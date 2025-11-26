Österreich-Depots: Fester (Depot Kommentar)
Autor:
Christian Drastil
>> Website
26.11.2025, 3279 Zeichen
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2 :+0.96% vs. last #gabb, +26.38% ytd, +110.80% seit Start 2013. Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio). Aus 10.000 Euro wurden 139.222 Euro. Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1. Unter https://boerse-social.com/wikifolio/ranking werfen wir die 100 besten wikifolios im wikifolio-Ranking aus, dazu meines, das aktuell auf Rang 386 liegt (von mehr als 30.000).
Das Depot bei dad.at: Aktuell sind 36 börsenotierte PIR-Partner gleichgewichtet Start Jahresbeginn ohne Rebalancing. Performance ytd beträgt 33,17 Prozent.
|BEZEICHNUNG ˄
|ISIN/WKN
|STK./NOM.
|MARKTKURS
|MARKTWERT
|G/V %/ABS.
|Summe
|47.295,63 €
|+33,17% / +11.779,87 €
|Addiko Bank
|AT000ADDIKO0
|50Stk.
|21,1500 EUR
|1.057,50 €
|+7,36 % / +72,50 €
|Agrana
|AT000AGRANA3
|95Stk.
|11,4500 EUR
|1.087,75 €
|+9,05 % / +90,25 €
|Amag
|AT00000AMAG3
|41Stk.
|24,2500 EUR
|994,25 €
|+1,04 % / +10,25 €
|AT&S
|AT0000969985
|82Stk.
|29,9250 EUR
|2.453,85 €
|+147,11 % / +1.460,83 €
|Austriacard Holdings AG
|AT0000A325L0
|171Stk.
|5,4800 EUR
|937,08 €
|-6,16 % / -61,56 €
|Baader Bank
|DE0005088108
|246Stk.
|6,4500 EUR
|1.586,70 €
|+59,26 % / +590,40 €
|Bawag
|AT0000BAWAG2
|12Stk.
|114,3000 EUR
|1.371,60 €
|+40,85 % / +397,80 €
|Bechtle
|DE0005158703
|32Stk.
|39,7500 EUR
|1.272,00 €
|+27,81 % / +276,80 €
|CPI Europe AG
|AT0000A21KS2
|67Stk.
|15,7050 EUR
|1.052,23 €
|+5,26 % / +52,59 €
|DO&CO
|AT0000818802
|5Stk.
|179,2000 EUR
|896,00 €
|-0,44 % / -4,00 €
|Erste Group
|AT0000652011
|16Stk.
|91,6500 EUR
|1.466,40 €
|+53,62 % / +511,84 €
|EuroTeleSites AG
|AT000000ETS9
|224Stk.
|5,3600 EUR
|1.200,64 €
|+20,18 % / +201,60 €
|EVN
|AT0000741053
|45Stk.
|26,1750 EUR
|1.177,88 €
|+18,98 % / +187,88 €
|FACC
|AT00000FACC2
|167Stk.
|9,9050 EUR
|1.654,14 €
|+65,91 % / +657,15 €
|Flughafen Wien
|AT00000VIE62
|18Stk.
|55,2000 EUR
|993,60 €
|+3,76 % / +36,00 €
|Frequentis
|ATFREQUENT09
|35Stk.
|63,6000 EUR
|2.226,00 €
|+128,78 % / +1.253,00 €
|Kapsch TrafficCom
|AT000KAPSCH9
|171Stk.
|6,0400 EUR
|1.032,84 €
|+3,42 % / +34,20 €
|Kontron
|AT0000A0E9W5
|51Stk.
|23,6200 EUR
|1.204,62 €
|+21,13 % / +210,12 €
|Marinomed Biotech
|ATMARINOMED6
|66Stk.
|20,0000 EUR
|1.320,00 €
|+33,33 % / +330,00 €
|Österreichische Post
|AT0000APOST4
|34Stk.
|30,1750 EUR
|1.025,95 €
|+4,77 % / +46,75 €
|Palfinger
|AT0000758305
|50Stk.
|31,7250 EUR
|1.586,25 €
|+61,20 % / +602,25 €
|Pierer Mobility
|AT0000KTMI02
|50Stk.
|17,9900 EUR
|899,50 €
|-8,68 % / -85,50 €
|Polytec Group
|AT0000A00XX9
|500Stk.
|3,2050 EUR
|1.602,50 €
|+60,25 % / +602,50 €
|Porr
|AT0000609607
|56Stk.
|30,3750 EUR
|1.701,00 €
|+71,22 % / +707,56 €
|RBI
|AT0000606306
|50Stk.
|35,0300 EUR
|1.751,50 €
|+77,37 % / +764,00 €
|RWT AG
|AT00RWTRACE1
|400Stk.
|3,3600 EUR
|1.344,00 €
|+34,40 % / +344,00 €
|Semperit
|AT0000785555
|84Stk.
|12,9000 EUR
|1.083,60 €
|+8,95 % / +89,04 €
|Strabag
|AT000000STR1
|25Stk.
|77,1000 EUR
|1.927,50 €
|+95,19 % / +940,00 €
|Telekom Austria
|AT0000720008
|125Stk.
|8,8650 EUR
|1.108,13 €
|+11,37 % / +113,13 €
|UBM
|AT0000815402
|62Stk.
|22,8500 EUR
|1.416,70 €
|+41,93 % / +418,50 €
|Uniqa
|AT0000821103
|127Stk.
|14,7800 EUR
|1.877,06 €
|+88,76 % / +882,65 €
|VAS AG
|AT0VASGROUP3
|172Stk.
|3,3000 EUR
|567,60 €
|-43,10 % / -430,00 €
|Verbund
|AT0000746409
|14Stk.
|62,2250 EUR
|871,15 €
|-11,11 % / -108,85 €
|VIG
|AT0000908504
|32Stk.
|48,9250 EUR
|1.565,60 €
|+61,20 % / +594,40 €
|Warimpex
|AT0000827209
|1748Stk.
|0,5000 EUR
|874,00 €
|-12,59 % / -125,86 €
|Wienerberger
|AT0000831706
|37Stk.
|29,9600 EUR
|1.108,52 €
|+11,87 % / +117,66 €
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 26.11.)
kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Gibt es just am Tag der Vertragsverlängerung von Börse-CEO Boschan nach 18y ein neues ATX-High?
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:RBI, Frequentis, FACC, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Semperit, Pierer Mobility, Lenzing, Mayr-Melnhof, Uniqa, Wienerberger, Palfinger, Porr, VIG, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, CPI Europe AG, Österreichische Post, HeidelbergCement, Merck Co., Fresenius Medical Care, Fresenius, Volkswagen Vz., Mercedes-Benz Group, BASF, Deutsche Post, BMW, Bayer, Beiersdorf, Merck KGaA.
Random Partner
IR-WORLD.com
Die IR-WORLD.com Finanzkommunikation GmbH ist einer der führenden Anbieter für Online-Unternehmenskommunikation von ausländischen börsennotierten Unternehmen im deutschen Sprachraum. Mit ihren Kunden, vor allem in Nordamerika und Australien, zählt das Unternehmen zu den TOP-Anbietern im Bereich der Kapitalmarktkommunikation.
>> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Österreich-Depots: Fester (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 26.11.: CA Immo, S Immo, Pierer Mobility, Porr, Semperit...
» Nachlese: Christoph Boschan Zufall heute? Birgit Stöber Good Mills, fynk...
» PIR-News: News zu Strabag, RBI, Flughafen Wien, Wiener Börse, Uniqa, Por...
» Nur 4 Punkte fehlten auf das Schlusskurshigh ... Wiener Börse Party nach...
» Wiener Börse zu Mittag stärker: AT&S, Flughafen Wien und Pierer Mobility...
» LinkedIn-NL: Christoph Boschan - wird just am Tag seiner Vertragsverläng...
» ATX-Trends: Uniqa, VIG, Porr, RBI ...
» Börsepeople im Podcast S22/05: Birgit Stöber
» Wiener Börse Party #1041: ATX will es offenbar mit den 2007er-Rekorden w...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Österreich-Depots: Fester (Depot Kommentar)
- Börsegeschichte 26.11.: CA Immo, S Immo, Pierer M...
- Nachlese: Christoph Boschan Zufall heute? Birgit ...
- Unser Volumensrobot sagt: RBI, Frequentis, FACC (...
- PIR-News: News zu Strabag, RBI, Flughafen Wien, W...
- Nur 4 Punkte fehlten auf das Schlusskurshigh ... ...
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #1037: ATX etwas erholt, Pierer Mobility am Game/Name-Changing-Day zunächst stark, EPH nun Stuttgart statt Wien
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
Books josefchladek.com
Florian Rainer
Tagada
2025
Fotohof
Eron Rauch
Creative Underground Los Angeles
2025
Orenda Records
Gregory Halpern
King, Queen, Knave
2024
MACK
Bernhard Fuchs
Heustock
2025
Verlag der Buchhandlung Walther König
26.11.2025, 3279 Zeichen
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2 :+0.96% vs. last #gabb, +26.38% ytd, +110.80% seit Start 2013. Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio). Aus 10.000 Euro wurden 139.222 Euro. Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1. Unter https://boerse-social.com/wikifolio/ranking werfen wir die 100 besten wikifolios im wikifolio-Ranking aus, dazu meines, das aktuell auf Rang 386 liegt (von mehr als 30.000).
Das Depot bei dad.at: Aktuell sind 36 börsenotierte PIR-Partner gleichgewichtet Start Jahresbeginn ohne Rebalancing. Performance ytd beträgt 33,17 Prozent.
|BEZEICHNUNG ˄
|ISIN/WKN
|STK./NOM.
|MARKTKURS
|MARKTWERT
|G/V %/ABS.
|Summe
|47.295,63 €
|+33,17% / +11.779,87 €
|Addiko Bank
|AT000ADDIKO0
|50Stk.
|21,1500 EUR
|1.057,50 €
|+7,36 % / +72,50 €
|Agrana
|AT000AGRANA3
|95Stk.
|11,4500 EUR
|1.087,75 €
|+9,05 % / +90,25 €
|Amag
|AT00000AMAG3
|41Stk.
|24,2500 EUR
|994,25 €
|+1,04 % / +10,25 €
|AT&S
|AT0000969985
|82Stk.
|29,9250 EUR
|2.453,85 €
|+147,11 % / +1.460,83 €
|Austriacard Holdings AG
|AT0000A325L0
|171Stk.
|5,4800 EUR
|937,08 €
|-6,16 % / -61,56 €
|Baader Bank
|DE0005088108
|246Stk.
|6,4500 EUR
|1.586,70 €
|+59,26 % / +590,40 €
|Bawag
|AT0000BAWAG2
|12Stk.
|114,3000 EUR
|1.371,60 €
|+40,85 % / +397,80 €
|Bechtle
|DE0005158703
|32Stk.
|39,7500 EUR
|1.272,00 €
|+27,81 % / +276,80 €
|CPI Europe AG
|AT0000A21KS2
|67Stk.
|15,7050 EUR
|1.052,23 €
|+5,26 % / +52,59 €
|DO&CO
|AT0000818802
|5Stk.
|179,2000 EUR
|896,00 €
|-0,44 % / -4,00 €
|Erste Group
|AT0000652011
|16Stk.
|91,6500 EUR
|1.466,40 €
|+53,62 % / +511,84 €
|EuroTeleSites AG
|AT000000ETS9
|224Stk.
|5,3600 EUR
|1.200,64 €
|+20,18 % / +201,60 €
|EVN
|AT0000741053
|45Stk.
|26,1750 EUR
|1.177,88 €
|+18,98 % / +187,88 €
|FACC
|AT00000FACC2
|167Stk.
|9,9050 EUR
|1.654,14 €
|+65,91 % / +657,15 €
|Flughafen Wien
|AT00000VIE62
|18Stk.
|55,2000 EUR
|993,60 €
|+3,76 % / +36,00 €
|Frequentis
|ATFREQUENT09
|35Stk.
|63,6000 EUR
|2.226,00 €
|+128,78 % / +1.253,00 €
|Kapsch TrafficCom
|AT000KAPSCH9
|171Stk.
|6,0400 EUR
|1.032,84 €
|+3,42 % / +34,20 €
|Kontron
|AT0000A0E9W5
|51Stk.
|23,6200 EUR
|1.204,62 €
|+21,13 % / +210,12 €
|Marinomed Biotech
|ATMARINOMED6
|66Stk.
|20,0000 EUR
|1.320,00 €
|+33,33 % / +330,00 €
|Österreichische Post
|AT0000APOST4
|34Stk.
|30,1750 EUR
|1.025,95 €
|+4,77 % / +46,75 €
|Palfinger
|AT0000758305
|50Stk.
|31,7250 EUR
|1.586,25 €
|+61,20 % / +602,25 €
|Pierer Mobility
|AT0000KTMI02
|50Stk.
|17,9900 EUR
|899,50 €
|-8,68 % / -85,50 €
|Polytec Group
|AT0000A00XX9
|500Stk.
|3,2050 EUR
|1.602,50 €
|+60,25 % / +602,50 €
|Porr
|AT0000609607
|56Stk.
|30,3750 EUR
|1.701,00 €
|+71,22 % / +707,56 €
|RBI
|AT0000606306
|50Stk.
|35,0300 EUR
|1.751,50 €
|+77,37 % / +764,00 €
|RWT AG
|AT00RWTRACE1
|400Stk.
|3,3600 EUR
|1.344,00 €
|+34,40 % / +344,00 €
|Semperit
|AT0000785555
|84Stk.
|12,9000 EUR
|1.083,60 €
|+8,95 % / +89,04 €
|Strabag
|AT000000STR1
|25Stk.
|77,1000 EUR
|1.927,50 €
|+95,19 % / +940,00 €
|Telekom Austria
|AT0000720008
|125Stk.
|8,8650 EUR
|1.108,13 €
|+11,37 % / +113,13 €
|UBM
|AT0000815402
|62Stk.
|22,8500 EUR
|1.416,70 €
|+41,93 % / +418,50 €
|Uniqa
|AT0000821103
|127Stk.
|14,7800 EUR
|1.877,06 €
|+88,76 % / +882,65 €
|VAS AG
|AT0VASGROUP3
|172Stk.
|3,3000 EUR
|567,60 €
|-43,10 % / -430,00 €
|Verbund
|AT0000746409
|14Stk.
|62,2250 EUR
|871,15 €
|-11,11 % / -108,85 €
|VIG
|AT0000908504
|32Stk.
|48,9250 EUR
|1.565,60 €
|+61,20 % / +594,40 €
|Warimpex
|AT0000827209
|1748Stk.
|0,5000 EUR
|874,00 €
|-12,59 % / -125,86 €
|Wienerberger
|AT0000831706
|37Stk.
|29,9600 EUR
|1.108,52 €
|+11,87 % / +117,66 €
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 26.11.)
kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Gibt es just am Tag der Vertragsverlängerung von Börse-CEO Boschan nach 18y ein neues ATX-High?
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:RBI, Frequentis, FACC, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Semperit, Pierer Mobility, Lenzing, Mayr-Melnhof, Uniqa, Wienerberger, Palfinger, Porr, VIG, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, CPI Europe AG, Österreichische Post, HeidelbergCement, Merck Co., Fresenius Medical Care, Fresenius, Volkswagen Vz., Mercedes-Benz Group, BASF, Deutsche Post, BMW, Bayer, Beiersdorf, Merck KGaA.
Random Partner
IR-WORLD.com
Die IR-WORLD.com Finanzkommunikation GmbH ist einer der führenden Anbieter für Online-Unternehmenskommunikation von ausländischen börsennotierten Unternehmen im deutschen Sprachraum. Mit ihren Kunden, vor allem in Nordamerika und Australien, zählt das Unternehmen zu den TOP-Anbietern im Bereich der Kapitalmarktkommunikation.
>> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Österreich-Depots: Fester (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 26.11.: CA Immo, S Immo, Pierer Mobility, Porr, Semperit...
» Nachlese: Christoph Boschan Zufall heute? Birgit Stöber Good Mills, fynk...
» PIR-News: News zu Strabag, RBI, Flughafen Wien, Wiener Börse, Uniqa, Por...
» Nur 4 Punkte fehlten auf das Schlusskurshigh ... Wiener Börse Party nach...
» Wiener Börse zu Mittag stärker: AT&S, Flughafen Wien und Pierer Mobility...
» LinkedIn-NL: Christoph Boschan - wird just am Tag seiner Vertragsverläng...
» ATX-Trends: Uniqa, VIG, Porr, RBI ...
» Börsepeople im Podcast S22/05: Birgit Stöber
» Wiener Börse Party #1041: ATX will es offenbar mit den 2007er-Rekorden w...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Österreich-Depots: Fester (Depot Kommentar)
- Börsegeschichte 26.11.: CA Immo, S Immo, Pierer M...
- Nachlese: Christoph Boschan Zufall heute? Birgit ...
- Unser Volumensrobot sagt: RBI, Frequentis, FACC (...
- PIR-News: News zu Strabag, RBI, Flughafen Wien, W...
- Nur 4 Punkte fehlten auf das Schlusskurshigh ... ...
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #1037: ATX etwas erholt, Pierer Mobility am Game/Name-Changing-Day zunächst stark, EPH nun Stuttgart statt Wien
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
Books josefchladek.com
Dominique Lapierre, Jean-Pierre Pedrazzini, René Ramon
So lebt man heute in Rußland
1957
Blüchert
Tomáš Chadim
Znásilněná krajina / Violated landscape
2022
Self published
Florian Rainer
Tagada
2025
Fotohof
Lawrence Impey & Sue Rose
Tonewood
2019
Eaglesfield Editions