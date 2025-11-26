» Österreich-Depots: Fester (Depot Kommentar)

26.11.2025, 3279 Zeichen

Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2 :+0.96% vs. last #gabb, +26.38% ytd, +110.80% seit Start 2013. Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio). Aus 10.000 Euro wurden 139.222 Euro. Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1. Unter https://boerse-social.com/wikifolio/ranking werfen wir die 100 besten wikifolios im wikifolio-Ranking aus, dazu meines, das aktuell auf Rang 386 liegt (von mehr als 30.000).

Das Depot bei dad.at: Aktuell sind 36 börsenotierte PIR-Partner gleichgewichtet Start Jahresbeginn ohne Rebalancing. Performance ytd beträgt 33,17 Prozent.

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 26.11.)

(26.11.2025)

kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Gibt es just am Tag der Vertragsverlängerung von Börse-CEO Boschan nach 18y ein neues ATX-High?

Aktien auf dem Radar:RBI, Frequentis, FACC, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Semperit, Pierer Mobility, Lenzing, Mayr-Melnhof, Uniqa, Wienerberger, Palfinger, Porr, VIG, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, CPI Europe AG, Österreichische Post, HeidelbergCement, Merck Co., Fresenius Medical Care, Fresenius, Volkswagen Vz., Mercedes-Benz Group, BASF, Deutsche Post, BMW, Bayer, Beiersdorf, Merck KGaA.

