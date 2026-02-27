Alzchem Group Aktie: Umsatzdelle, aber Gewinnsprung ( Finanztrends)

27.02.2026, 2406 Zeichen

Der Spezialchemiehersteller Alzchem Group aus Trostberg hat die Geschäftszahlen für 2025 vorgelegt – und die fallen gemischt aus. Während das Unternehmen beim Umsatz hinter den eigenen Erwartungen zurückblieb, überraschte es bei der Profitabilität positiv. Die Dividende steigt kräftig. Doch reicht das, um Anleger zu überzeugen?

Stahlbranche bremst Umsatzwachstum

Der Erlös kletterte 2025 um zwei Prozent auf 562,1 Millionen Euro. Das klingt zunächst nach solider Entwicklung, doch die eigene Prognose lag bei rund 580 Millionen Euro. Auch die Analystenerwartungen wurden verfehlt – und das nicht nur knapp. Verantwortlich für die Umsatzdelle war vor allem die schwache Nachfrage aus der Stahlindustrie, einem wichtigen Abnehmer für Alzchem-Produkte.

Profitabilität überrascht positiv

Beim operativen Ergebnis gelang Alzchem hingegen eine positive Überraschung. Das EBITDA – also der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen – zog um elf Prozent auf 116,5 Millionen Euro an. Damit übertraf das Unternehmen die eigene Prognose von 113 Millionen Euro und auch die Erwartungen der Analysten. Der Nettogewinn stieg deutlich von 54,2 Millionen Euro in 2024 auf 63,6 Millionen Euro.

Die Aktionäre profitieren direkt: Die Dividende soll um 30 Cent auf 2,10 Euro je Aktie steigen – ein kräftiges Plus von rund 17 Prozent.