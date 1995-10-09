Börsegeschichte 20.11.: Gericom, voestalpine, Warimpex (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
Börse Geschichte
Aus dem #gabb, siehe https://boersegeschichte.at
20.11.2025, 707 Zeichen
IPOs:
20.11.2000: GERICOM: Gericom mit IPO in Frankfurt. Emissionserlös war 12 Mio. Euro (dazu Greenshoe 3,40 Mio. Euro). zum Kalender
Geburtstage:
09.10.1995: voestalpine: Jahrestag IPO 11000 Tage
Extrema:
20.11.2008: Flop 1: Warimpex: -35.47% - [Flop 2: -23.95% (08.10.2008), Flop 3: -22.1053% (04.03.2022)]
Bisher gab es an einem 20. November 24 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 20.11. beträgt -0,16%. Der beste 20.11. fand im Jahr 1998 mit 2,60% statt, der schlechteste 20.11. im Jahr 2008 mit -5,11%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 20.11. so: 0,00%.
(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 20.11.)
kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Der Kapitalmarkt mal temporär ausverkauft, Klaus della Torre dankt Agrana, Semperit, Oddo, RBI, Ottakringer
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:Austriacard Holdings AG, voestalpine, Kapsch TrafficCom, Addiko Bank, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Agrana, CPI Europe AG, Telekom Austria, Zumtobel, Athos Immobilien, DO&CO, Gurktaler AG VZ, Lenzing, Pierer Mobility, Porr, RBI, VAS AG, VIG, Wienerberger, CA Immo, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, Österreichische Post, Rheinmetall, Polytec Group, Fresenius Medical Care, Beiersdorf, RWE, Infineon.
kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Der Kapitalmarkt mal temporär ausverkauft, Klaus della Torre dankt Agrana, Semperit, Oddo, RBI, Ottakringer
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:Austriacard Holdings AG, voestalpine, Kapsch TrafficCom, Addiko Bank, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Agrana, CPI Europe AG, Telekom Austria, Zumtobel, Athos Immobilien, DO&CO, Gurktaler AG VZ, Lenzing, Pierer Mobility, Porr, RBI, VAS AG, VIG, Wienerberger, CA Immo, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, Österreichische Post, Rheinmetall, Polytec Group, Fresenius Medical Care, Beiersdorf, RWE, Infineon.
