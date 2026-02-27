US-Bundesbehörde plant radikale Reform der Leistungsbewertungen ( Finanztrends)

27.02.2026, 3399 Zeichen

Das US-Office of Personnel Management (OPM) will das Bewertungssystem für über zwei Millionen Bundesangestellte grundlegend umkrempeln. Kern der Pläne: Die Abschaffung des Verbots von Leistungs-Quoten, was Kritiker als Angriff auf den unpolitischen Beamtenapparat sehen.

Die umstrittenste Neuerung betrifft die sogenannte „erzwungene Verteilung“. Bisher verboten, sollen Behörden künftig Obergrenzen für die Anzahl der Mitarbeiter festlegen dürfen, die die höchsten Bewertungsstufen erreichen. Die OPM argumentiert, dies steigere die Rechenschaftspflicht und bekämpfe eine angebliche Noten-Inflation.

Tatsächlich erhielten zwischen 2022 und 2024 fast zwei Drittel der Angestellten eine Top-Bewertung. Nur 0,6 Prozent schnitten unter „voll zufriedenstellend“ ab. Die Reform soll diese Praxis beenden.

Vereinfachte Abwertung und schärfere Kontrolle

Das System wird verschlankt und verschärft. Die fünfstufige Skala wird auf vier Stufen reduziert. Vorgesetzte sollen die niedrigste Bewertung („inakzeptabel“) künftig ohne höhere Genehmigung vergeben können.

Gleichzeitig führt die OPM eine strenge zentrale Aufsicht ein. Alle Bundesbehörden müssen ihre Bewertungssysteme künftig alle zwei Jahre zertifizieren lassen. Bei Verstößen drohen Budgetkürzungen für Leistungsprämien. Die Umsetzung wird auf Kosten von rund 3,2 Millionen Euro geschätzt.

Teil einer größeren Strategie

Die Bewertungsreform ist kein Einzelfall. Sie fügt sich in eine Serie von Maßnahmen ein, die den öffentlichen Dienst der USA tiefgreifend verändern sollen.