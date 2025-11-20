SOCIAL

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Österreich-Depots: Fester (Depot Kommentar)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

20.11.2025, 3330 Zeichen

Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2 : - wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2 +0.93% vs. last #gabb, +23.86% ytd, +106.60% seit Start 2013. Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio). Aus 10.000 Euro wurden 138.398 Euro. Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1. Unter https://boerse-social.com/wikifolio/ranking werfen wir die 100 besten wikifolios im wikifolio-Ranking aus, dazu meines, das aktuell auf Rang 401 liegt (von mehr als 30.000).

Das Depot bei dad.at: Aktuell sind 36 börsenotierte PIR-Partner gleichgewichtet Start Jahresbeginn ohne Rebalancing. Performance ytd beträgt 29,86 Prozent.

BEZEICHNUNG ˄ ISIN/WKN STK./NOM. MARKTKURS MARKTWERT G/V %/ABS.
Summe 46.122,47 +29,86% / +10.606,72
Addiko Bank AT000ADDIKO0 50Stk. 21,1500 EUR 1.057,50 +7,36 % / +72,50
Agrana AT000AGRANA3 95Stk. 11,7500 EUR 1.116,25 +11,90 % / +118,75
Amag AT00000AMAG3 41Stk. 24,1000 EUR 988,10 +0,42 % / +4,10
AT&S AT0000969985 82Stk. 27,7750 EUR 2.277,55 +129,36 % / +1.284,53
Austriacard Holdings AG AT0000A325L0 171Stk. 5,4000 EUR 923,40 -7,53 % / -75,24
Baader Bank DE0005088108 246Stk. 6,4000 EUR 1.574,40 +58,02 % / +578,10
Bawag AT0000BAWAG2 12Stk. 111,9500 EUR 1.343,40 +37,95 % / +369,60
Bechtle DE0005158703 32Stk. 38,5600 EUR 1.233,92 +23,99 % / +238,72
CPI Europe AG AT0000A21KS2 67Stk. 15,5000 EUR 1.038,50 +3,89 % / +38,86
DO&CO AT0000818802 5Stk. 179,7000 EUR 898,50 -0,17 % / -1,50
Erste Group AT0000652011 16Stk. 90,0250 EUR 1.440,40 +50,90 % / +485,84
EuroTeleSites AG AT000000ETS9 224Stk. 5,3600 EUR 1.200,64 +20,18 % / +201,60
EVN AT0000741053 45Stk. 26,3750 EUR 1.186,88 +19,89 % / +196,88
FACC AT00000FACC2 167Stk. 9,5550 EUR 1.595,69 +60,05 % / +598,70
Flughafen Wien AT00000VIE62 18Stk. 52,9000 EUR 952,20 -0,56 % / -5,40
Frequentis ATFREQUENT09 35Stk. 66,3000 EUR 2.320,50 +138,49 % / +1.347,50
Kapsch TrafficCom AT000KAPSCH9 171Stk. 6,1800 EUR 1.056,78 +5,82 % / +58,14
Kontron AT0000A0E9W5 51Stk. 23,5200 EUR 1.199,52 +20,62 % / +205,02
Marinomed Biotech ATMARINOMED6 66Stk. 19,9000 EUR 1.313,40 +32,67 % / +323,40
Österreichische Post AT0000APOST4 34Stk. 30,1000 EUR 1.023,40 +4,51 % / +44,20
Palfinger AT0000758305 50Stk. 29,9500 EUR 1.497,50 +52,18 % / +513,50
Pierer Mobility AT0000KTMI02 50Stk. 15,7000 EUR 785,00 -20,30 % / -200,00
Polytec Group AT0000A00XX9 500Stk. 3,1450 EUR 1.572,50 +57,25 % / +572,50
Porr AT0000609607 56Stk. 27,6750 EUR 1.549,80 +56,00 % / +556,36
RBI AT0000606306 50Stk. 33,2100 EUR 1.660,50 +68,15 % / +673,00
RWT AG AT00RWTRACE1 400Stk. 3,3600 EUR 1.344,00 +34,40 % / +344,00
Semperit AT0000785555 84Stk. 13,0700 EUR 1.097,88 +10,39 % / +103,32
Strabag AT000000STR1 25Stk. 72,8000 EUR 1.820,00 +84,30 % / +832,50
Telekom Austria AT0000720008 125Stk. 8,7800 EUR 1.097,50 +10,30 % / +102,50
UBM AT0000815402 62Stk. 22,8000 EUR 1.413,60 +41,61 % / +415,40
Uniqa AT0000821103 127Stk. 13,6400 EUR 1.732,28 +74,20 % / +737,87
VAS AG AT0VASGROUP3 172Stk. 3,3000 EUR 567,60 -43,10 % / -430,00
Verbund AT0000746409 14Stk. 62,9750 EUR 881,65 -10,04 % / -98,35
VIG AT0000908504 32Stk. 46,3250 EUR 1.482,40 +52,64 % / +511,20
Warimpex AT0000827209 1748Stk. 0,5140 EUR 898,47 -10,14 % / -101,38
Wienerberger AT0000831706 37Stk. 26,5100 EUR 980,87 -1,01 % / -9,99

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 20.11.)


(20.11.2025)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Der Kapitalmarkt mal temporär ausverkauft, Klaus della Torre dankt Agrana, Semperit, Oddo, RBI, Ottakringer




 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:Austriacard Holdings AG, voestalpine, Kapsch TrafficCom, Addiko Bank, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Agrana, CPI Europe AG, Telekom Austria, Zumtobel, Athos Immobilien, DO&CO, Gurktaler AG VZ, Lenzing, Pierer Mobility, Porr, RBI, VAS AG, VIG, Wienerberger, CA Immo, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, Österreichische Post, Rheinmetall, Polytec Group, Fresenius Medical Care, Beiersdorf, RWE, Infineon.

 Latest Blogs

» Österreich-Depots: Fester (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 20.11.: Gericom, voestalpine, Warimpex (Börse Geschichte...

» Nachlese: Investmentstory Austriacard, 350-Seiten-Buch zur Wiener Börse ...

» PIR-News: Porr, Uniqa, BKS, VIG, Pierer Mobility (Christine Petzwinkler)

» Zum Tag: Ab sofort sind die Private Investor Relations Podcasts nach Zug...

» Wiener Börse Party #1038: ATX etwas erholt, gute Phase für die Versicher...

» Wiener Börse zu Mittag fester: Uniqa, FACC, AT&S auffällig

» ATX-Trends: Kapsch TrafficCom, VIG, DO & CO, Pierer Mobility ...

» Österreich-Depots: Unverändert (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 19.11.: SW, Polytec, Rosenbauer, AT&S (Börse Geschichte)...


