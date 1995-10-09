SOCIAL

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Die Homebase
österreichischer Aktien
Börsegeschichte 20.11.: Gericom, voestalpine, Warimpex (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

20.11.2025, 707 Zeichen

IPOs:
20.11.2000: GERICOM: Gericom mit IPO in Frankfurt. Emissionserlös war 12 Mio. Euro (dazu Greenshoe 3,40 Mio. Euro). zum Kalender

Geburtstage:
09.10.1995: voestalpine: Jahrestag IPO 11000 Tage

Extrema:
20.11.2008: Flop 1: Warimpex: -35.47% - [Flop 2: -23.95% (08.10.2008), Flop 3: -22.1053% (04.03.2022)]

Bisher gab es an einem 20. November 24 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 20.11. beträgt -0,16%. Der beste 20.11. fand im Jahr 1998 mit 2,60% statt, der schlechteste 20.11. im Jahr 2008 mit -5,11%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 20.11. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 20.11.)


(20.11.2025)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Der Kapitalmarkt mal temporär ausverkauft, Klaus della Torre dankt Agrana, Semperit, Oddo, RBI, Ottakringer




 

