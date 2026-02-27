SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Alzchem Group Aktie: Umsatzdelle, aber Gewinnsprung ( Finanztrends)

27.02.2026, 2406 Zeichen

Der Spezialchemiehersteller Alzchem Group aus Trostberg hat die Geschäftszahlen für 2025 vorgelegt – und die fallen gemischt aus. Während das Unternehmen beim Umsatz hinter den eigenen Erwartungen zurückblieb, überraschte es bei der Profitabilität positiv. Die Dividende steigt kräftig. Doch reicht das, um Anleger zu überzeugen?

Stahlbranche bremst Umsatzwachstum

Der Erlös kletterte 2025 um zwei Prozent auf 562,1 Millionen Euro. Das klingt zunächst nach solider Entwicklung, doch die eigene Prognose lag bei rund 580 Millionen Euro. Auch die Analystenerwartungen wurden verfehlt – und das nicht nur knapp. Verantwortlich für die Umsatzdelle war vor allem die schwache Nachfrage aus der Stahlindustrie, einem wichtigen Abnehmer für Alzchem-Produkte.

Profitabilität überrascht positiv

Beim operativen Ergebnis gelang Alzchem hingegen eine positive Überraschung. Das EBITDA – also der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen – zog um elf Prozent auf 116,5 Millionen Euro an. Damit übertraf das Unternehmen die eigene Prognose von 113 Millionen Euro und auch die Erwartungen der Analysten. Der Nettogewinn stieg deutlich von 54,2 Millionen Euro in 2024 auf 63,6 Millionen Euro.

Die Aktionäre profitieren direkt: Die Dividende soll um 30 Cent auf 2,10 Euro je Aktie steigen – ein kräftiges Plus von rund 17 Prozent.

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Alzchem Group?

Ausblick auf 2026

Für das laufende Jahr peilt Alzchem einen Umsatz von rund 600 Millionen Euro an. Das EBITDA soll auf 126 Millionen Euro klettern. Während die Ergebnisprognose die Analystenerwartungen erfüllt, hatten Experten beim Umsatz etwas mehr auf dem Zettel. Der Zulieferer für die Rüstungs- und Lebensmittelindustrie zeigt sich trotz der Herausforderungen in der Stahlbranche zuversichtlich.

Bleibt abzuwarten, ob sich die Nachfrage im wichtigen Stahlsegment im Jahresverlauf erholt – oder ob Alzchem seine Wachstumsambitionen weiter nach unten korrigieren muss.

Anzeige

Alzchem Group-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Alzchem Group-Analyse vom 27. Februar liefert die Antwort:

Die neusten Alzchem Group-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Alzchem Group-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 27. Februar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Alzchem Group: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


(27.02.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Kapitalmarkt-stimme.at daily voice: 40 Jahre dabei - aber sowas wie heute bei der Bawag-Aktie hab ich noch nie gesehen




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, Amag, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Rosgix, Mayr-Melnhof, Strabag, AT&S, Gurktaler AG Stamm, Hutter & Schrantz Stahlbau, Marinomed Biotech, SBO, Wiener Privatbank, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Bajaj Mobility AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Verbund, Lenzing, American Express.

Random Partner

Verbund
Verbund ist Österreichs führendes Stromunternehmen und einer der größten Stromerzeuger aus Wasserkraft in Europa. Mit Tochterunternehmen und Partnern ist Verbund von der Stromerzeugung über den Transport bis zum internationalen Handel und Vertrieb aktiv. Seit 1988 ist Verbund an der Börse.

>> Besuchen Sie 53 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Studie beweist: Heimisches Gehirntraining verändert das Hirn ( Finanztre...

» Cyberangriffe legen weltweit Krankenhäuser lahm ( Finanztrends)

» Eco Dream Aktie: Zahlen im Fokus ( Finanztrends)

» Mentale Fitness senkt Alzheimer-Risiko um fast 40 Prozent ( Finanztrends)

» EDF: Milliarden-Gewinn erzielt ( Finanztrends)

» AeroVironment Aktie: Zahlen rücken näher ( Finanztrends)

» Altria Aktie: Dividende bestätigt ( Finanztrends)

» Rexford Industrial Realty Aktie: Insider greifen zu ( Finanztrends)

» Tesla Aktie: Siebensitzer kommt ( Finanztrends)

» OpenAI: Sicherheitsprobleme erschüttern ( Finanztrends)


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Neue Studien: Lebensstil senkt Demenzrisiko deutlich ( Finanztrends)
Mentale Fitness senkt Alzheimer-Risiko um fast 40 Prozent ( Finanztrends)
Apple Aktie: Produktwoche startet ( Finanztrends)
Altria Aktie: Dividende bestätigt ( Finanztrends)
AeroVironment Aktie: Zahlen rücken näher ( Finanztrends)
Warner Bros. Discovery (A) Aktie: Übernahme-Blockbuster für 110 Milliarden Dollar ( Finanztrends)




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    BSN MA-Event Deutsche Bank
    BSN MA-Event Lenzing
    #gabb #2050
    Featured Partner Video

    Wiener Börse Party #1093: ATX verschnauft, Do&Co gschmackige 8 Prozent im Plus und auch die Strabag kann punkten

    Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

    Books josefchladek.com

    Raymond Thompson Jr
    It’s hard to stop rebels that time travel
    2025
    Void

    Jacques Fivel
    CHINON DCM-206
    2025
    Le Plac’Art Photo

    Tenmei Kanoh
    New York 1969
    2014
    Ishi Inc.

    Stephen Shore
    Uncommon Places
    1982
    Aperture

    Tehching Hsieh
    One Year Performance 1978–1979
    2025
    Void



    Autor: Finanztrends

    27.02.2026, 2406 Zeichen

    Der Spezialchemiehersteller Alzchem Group aus Trostberg hat die Geschäftszahlen für 2025 vorgelegt – und die fallen gemischt aus. Während das Unternehmen beim Umsatz hinter den eigenen Erwartungen zurückblieb, überraschte es bei der Profitabilität positiv. Die Dividende steigt kräftig. Doch reicht das, um Anleger zu überzeugen?

    Stahlbranche bremst Umsatzwachstum

    Der Erlös kletterte 2025 um zwei Prozent auf 562,1 Millionen Euro. Das klingt zunächst nach solider Entwicklung, doch die eigene Prognose lag bei rund 580 Millionen Euro. Auch die Analystenerwartungen wurden verfehlt – und das nicht nur knapp. Verantwortlich für die Umsatzdelle war vor allem die schwache Nachfrage aus der Stahlindustrie, einem wichtigen Abnehmer für Alzchem-Produkte.

    Profitabilität überrascht positiv

    Beim operativen Ergebnis gelang Alzchem hingegen eine positive Überraschung. Das EBITDA – also der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen – zog um elf Prozent auf 116,5 Millionen Euro an. Damit übertraf das Unternehmen die eigene Prognose von 113 Millionen Euro und auch die Erwartungen der Analysten. Der Nettogewinn stieg deutlich von 54,2 Millionen Euro in 2024 auf 63,6 Millionen Euro.

    Die Aktionäre profitieren direkt: Die Dividende soll um 30 Cent auf 2,10 Euro je Aktie steigen – ein kräftiges Plus von rund 17 Prozent.

    Anzeige

    Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Alzchem Group?

    Ausblick auf 2026

    Für das laufende Jahr peilt Alzchem einen Umsatz von rund 600 Millionen Euro an. Das EBITDA soll auf 126 Millionen Euro klettern. Während die Ergebnisprognose die Analystenerwartungen erfüllt, hatten Experten beim Umsatz etwas mehr auf dem Zettel. Der Zulieferer für die Rüstungs- und Lebensmittelindustrie zeigt sich trotz der Herausforderungen in der Stahlbranche zuversichtlich.

    Bleibt abzuwarten, ob sich die Nachfrage im wichtigen Stahlsegment im Jahresverlauf erholt – oder ob Alzchem seine Wachstumsambitionen weiter nach unten korrigieren muss.

    Anzeige

    Alzchem Group-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Alzchem Group-Analyse vom 27. Februar liefert die Antwort:

    Die neusten Alzchem Group-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Alzchem Group-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 27. Februar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

    Alzchem Group: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


    (27.02.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Kapitalmarkt-stimme.at daily voice: 40 Jahre dabei - aber sowas wie heute bei der Bawag-Aktie hab ich noch nie gesehen




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, Amag, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Rosgix, Mayr-Melnhof, Strabag, AT&S, Gurktaler AG Stamm, Hutter & Schrantz Stahlbau, Marinomed Biotech, SBO, Wiener Privatbank, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Bajaj Mobility AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Verbund, Lenzing, American Express.

    Random Partner

    Verbund
    Verbund ist Österreichs führendes Stromunternehmen und einer der größten Stromerzeuger aus Wasserkraft in Europa. Mit Tochterunternehmen und Partnern ist Verbund von der Stromerzeugung über den Transport bis zum internationalen Handel und Vertrieb aktiv. Seit 1988 ist Verbund an der Börse.

    >> Besuchen Sie 53 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Studie beweist: Heimisches Gehirntraining verändert das Hirn ( Finanztre...

    » Cyberangriffe legen weltweit Krankenhäuser lahm ( Finanztrends)

    » Eco Dream Aktie: Zahlen im Fokus ( Finanztrends)

    » Mentale Fitness senkt Alzheimer-Risiko um fast 40 Prozent ( Finanztrends)

    » EDF: Milliarden-Gewinn erzielt ( Finanztrends)

    » AeroVironment Aktie: Zahlen rücken näher ( Finanztrends)

    » Altria Aktie: Dividende bestätigt ( Finanztrends)

    » Rexford Industrial Realty Aktie: Insider greifen zu ( Finanztrends)

    » Tesla Aktie: Siebensitzer kommt ( Finanztrends)

    » OpenAI: Sicherheitsprobleme erschüttern ( Finanztrends)


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Neue Studien: Lebensstil senkt Demenzrisiko deutlich ( Finanztrends)
    Mentale Fitness senkt Alzheimer-Risiko um fast 40 Prozent ( Finanztrends)
    Apple Aktie: Produktwoche startet ( Finanztrends)
    Altria Aktie: Dividende bestätigt ( Finanztrends)
    AeroVironment Aktie: Zahlen rücken näher ( Finanztrends)
    Warner Bros. Discovery (A) Aktie: Übernahme-Blockbuster für 110 Milliarden Dollar ( Finanztrends)




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      BSN MA-Event Deutsche Bank
      BSN MA-Event Lenzing
      #gabb #2050
      Featured Partner Video

      Wiener Börse Party #1093: ATX verschnauft, Do&Co gschmackige 8 Prozent im Plus und auch die Strabag kann punkten

      Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

      Books josefchladek.com

      Joselito Verschaeve
      As Long as the Sun Lasts
      2025
      Void

      Raymond Thompson Jr
      It’s hard to stop rebels that time travel
      2025
      Void

      Anna Fabricius
      Home is where work is
      2024
      Self published

      JH Engström
      Dimma Brume Mist
      2025
      Void

      Jan Tschichold
      Typografische Entwurfstechnik
      1932
      Akadem. Verlag Dr. Fr. Wedekind & Co

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de