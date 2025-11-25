» Österreich-Depots: Brav (Depot Kommentar)

25.11.2025, 3281 Zeichen

Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2 +0.24% vs. last #gabb, +25.18% ytd, +108.80% seit Start 2013. Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio). Aus 10.000 Euro wurden 139.222 Euro. Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1. Unter https://boerse-social.com/wikifolio/ranking werfen wir die 100 besten wikifolios im wikifolio-Ranking aus, dazu meines, das aktuell auf Rang 386 liegt (von mehr als 30.000).

Das Depot bei dad.at: Aktuell sind 36 börsenotierte PIR-Partner gleichgewichtet Start Jahresbeginn ohne Rebalancing. Performance ytd beträgt 31,64 Prozent.

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 25.11.)

(25.11.2025)

Aktien auf dem Radar:RBI, Frequentis, FACC, Flughafen Wien, EuroTeleSites AG, Semperit, Pierer Mobility, Lenzing, Mayr-Melnhof, Uniqa, CPI Europe AG, Telekom Austria, AT&S, CA Immo, Kapsch TrafficCom, Porr, Rath AG, Strabag, voestalpine, Wienerberger, Oberbank AG Stamm, Amag, Österreichische Post, ATX, Bayer, Rheinmetall, Siemens Energy, Scout24, Fresenius Medical Care, Fresenius, Zalando.

