BYD Aktie: Europa-Erfolg ( Finanztrends)

26.02.2026, 3163 Zeichen

Der chinesische Elektroauto-Riese BYD steckt in einer widersprüchlichen Situation: Während die Verkäufe in Europa durch die Decke gehen, schwächeln die Zahlen auf dem Heimatmarkt. Neue Daten der europäischen Zulassungsbehörde ACEA, eine frische Preisoffensive in China und der Ausbau der Ladeinfrastruktur prägen derzeit das Bild des weltweit größten E-Auto-Herstellers.

Europäische Zulassungen verdoppeln sich

Laut ACEA-Daten vom 24. Februar registrierte BYD im Januar 18.242 Fahrzeuge in Europa – ein Plus von 165 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat mit 6.884 Einheiten. Der Marktanteil kletterte von 0,7 auf 1,9 Prozent. In der EU allein wurden 13.982 Fahrzeuge zugelassen, was einem Anstieg von 175,3 Prozent entspricht.

Die Zahlen offenbaren einen deutlichen Abstand zu Tesla. Der US-Konkurrent kam im Januar europaweit nur auf 8.075 Neuzulassungen – ein Rückgang von 17 Prozent. BYD hat Tesla damit bereits mehrere Monate in Folge überflügelt, erstmals geschehen im Juli 2025. Auch etablierte europäische Hersteller spüren den Druck: Volkswagen verlor 3,8 Prozent, BMW 5,7 Prozent und Renault 15 Prozent.

Preiskampf in China verschärft sich

Am 25. Februar startete BYD eine Neujahrskampagne mit Null-Prozent-Finanzierung über drei Jahre. Die Aktion gilt für beliebte Modelle wie Seagull, Dolphin und Sealion 05 EV. Der Hintergrund: Die weltweiten NEV-Verkäufe brachen im Januar auf 296.446 Einheiten ein – 30 Prozent unter Vorjahr. Es war der fünfte Rückgang in Folge.

Über zehn Hersteller, darunter Tesla, Xiaomi und NIO, setzen inzwischen auf ähnliche Finanzierungsmodelle. Der chinesische Markt steht unter erheblichem Margendruck.