Österreich-Depots: Brav (Depot Kommentar)
Autor:
Christian Drastil
25.11.2025, 3281 Zeichen
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2 +0.24% vs. last #gabb, +25.18% ytd, +108.80% seit Start 2013. Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio). Aus 10.000 Euro wurden 139.222 Euro. Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1. Unter https://boerse-social.com/wikifolio/ranking werfen wir die 100 besten wikifolios im wikifolio-Ranking aus, dazu meines, das aktuell auf Rang 386 liegt (von mehr als 30.000).
Das Depot bei dad.at: Aktuell sind 36 börsenotierte PIR-Partner gleichgewichtet Start Jahresbeginn ohne Rebalancing. Performance ytd beträgt 31,64 Prozent.
|BEZEICHNUNG ˄
|ISIN/WKN
|STK./NOM.
|MARKTKURS
|MARKTWERT
|G/V %/ABS.
|Summe
|46.752,68 €
|+31,64% / +11.236,92 €
|Addiko Bank
|AT000ADDIKO0
|50Stk.
|21,2000 EUR
|1.060,00 €
|+7,61 % / +75,00 €
|Agrana
|AT000AGRANA3
|95Stk.
|11,9250 EUR
|1.132,88 €
|+13,57 % / +135,38 €
|Amag
|AT00000AMAG3
|41Stk.
|24,2000 EUR
|992,20 €
|+0,83 % / +8,20 €
|AT&S
|AT0000969985
|82Stk.
|28,0250 EUR
|2.298,05 €
|+131,42 % / +1.305,03 €
|Austriacard Holdings AG
|AT0000A325L0
|171Stk.
|5,4800 EUR
|937,08 €
|-6,16 % / -61,56 €
|Baader Bank
|DE0005088108
|246Stk.
|6,4500 EUR
|1.586,70 €
|+59,26 % / +590,40 €
|Bawag
|AT0000BAWAG2
|12Stk.
|113,3500 EUR
|1.360,20 €
|+39,68 % / +386,40 €
|Bechtle
|DE0005158703
|32Stk.
|39,1900 EUR
|1.254,08 €
|+26,01 % / +258,88 €
|CPI Europe AG
|AT0000A21KS2
|67Stk.
|15,9550 EUR
|1.068,98 €
|+6,94 % / +69,34 €
|DO&CO
|AT0000818802
|5Stk.
|179,1000 EUR
|895,50 €
|-0,50 % / -4,50 €
|Erste Group
|AT0000652011
|16Stk.
|89,5250 EUR
|1.432,40 €
|+50,06 % / +477,84 €
|EuroTeleSites AG
|AT000000ETS9
|224Stk.
|5,3600 EUR
|1.200,64 €
|+20,18 % / +201,60 €
|EVN
|AT0000741053
|45Stk.
|26,2000 EUR
|1.179,00 €
|+19,09 % / +189,00 €
|FACC
|AT00000FACC2
|167Stk.
|10,0450 EUR
|1.677,52 €
|+68,26 % / +680,53 €
|Flughafen Wien
|AT00000VIE62
|18Stk.
|52,7000 EUR
|948,60 €
|-0,94 % / -9,00 €
|Frequentis
|ATFREQUENT09
|35Stk.
|63,0000 EUR
|2.205,00 €
|+126,62 % / +1.232,00 €
|Kapsch TrafficCom
|AT000KAPSCH9
|171Stk.
|6,1800 EUR
|1.056,78 €
|+5,82 % / +58,14 €
|Kontron
|AT0000A0E9W5
|51Stk.
|23,3400 EUR
|1.190,34 €
|+19,69 % / +195,84 €
|Marinomed Biotech
|ATMARINOMED6
|66Stk.
|19,6000 EUR
|1.293,60 €
|+30,67 % / +303,60 €
|Österreichische Post
|AT0000APOST4
|34Stk.
|29,9250 EUR
|1.017,45 €
|+3,91 % / +38,25 €
|Palfinger
|AT0000758305
|50Stk.
|29,9250 EUR
|1.496,25 €
|+52,06 % / +512,25 €
|Pierer Mobility
|AT0000KTMI02
|50Stk.
|17,6900 EUR
|884,50 €
|-10,20 % / -100,50 €
|Polytec Group
|AT0000A00XX9
|500Stk.
|3,1850 EUR
|1.592,50 €
|+59,25 % / +592,50 €
|Porr
|AT0000609607
|56Stk.
|29,7750 EUR
|1.667,40 €
|+67,84 % / +673,96 €
|RBI
|AT0000606306
|50Stk.
|33,8800 EUR
|1.694,00 €
|+71,54 % / +706,50 €
|RWT AG
|AT00RWTRACE1
|400Stk.
|3,3600 EUR
|1.344,00 €
|+34,40 % / +344,00 €
|Semperit
|AT0000785555
|84Stk.
|13,0300 EUR
|1.094,52 €
|+10,05 % / +99,96 €
|Strabag
|AT000000STR1
|25Stk.
|75,9500 EUR
|1.898,75 €
|+92,28 % / +911,25 €
|Telekom Austria
|AT0000720008
|125Stk.
|8,9250 EUR
|1.115,63 €
|+12,12 % / +120,63 €
|UBM
|AT0000815402
|62Stk.
|22,8500 EUR
|1.416,70 €
|+41,93 % / +418,50 €
|Uniqa
|AT0000821103
|127Stk.
|14,5700 EUR
|1.850,39 €
|+86,08 % / +855,98 €
|VAS AG
|AT0VASGROUP3
|172Stk.
|3,3000 EUR
|567,60 €
|-43,10 % / -430,00 €
|Verbund
|AT0000746409
|14Stk.
|62,0500 EUR
|868,70 €
|-11,36 % / -111,30 €
|VIG
|AT0000908504
|32Stk.
|47,3000 EUR
|1.513,60 €
|+55,85 % / +542,40 €
|Warimpex
|AT0000827209
|1748Stk.
|0,5100 EUR
|891,48 €
|-10,84 % / -108,38 €
|Wienerberger
|AT0000831706
|37Stk.
|28,9100 EUR
|1.069,67 €
|+7,95 % / +78,81 €
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 25.11.)
