
Novomatic
Der Novomatic AG-Konzern ist als Produzent und Betreiber einer der größten Gaming-Technologiekonzerne der Welt und beschäftigt mehr als 21.000 Mitarbeiter. Der Konzern verfügt über Standorte in mehr als 45 Ländern und exportiert innovatives Glücksspielequipment, Systemlösungen, Lotteriesystemlösungen und Dienstleistungen in mehr als 90 Staaten.
>> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Wiener Börse zu Mittag schwächer: Austria Card, Pierer Mobility und FACC...
» ATX-Trends: Strabag, Verbund, wienerberger ...
» Börsepeople im Podcast S21/25: Werner Schrittwieser
» Österreich-Depots: Etwas fester (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 13.11.: Pierer Mobility, CPI Europe, voestalpine (Börse ...
» Nachlese: Diana Neumüller-Klein, ATX TR 12000 und die Zeitreihe (audio c...
» Wiener Börse Party #1033: ATX auch heute stärker, auf das legendäre 2007...
» PIR-News: Zahlen von Strabag, Polytec, wienerberger, Austriacard Holding...
» Wiener Börse zu Mittag fester: Strabag, Palfinger und Austriacard gesucht
» Strabag im ATX und Merck im DAX vorne (Christian Drastil)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wiener Börse zu Mittag schwächer: Austria Card, P...
- Neue Kursziele für wienerberger
- Fear of missing out und Jumping the ship bei wiki...
- Neue Kauf-Empfehlung für Strabag-Aktie
- ATX TR-Frühmover: AT&S, Strabag, Bawag, voestalpi...
- wikifolio Champion per ..: Simon Weishar mit Szew...
Featured Partner Video
kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Heute 8. Börsegeburtstag der Bawag, die Bankaktie ist der beste ATX-Titel der 20er-Jahre
kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at: Bawag: Am 25.10.2017, heute vor 8 Jahren, gab es das IPO und die Aktie ist wenige Tage später in den ATX gekommen, mittlerweile längst ATX-Five....
Books josefchladek.com
Christian Reister
Pressure
2025
Self published
Pieter Hugo
The Hyena & Other Men
2007
Prestel
Eron Rauch
Creative Underground Los Angeles
2025
Orenda Records
Oliver Gerhartz
The waning season
2025
Nearest Truth
13.11.2025, 2099 Zeichen
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8077
- Folge 5 des Private Investor Relations Podcasts ist/sind eine (vier) Aufnahme(n) mit Diana Neumüller-Klein. Sie war jahrelang "IR & viel mehr" bei der Strabag und in dieser Rolle auch im CIRA-Vorstand tätig, wir sprechen ein wenig über die Aufgabenverteilung im Vorstand. Über die CEO-Position bei Augarten Porzellan ist sie nun beim Wiener Scale-up Kami Scincare gelandet. Und Aufnahmen mit Diana gehen freilich nicht ohne Musik: Da gibt es drei Einspieler als Vorbote für CIRAoke 2.0 im Jänner (Einladung folgt).
https://www.kami-skincare.com/
Playlist: http://www.audio-cd.at/private-investor-relations (Spotify) bzw. http://www.audio-cd.at/pir (Web)
Börsepeople: http://www.audio-cd.at/people
http://www.boerse-social.com
http://www.boerse-social.com/magazine
PIR-Partner werden: christian.drastil@audio-cd.at
About: Die Serie "Private Investor Relations" des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich um das Ziel der stärkeren Vernetzung zwischen Privatanleger:innen und den Investor Relations Abteilungen. Im selbst aufgenommenen Jingle unterstützt die Opernsängerin Ruzanna Ananyan.
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8076
kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. Heute war der ATX TR intraday erstmals über 12.000 Punkten und es wird das 42. All-Time-High 2025 (Douglas Adams, der Anhalter und Deep Thought lassen grüssen). Im Podcast geht es um eine Geschichte der 1000er-Marken-Sprünge. Ich sags gleich: Der schnellste wird das nicht.
Wiener Börse Party Mittwoch nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8074
- ATX am Mittwoch stärker
- Pierer Mobility, Porr und RBI gesucht
- Zahlenflut von FACC, DO&CO, Semperit, Post
- News zu UBM, Reploid, RBI
- Partytalk: Douglas Adams und der ATX Total Return
- Vintage FACC
- DAX stärker: Infineon, Brenntag und Bayer gesucht
(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 13.11.)
Börsepeople im Podcast S21/25: Werner Schrittwieser
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:Lenzing, voestalpine, FACC, EuroTeleSites AG, Addiko Bank, Pierer Mobility, VIG, Wienerberger, CPI Europe AG, CA Immo, Rosenbauer, Kapsch TrafficCom, Polytec Group, Strabag, Verbund, Warimpex, DO&CO, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Athos Immobilien, Amag, Flughafen Wien, Österreichische Post, Siemens, Siemens Energy, Walt Disney, Volkswagen Vz., Mercedes-Benz Group, Porsche Automobil Holding, BASF, Allianz.
Random Partner
Novomatic
Der Novomatic AG-Konzern ist als Produzent und Betreiber einer der größten Gaming-Technologiekonzerne der Welt und beschäftigt mehr als 21.000 Mitarbeiter. Der Konzern verfügt über Standorte in mehr als 45 Ländern und exportiert innovatives Glücksspielequipment, Systemlösungen, Lotteriesystemlösungen und Dienstleistungen in mehr als 90 Staaten.
>> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Wiener Börse zu Mittag schwächer: Austria Card, Pierer Mobility und FACC...
» ATX-Trends: Strabag, Verbund, wienerberger ...
» Börsepeople im Podcast S21/25: Werner Schrittwieser
» Österreich-Depots: Etwas fester (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 13.11.: Pierer Mobility, CPI Europe, voestalpine (Börse ...
» Nachlese: Diana Neumüller-Klein, ATX TR 12000 und die Zeitreihe (audio c...
» Wiener Börse Party #1033: ATX auch heute stärker, auf das legendäre 2007...
» PIR-News: Zahlen von Strabag, Polytec, wienerberger, Austriacard Holding...
» Wiener Börse zu Mittag fester: Strabag, Palfinger und Austriacard gesucht
» Strabag im ATX und Merck im DAX vorne (Christian Drastil)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wiener Börse zu Mittag schwächer: Austria Card, P...
- Neue Kursziele für wienerberger
- Fear of missing out und Jumping the ship bei wiki...
- Neue Kauf-Empfehlung für Strabag-Aktie
- ATX TR-Frühmover: AT&S, Strabag, Bawag, voestalpi...
- wikifolio Champion per ..: Simon Weishar mit Szew...
Featured Partner Video
kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Heute 8. Börsegeburtstag der Bawag, die Bankaktie ist der beste ATX-Titel der 20er-Jahre
kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at: Bawag: Am 25.10.2017, heute vor 8 Jahren, gab es das IPO und die Aktie ist wenige Tage später in den ATX gekommen, mittlerweile längst ATX-Five....
Books josefchladek.com
Robert Delford Brown
First Class Portraits
1973
First National Church of the Exquisite Panic Press,
Gytis Skudzinskas
Tyla / Silence
2011
Noroutine Books
Eliška Klimešová
Women Readers
2025
Self published
Paul Graham
A1: The Great North Road
1983
Grey Editions