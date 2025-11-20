Österreich-Depots: Fester (Depot Kommentar)
Autor:
Christian Drastil
>> Website
20.11.2025, 3330 Zeichen
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2 : - wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2 +0.93% vs. last #gabb, +23.86% ytd, +106.60% seit Start 2013. Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio). Aus 10.000 Euro wurden 138.398 Euro. Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1. Unter https://boerse-social.com/wikifolio/ranking werfen wir die 100 besten wikifolios im wikifolio-Ranking aus, dazu meines, das aktuell auf Rang 401 liegt (von mehr als 30.000).
Das Depot bei dad.at: Aktuell sind 36 börsenotierte PIR-Partner gleichgewichtet Start Jahresbeginn ohne Rebalancing. Performance ytd beträgt 29,86 Prozent.
|BEZEICHNUNG ˄
|ISIN/WKN
|STK./NOM.
|MARKTKURS
|MARKTWERT
|G/V %/ABS.
|Summe
|46.122,47 €
|+29,86% / +10.606,72 €
|Addiko Bank
|AT000ADDIKO0
|50Stk.
|21,1500 EUR
|1.057,50 €
|+7,36 % / +72,50 €
|Agrana
|AT000AGRANA3
|95Stk.
|11,7500 EUR
|1.116,25 €
|+11,90 % / +118,75 €
|Amag
|AT00000AMAG3
|41Stk.
|24,1000 EUR
|988,10 €
|+0,42 % / +4,10 €
|AT&S
|AT0000969985
|82Stk.
|27,7750 EUR
|2.277,55 €
|+129,36 % / +1.284,53 €
|Austriacard Holdings AG
|AT0000A325L0
|171Stk.
|5,4000 EUR
|923,40 €
|-7,53 % / -75,24 €
|Baader Bank
|DE0005088108
|246Stk.
|6,4000 EUR
|1.574,40 €
|+58,02 % / +578,10 €
|Bawag
|AT0000BAWAG2
|12Stk.
|111,9500 EUR
|1.343,40 €
|+37,95 % / +369,60 €
|Bechtle
|DE0005158703
|32Stk.
|38,5600 EUR
|1.233,92 €
|+23,99 % / +238,72 €
|CPI Europe AG
|AT0000A21KS2
|67Stk.
|15,5000 EUR
|1.038,50 €
|+3,89 % / +38,86 €
|DO&CO
|AT0000818802
|5Stk.
|179,7000 EUR
|898,50 €
|-0,17 % / -1,50 €
|Erste Group
|AT0000652011
|16Stk.
|90,0250 EUR
|1.440,40 €
|+50,90 % / +485,84 €
|EuroTeleSites AG
|AT000000ETS9
|224Stk.
|5,3600 EUR
|1.200,64 €
|+20,18 % / +201,60 €
|EVN
|AT0000741053
|45Stk.
|26,3750 EUR
|1.186,88 €
|+19,89 % / +196,88 €
|FACC
|AT00000FACC2
|167Stk.
|9,5550 EUR
|1.595,69 €
|+60,05 % / +598,70 €
|Flughafen Wien
|AT00000VIE62
|18Stk.
|52,9000 EUR
|952,20 €
|-0,56 % / -5,40 €
|Frequentis
|ATFREQUENT09
|35Stk.
|66,3000 EUR
|2.320,50 €
|+138,49 % / +1.347,50 €
|Kapsch TrafficCom
|AT000KAPSCH9
|171Stk.
|6,1800 EUR
|1.056,78 €
|+5,82 % / +58,14 €
|Kontron
|AT0000A0E9W5
|51Stk.
|23,5200 EUR
|1.199,52 €
|+20,62 % / +205,02 €
|Marinomed Biotech
|ATMARINOMED6
|66Stk.
|19,9000 EUR
|1.313,40 €
|+32,67 % / +323,40 €
|Österreichische Post
|AT0000APOST4
|34Stk.
|30,1000 EUR
|1.023,40 €
|+4,51 % / +44,20 €
|Palfinger
|AT0000758305
|50Stk.
|29,9500 EUR
|1.497,50 €
|+52,18 % / +513,50 €
|Pierer Mobility
|AT0000KTMI02
|50Stk.
|15,7000 EUR
|785,00 €
|-20,30 % / -200,00 €
|Polytec Group
|AT0000A00XX9
|500Stk.
|3,1450 EUR
|1.572,50 €
|+57,25 % / +572,50 €
|Porr
|AT0000609607
|56Stk.
|27,6750 EUR
|1.549,80 €
|+56,00 % / +556,36 €
|RBI
|AT0000606306
|50Stk.
|33,2100 EUR
|1.660,50 €
|+68,15 % / +673,00 €
|RWT AG
|AT00RWTRACE1
|400Stk.
|3,3600 EUR
|1.344,00 €
|+34,40 % / +344,00 €
|Semperit
|AT0000785555
|84Stk.
|13,0700 EUR
|1.097,88 €
|+10,39 % / +103,32 €
|Strabag
|AT000000STR1
|25Stk.
|72,8000 EUR
|1.820,00 €
|+84,30 % / +832,50 €
|Telekom Austria
|AT0000720008
|125Stk.
|8,7800 EUR
|1.097,50 €
|+10,30 % / +102,50 €
|UBM
|AT0000815402
|62Stk.
|22,8000 EUR
|1.413,60 €
|+41,61 % / +415,40 €
|Uniqa
|AT0000821103
|127Stk.
|13,6400 EUR
|1.732,28 €
|+74,20 % / +737,87 €
|VAS AG
|AT0VASGROUP3
|172Stk.
|3,3000 EUR
|567,60 €
|-43,10 % / -430,00 €
|Verbund
|AT0000746409
|14Stk.
|62,9750 EUR
|881,65 €
|-10,04 % / -98,35 €
|VIG
|AT0000908504
|32Stk.
|46,3250 EUR
|1.482,40 €
|+52,64 % / +511,20 €
|Warimpex
|AT0000827209
|1748Stk.
|0,5140 EUR
|898,47 €
|-10,14 % / -101,38 €
|Wienerberger
|AT0000831706
|37Stk.
|26,5100 EUR
|980,87 €
|-1,01 % / -9,99 €
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 20.11.)
kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Der Kapitalmarkt mal temporär ausverkauft, Klaus della Torre dankt Agrana, Semperit, Oddo, RBI, Ottakringer
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:Austriacard Holdings AG, voestalpine, Kapsch TrafficCom, Addiko Bank, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Agrana, CPI Europe AG, Telekom Austria, Zumtobel, Athos Immobilien, DO&CO, Gurktaler AG VZ, Lenzing, Pierer Mobility, Porr, RBI, VAS AG, VIG, Wienerberger, CA Immo, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, Österreichische Post, Rheinmetall, Polytec Group, Fresenius Medical Care, Beiersdorf, RWE, Infineon.
Random Partner
UBS
UBS bietet weltweit finanzielle Beratung und Lösungen für private, institutionelle und Firmenkunden als auch für private Kundinnen und Kunden in der Schweiz. UBS mit dem Hauptsitz in Zürich hat eine weltweite Präsenz in allen wichtigen Finanzmärkten.
>> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Österreich-Depots: Fester (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 20.11.: Gericom, voestalpine, Warimpex (Börse Geschichte...
» Nachlese: Investmentstory Austriacard, 350-Seiten-Buch zur Wiener Börse ...
» PIR-News: Porr, Uniqa, BKS, VIG, Pierer Mobility (Christine Petzwinkler)
» Zum Tag: Ab sofort sind die Private Investor Relations Podcasts nach Zug...
» Wiener Börse Party #1038: ATX etwas erholt, gute Phase für die Versicher...
» Wiener Börse zu Mittag fester: Uniqa, FACC, AT&S auffällig
» ATX-Trends: Kapsch TrafficCom, VIG, DO & CO, Pierer Mobility ...
» Österreich-Depots: Unverändert (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 19.11.: SW, Polytec, Rosenbauer, AT&S (Börse Geschichte)...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Österreich-Depots: Fester (Depot Kommentar)
- Börsegeschichte 20.11.: Gericom, voestalpine, War...
- Nachlese: Investmentstory Austriacard, 350-Seiten...
- #gabb Jobradar: UBM, CPI, Frequentis, 3 Banken KA...
- Oddo BHF bestätigt Outperform-Rating für Kapsch T...
- Analysten zu Polyec: "Aktie preist zu konservativ...
Featured Partner Video
Zertifikate Party Österreich 10/25: Der Auftritt des ZFA auf der Gewinn-Messe 2025, Vorstandsmitglieder ziehen im Podcast Bilanz
Structures are my best Friends. In Kooperation mit dem Zertifikate Forum Austria (ZFA) und presented by Raiffeisen Zertifikate, Erste Group, BNP Paribas, Societe Generale, UBS, Vontobel, dad.at und...
Books josefchladek.com
Eron Rauch
Creative Underground Los Angeles
2025
Orenda Records
Eliška Klimešová
Women Readers
2025
Self published
Wassili und Hans Luckhardt
Zur neuen Wohnform
1930
Bauwelt-Verlag
Adriano Zanni
Sequenze di Fabbrica
2025
Boring Machines
20.11.2025, 3330 Zeichen
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2 : - wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2 +0.93% vs. last #gabb, +23.86% ytd, +106.60% seit Start 2013. Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio). Aus 10.000 Euro wurden 138.398 Euro. Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1. Unter https://boerse-social.com/wikifolio/ranking werfen wir die 100 besten wikifolios im wikifolio-Ranking aus, dazu meines, das aktuell auf Rang 401 liegt (von mehr als 30.000).
Das Depot bei dad.at: Aktuell sind 36 börsenotierte PIR-Partner gleichgewichtet Start Jahresbeginn ohne Rebalancing. Performance ytd beträgt 29,86 Prozent.
|BEZEICHNUNG ˄
|ISIN/WKN
|STK./NOM.
|MARKTKURS
|MARKTWERT
|G/V %/ABS.
|Summe
|46.122,47 €
|+29,86% / +10.606,72 €
|Addiko Bank
|AT000ADDIKO0
|50Stk.
|21,1500 EUR
|1.057,50 €
|+7,36 % / +72,50 €
|Agrana
|AT000AGRANA3
|95Stk.
|11,7500 EUR
|1.116,25 €
|+11,90 % / +118,75 €
|Amag
|AT00000AMAG3
|41Stk.
|24,1000 EUR
|988,10 €
|+0,42 % / +4,10 €
|AT&S
|AT0000969985
|82Stk.
|27,7750 EUR
|2.277,55 €
|+129,36 % / +1.284,53 €
|Austriacard Holdings AG
|AT0000A325L0
|171Stk.
|5,4000 EUR
|923,40 €
|-7,53 % / -75,24 €
|Baader Bank
|DE0005088108
|246Stk.
|6,4000 EUR
|1.574,40 €
|+58,02 % / +578,10 €
|Bawag
|AT0000BAWAG2
|12Stk.
|111,9500 EUR
|1.343,40 €
|+37,95 % / +369,60 €
|Bechtle
|DE0005158703
|32Stk.
|38,5600 EUR
|1.233,92 €
|+23,99 % / +238,72 €
|CPI Europe AG
|AT0000A21KS2
|67Stk.
|15,5000 EUR
|1.038,50 €
|+3,89 % / +38,86 €
|DO&CO
|AT0000818802
|5Stk.
|179,7000 EUR
|898,50 €
|-0,17 % / -1,50 €
|Erste Group
|AT0000652011
|16Stk.
|90,0250 EUR
|1.440,40 €
|+50,90 % / +485,84 €
|EuroTeleSites AG
|AT000000ETS9
|224Stk.
|5,3600 EUR
|1.200,64 €
|+20,18 % / +201,60 €
|EVN
|AT0000741053
|45Stk.
|26,3750 EUR
|1.186,88 €
|+19,89 % / +196,88 €
|FACC
|AT00000FACC2
|167Stk.
|9,5550 EUR
|1.595,69 €
|+60,05 % / +598,70 €
|Flughafen Wien
|AT00000VIE62
|18Stk.
|52,9000 EUR
|952,20 €
|-0,56 % / -5,40 €
|Frequentis
|ATFREQUENT09
|35Stk.
|66,3000 EUR
|2.320,50 €
|+138,49 % / +1.347,50 €
|Kapsch TrafficCom
|AT000KAPSCH9
|171Stk.
|6,1800 EUR
|1.056,78 €
|+5,82 % / +58,14 €
|Kontron
|AT0000A0E9W5
|51Stk.
|23,5200 EUR
|1.199,52 €
|+20,62 % / +205,02 €
|Marinomed Biotech
|ATMARINOMED6
|66Stk.
|19,9000 EUR
|1.313,40 €
|+32,67 % / +323,40 €
|Österreichische Post
|AT0000APOST4
|34Stk.
|30,1000 EUR
|1.023,40 €
|+4,51 % / +44,20 €
|Palfinger
|AT0000758305
|50Stk.
|29,9500 EUR
|1.497,50 €
|+52,18 % / +513,50 €
|Pierer Mobility
|AT0000KTMI02
|50Stk.
|15,7000 EUR
|785,00 €
|-20,30 % / -200,00 €
|Polytec Group
|AT0000A00XX9
|500Stk.
|3,1450 EUR
|1.572,50 €
|+57,25 % / +572,50 €
|Porr
|AT0000609607
|56Stk.
|27,6750 EUR
|1.549,80 €
|+56,00 % / +556,36 €
|RBI
|AT0000606306
|50Stk.
|33,2100 EUR
|1.660,50 €
|+68,15 % / +673,00 €
|RWT AG
|AT00RWTRACE1
|400Stk.
|3,3600 EUR
|1.344,00 €
|+34,40 % / +344,00 €
|Semperit
|AT0000785555
|84Stk.
|13,0700 EUR
|1.097,88 €
|+10,39 % / +103,32 €
|Strabag
|AT000000STR1
|25Stk.
|72,8000 EUR
|1.820,00 €
|+84,30 % / +832,50 €
|Telekom Austria
|AT0000720008
|125Stk.
|8,7800 EUR
|1.097,50 €
|+10,30 % / +102,50 €
|UBM
|AT0000815402
|62Stk.
|22,8000 EUR
|1.413,60 €
|+41,61 % / +415,40 €
|Uniqa
|AT0000821103
|127Stk.
|13,6400 EUR
|1.732,28 €
|+74,20 % / +737,87 €
|VAS AG
|AT0VASGROUP3
|172Stk.
|3,3000 EUR
|567,60 €
|-43,10 % / -430,00 €
|Verbund
|AT0000746409
|14Stk.
|62,9750 EUR
|881,65 €
|-10,04 % / -98,35 €
|VIG
|AT0000908504
|32Stk.
|46,3250 EUR
|1.482,40 €
|+52,64 % / +511,20 €
|Warimpex
|AT0000827209
|1748Stk.
|0,5140 EUR
|898,47 €
|-10,14 % / -101,38 €
|Wienerberger
|AT0000831706
|37Stk.
|26,5100 EUR
|980,87 €
|-1,01 % / -9,99 €
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 20.11.)
kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Der Kapitalmarkt mal temporär ausverkauft, Klaus della Torre dankt Agrana, Semperit, Oddo, RBI, Ottakringer
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:Austriacard Holdings AG, voestalpine, Kapsch TrafficCom, Addiko Bank, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Agrana, CPI Europe AG, Telekom Austria, Zumtobel, Athos Immobilien, DO&CO, Gurktaler AG VZ, Lenzing, Pierer Mobility, Porr, RBI, VAS AG, VIG, Wienerberger, CA Immo, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, Österreichische Post, Rheinmetall, Polytec Group, Fresenius Medical Care, Beiersdorf, RWE, Infineon.
Random Partner
UBS
UBS bietet weltweit finanzielle Beratung und Lösungen für private, institutionelle und Firmenkunden als auch für private Kundinnen und Kunden in der Schweiz. UBS mit dem Hauptsitz in Zürich hat eine weltweite Präsenz in allen wichtigen Finanzmärkten.
>> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Österreich-Depots: Fester (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 20.11.: Gericom, voestalpine, Warimpex (Börse Geschichte...
» Nachlese: Investmentstory Austriacard, 350-Seiten-Buch zur Wiener Börse ...
» PIR-News: Porr, Uniqa, BKS, VIG, Pierer Mobility (Christine Petzwinkler)
» Zum Tag: Ab sofort sind die Private Investor Relations Podcasts nach Zug...
» Wiener Börse Party #1038: ATX etwas erholt, gute Phase für die Versicher...
» Wiener Börse zu Mittag fester: Uniqa, FACC, AT&S auffällig
» ATX-Trends: Kapsch TrafficCom, VIG, DO & CO, Pierer Mobility ...
» Österreich-Depots: Unverändert (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 19.11.: SW, Polytec, Rosenbauer, AT&S (Börse Geschichte)...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Österreich-Depots: Fester (Depot Kommentar)
- Börsegeschichte 20.11.: Gericom, voestalpine, War...
- Nachlese: Investmentstory Austriacard, 350-Seiten...
- #gabb Jobradar: UBM, CPI, Frequentis, 3 Banken KA...
- Oddo BHF bestätigt Outperform-Rating für Kapsch T...
- Analysten zu Polyec: "Aktie preist zu konservativ...
Featured Partner Video
Zertifikate Party Österreich 10/25: Der Auftritt des ZFA auf der Gewinn-Messe 2025, Vorstandsmitglieder ziehen im Podcast Bilanz
Structures are my best Friends. In Kooperation mit dem Zertifikate Forum Austria (ZFA) und presented by Raiffeisen Zertifikate, Erste Group, BNP Paribas, Societe Generale, UBS, Vontobel, dad.at und...
Books josefchladek.com
Erich Einhorn
Im Flug nach Moskau
1959
Artia
Paul Graham
A1: The Great North Road
1983
Grey Editions
Christoph Schieder
Berlin
2025
Self published
Konrad Werner Schulze
Der Stahlskelettbau
1928
Wissenschaftl. Verlag Dr. Zaugg & Co.
Bernhard Fuchs
Heustock
2025
Verlag der Buchhandlung Walther König