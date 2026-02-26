Ocugen Aktie: Zulassungsantrag startet ( Finanztrends)
Autor:
Finanztrends
Redaktion finanztrends.de
>> Website
26.02.2026, 2303 Zeichen
Das Biotech-Unternehmen Ocugen will noch in diesem Jahr mit der Einreichung seines Zulassungsantrags für die experimentelle Gentherapie OCU400 bei der US-Arzneimittelbehörde FDA beginnen. Die Ankündigung des sogenannten Rolling-Verfahrens für die Behandlung von Retinitis pigmentosa sorgte am Mittwoch für einen Kursanstieg von knapp 5 Prozent.
Das Verfahren und die Zielgruppe
Ocugen nutzt für OCU400 ein Rolling-Submission-Verfahren, bei dem fertiggestellte Teile der Zulassungsunterlagen schrittweise eingereicht werden können. Das Unternehmen hatte bereits angekündigt, den Antrag bis zur ersten Jahreshälfte 2026 abschließen zu wollen.
Die Gentherapie richtet sich an Patienten mit Retinitis pigmentosa, einer erblichen Netzhauterkrankung. Nach Unternehmensangaben betrifft die Erkrankung rund 300.000 Menschen in den USA und Europa. Besonders relevant: 98 Prozent der Betroffenen haben derzeit keine Therapieoption. OCU400 wird als einmalige Injektion verabreicht und zielt auf die zugrundeliegenden Genmutationen ab.
Klinische Daten und jüngste Entwicklungen
Eine zweijährige Studie mit 18 Teilnehmern zeigte eine gute Verträglichkeit der Therapie. Die behandelten Augen wiesen im Vergleich zu unbehandelten Augen eine Verbesserung oder Stabilisierung der Sehfunktion auf.
Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Ocugen?
Parallel zur Zulassungsvorbereitung hat Ocugen seine Strukturen verstärkt: Anfang Februar übernahm Rita Johnson-Greene die Position der Finanzchefin. Im Januar sicherte sich das Unternehmen durch eine Kapitalerhöhung mit 15 Millionen neuen Aktien zu je 1,50 US-Dollar netto rund 20,85 Millionen US-Dollar. Die Mittel sollen die Liquidität bis ins vierte Quartal 2026 absichern.
Am 4. März folgen die Geschäftszahlen für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2025. Anleger dürften dann auch weitere Details zum Zeitplan der FDA-Einreichung erwarten.
Ocugen-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Ocugen-Analyse vom 26. Februar liefert die Antwort:
Die neusten Ocugen-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Ocugen-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 26. Februar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.
Ocugen: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...
Börsepeople im Podcast S23/20: Michael Hofbauer
Bildnachweis
1.
Trading
Aktien auf dem Radar:FACC, Amag, RHI Magnesita, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Rosgix, EuroTeleSites AG, Andritz, DO&CO, Mayr-Melnhof, Wienerberger, Telekom Austria, Frequentis, Marinomed Biotech, Rath AG, Wolford, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, CA Immo, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Bajaj Mobility AG, Österreichische Post, UBM, Verbund, Vonovia SE, Fresenius Medical Care, E.ON .
Random Partner
Matejka & Partner
Die Matejka & Partner Asset Management GmbH ist eine auf Vermögensverwaltung konzentrierte Wertpapierfirma. Im Vordergrund der Dienstleistungen stehen maßgeschneiderte Konzepte und individuelle Lösungen. Für die Gesellschaft ist es geübte Praxis, neue Herausforderungen des Marktes frühzeitig zu erkennen und entsprechende Strategien zu entwickeln.
>> Besuchen Sie 53 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Cybersecurity: Vom IT-Thema zur Chefetagen-Aufgabe ( Finanztrends)
» IOI Corporation Aktie: Deutlicher Gewinnsprung ( Finanztrends)
» EU stärkt Pakistan mit Milliarden-Hilfe für Grenzen und Handel ( Finanzt...
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. FACC, RBI, Michael Hofbauer HMW Mobilit...
» Börsepeople im Podcast S23/20: Michael Hofbauer
» EU-Datenschutz: Gerichte und Staaten stärken die Grundrechte ( Finanztre...
» Pearson Aktie: CFO wechselt ( Finanztrends)
» ATX-Trends: Erste Group, FACC, wienerberger, Verbund ...
» HMW Mobility: Wie eine österreichische Traditionsmarke aus 1948 neu erfu...
» Almonty Industries Aktie: Rekordjagd hält an ( Finanztrends)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- wienerberger-CEO kauft 3000 Aktien
- Jumping the ship bei wikifolio 27.02.26: Bayer
- Andean Precious Metals Aktie: Gemischte Bilanz ( ...
- Cybersecurity: Vom IT-Thema zur Chefetagen-Aufgab...
- Frisches Research zu Erste Group
- wikifolio Champion per ..: Michael Bichlmeier mit...
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #1100: ATX etwas stärker, AT&S vorne, vor Changes im ATX Five, Uhrzeiten für Best of Austro-IR beim 2. Aktientag fixiert
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
Books josefchladek.com
Yasuhiro Ishimoto
Someday Somewhere (Aru hi aru tokoro, 石元泰博 ある日ある所)
1958
Geibi Shuppan
Livio Piatti
zooreal
2003
Kontrast Verlag
Léon-Paul Fargue & Roger Parry & Fabian Loris
Banalité
1930
Librairie Gallimard
Anna Fabricius
Home is where work is
2024
Self published
26.02.2026, 2303 Zeichen
Das Biotech-Unternehmen Ocugen will noch in diesem Jahr mit der Einreichung seines Zulassungsantrags für die experimentelle Gentherapie OCU400 bei der US-Arzneimittelbehörde FDA beginnen. Die Ankündigung des sogenannten Rolling-Verfahrens für die Behandlung von Retinitis pigmentosa sorgte am Mittwoch für einen Kursanstieg von knapp 5 Prozent.
Das Verfahren und die Zielgruppe
Ocugen nutzt für OCU400 ein Rolling-Submission-Verfahren, bei dem fertiggestellte Teile der Zulassungsunterlagen schrittweise eingereicht werden können. Das Unternehmen hatte bereits angekündigt, den Antrag bis zur ersten Jahreshälfte 2026 abschließen zu wollen.
Die Gentherapie richtet sich an Patienten mit Retinitis pigmentosa, einer erblichen Netzhauterkrankung. Nach Unternehmensangaben betrifft die Erkrankung rund 300.000 Menschen in den USA und Europa. Besonders relevant: 98 Prozent der Betroffenen haben derzeit keine Therapieoption. OCU400 wird als einmalige Injektion verabreicht und zielt auf die zugrundeliegenden Genmutationen ab.
Klinische Daten und jüngste Entwicklungen
Eine zweijährige Studie mit 18 Teilnehmern zeigte eine gute Verträglichkeit der Therapie. Die behandelten Augen wiesen im Vergleich zu unbehandelten Augen eine Verbesserung oder Stabilisierung der Sehfunktion auf.
Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Ocugen?
Parallel zur Zulassungsvorbereitung hat Ocugen seine Strukturen verstärkt: Anfang Februar übernahm Rita Johnson-Greene die Position der Finanzchefin. Im Januar sicherte sich das Unternehmen durch eine Kapitalerhöhung mit 15 Millionen neuen Aktien zu je 1,50 US-Dollar netto rund 20,85 Millionen US-Dollar. Die Mittel sollen die Liquidität bis ins vierte Quartal 2026 absichern.
Am 4. März folgen die Geschäftszahlen für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2025. Anleger dürften dann auch weitere Details zum Zeitplan der FDA-Einreichung erwarten.
Ocugen-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Ocugen-Analyse vom 26. Februar liefert die Antwort:
Die neusten Ocugen-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Ocugen-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 26. Februar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.
Ocugen: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...
Börsepeople im Podcast S23/20: Michael Hofbauer
Bildnachweis
1.
Trading
Aktien auf dem Radar:FACC, Amag, RHI Magnesita, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Rosgix, EuroTeleSites AG, Andritz, DO&CO, Mayr-Melnhof, Wienerberger, Telekom Austria, Frequentis, Marinomed Biotech, Rath AG, Wolford, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, CA Immo, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Bajaj Mobility AG, Österreichische Post, UBM, Verbund, Vonovia SE, Fresenius Medical Care, E.ON .
Random Partner
Matejka & Partner
Die Matejka & Partner Asset Management GmbH ist eine auf Vermögensverwaltung konzentrierte Wertpapierfirma. Im Vordergrund der Dienstleistungen stehen maßgeschneiderte Konzepte und individuelle Lösungen. Für die Gesellschaft ist es geübte Praxis, neue Herausforderungen des Marktes frühzeitig zu erkennen und entsprechende Strategien zu entwickeln.
>> Besuchen Sie 53 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Cybersecurity: Vom IT-Thema zur Chefetagen-Aufgabe ( Finanztrends)
» IOI Corporation Aktie: Deutlicher Gewinnsprung ( Finanztrends)
» EU stärkt Pakistan mit Milliarden-Hilfe für Grenzen und Handel ( Finanzt...
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. FACC, RBI, Michael Hofbauer HMW Mobilit...
» Börsepeople im Podcast S23/20: Michael Hofbauer
» EU-Datenschutz: Gerichte und Staaten stärken die Grundrechte ( Finanztre...
» Pearson Aktie: CFO wechselt ( Finanztrends)
» ATX-Trends: Erste Group, FACC, wienerberger, Verbund ...
» HMW Mobility: Wie eine österreichische Traditionsmarke aus 1948 neu erfu...
» Almonty Industries Aktie: Rekordjagd hält an ( Finanztrends)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- wienerberger-CEO kauft 3000 Aktien
- Jumping the ship bei wikifolio 27.02.26: Bayer
- Andean Precious Metals Aktie: Gemischte Bilanz ( ...
- Cybersecurity: Vom IT-Thema zur Chefetagen-Aufgab...
- Frisches Research zu Erste Group
- wikifolio Champion per ..: Michael Bichlmeier mit...
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #1100: ATX etwas stärker, AT&S vorne, vor Changes im ATX Five, Uhrzeiten für Best of Austro-IR beim 2. Aktientag fixiert
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
Books josefchladek.com
Livio Piatti
Schtetl Zürich
2001
Offizin Verlag
Siri Kaur
Sistermoon
2025
Void
JH Engström
Dimma Brume Mist
2025
Void
Michael Rathmayr
Remedy
2025
Nearest Truth
Pia Paulina Guilmoth & Jesse Bull Saffire
Fishworm
2025
Void