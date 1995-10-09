Börsegeschichte 20.11.: Gericom, voestalpine, Warimpex (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

20.11.2025, 707 Zeichen

IPOs:

20.11.2000: GERICOM: Gericom mit IPO in Frankfurt. Emissionserlös war 12 Mio. Euro (dazu Greenshoe 3,40 Mio. Euro). zum Kalender



Geburtstage:

09.10.1995: voestalpine: Jahrestag IPO 11000 Tage



Extrema:

20.11.2008: Flop 1: Warimpex: -35.47% - [Flop 2: -23.95% (08.10.2008), Flop 3: -22.1053% (04.03.2022)]

Bisher gab es an einem 20. November 24 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 20.11. beträgt -0,16%. Der beste 20.11. fand im Jahr 1998 mit 2,60% statt, der schlechteste 20.11. im Jahr 2008 mit -5,11%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 20.11. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 20.11.)

(20.11.2025)

BSN Podcasts

kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Der Kapitalmarkt mal temporär ausverkauft, Klaus della Torre dankt Agrana, Semperit, Oddo, RBI, Ottakringer

Bildnachweis

1. mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:Austriacard Holdings AG, voestalpine, Kapsch TrafficCom, Addiko Bank, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Agrana, CPI Europe AG, Telekom Austria, Zumtobel, Athos Immobilien, DO&CO, Gurktaler AG VZ, Lenzing, Pierer Mobility, Porr, RBI, VAS AG, VIG, Wienerberger, CA Immo, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, Österreichische Post, Rheinmetall, Polytec Group, Fresenius Medical Care, Beiersdorf, RWE, Infineon.

Random Partner wienerberger

wienerberger ist einer der führenden Anbieter von innovativen, ökologischen Lösungen für die gesamte Gebäudehülle in den Bereichen Neubau und Renovierung sowie für Infrastruktur im Wasser- und Energiemanagement. >> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» Österreich-Depots: Fester (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 20.11.: Gericom, voestalpine, Warimpex (Börse Geschichte...

» Nachlese: Investmentstory Austriacard, 350-Seiten-Buch zur Wiener Börse ...

» PIR-News: Porr, Uniqa, BKS, VIG, Pierer Mobility (Christine Petzwinkler)

» Zum Tag: Ab sofort sind die Private Investor Relations Podcasts nach Zug...

» Wiener Börse Party #1038: ATX etwas erholt, gute Phase für die Versicher...

» Wiener Börse zu Mittag fester: Uniqa, FACC, AT&S auffällig

» ATX-Trends: Kapsch TrafficCom, VIG, DO & CO, Pierer Mobility ...

» Österreich-Depots: Unverändert (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 19.11.: SW, Polytec, Rosenbauer, AT&S (Börse Geschichte)...