Impressum | Cookies





Die Homebase
österreichischer Aktien
Österreich-Depots: Fester (Depot Kommentar)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

26.11.2025, 3279 Zeichen

Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2 :+0.96% vs. last #gabb, +26.38% ytd, +110.80% seit Start 2013. Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio). Aus 10.000 Euro wurden 139.222 Euro. Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1. Unter https://boerse-social.com/wikifolio/ranking werfen wir die 100 besten wikifolios im wikifolio-Ranking aus, dazu meines, das aktuell auf Rang 386 liegt (von mehr als 30.000).

Das Depot bei dad.at: Aktuell sind 36 börsenotierte PIR-Partner gleichgewichtet Start Jahresbeginn ohne Rebalancing. Performance ytd beträgt 33,17 Prozent.

BEZEICHNUNG ˄ ISIN/WKN STK./NOM. MARKTKURS MARKTWERT G/V %/ABS.
Summe 47.295,63 +33,17% / +11.779,87
Addiko Bank AT000ADDIKO0 50Stk. 21,1500 EUR 1.057,50 +7,36 % / +72,50
Agrana AT000AGRANA3 95Stk. 11,4500 EUR 1.087,75 +9,05 % / +90,25
Amag AT00000AMAG3 41Stk. 24,2500 EUR 994,25 +1,04 % / +10,25
AT&S AT0000969985 82Stk. 29,9250 EUR 2.453,85 +147,11 % / +1.460,83
Austriacard Holdings AG AT0000A325L0 171Stk. 5,4800 EUR 937,08 -6,16 % / -61,56
Baader Bank DE0005088108 246Stk. 6,4500 EUR 1.586,70 +59,26 % / +590,40
Bawag AT0000BAWAG2 12Stk. 114,3000 EUR 1.371,60 +40,85 % / +397,80
Bechtle DE0005158703 32Stk. 39,7500 EUR 1.272,00 +27,81 % / +276,80
CPI Europe AG AT0000A21KS2 67Stk. 15,7050 EUR 1.052,23 +5,26 % / +52,59
DO&CO AT0000818802 5Stk. 179,2000 EUR 896,00 -0,44 % / -4,00
Erste Group AT0000652011 16Stk. 91,6500 EUR 1.466,40 +53,62 % / +511,84
EuroTeleSites AG AT000000ETS9 224Stk. 5,3600 EUR 1.200,64 +20,18 % / +201,60
EVN AT0000741053 45Stk. 26,1750 EUR 1.177,88 +18,98 % / +187,88
FACC AT00000FACC2 167Stk. 9,9050 EUR 1.654,14 +65,91 % / +657,15
Flughafen Wien AT00000VIE62 18Stk. 55,2000 EUR 993,60 +3,76 % / +36,00
Frequentis ATFREQUENT09 35Stk. 63,6000 EUR 2.226,00 +128,78 % / +1.253,00
Kapsch TrafficCom AT000KAPSCH9 171Stk. 6,0400 EUR 1.032,84 +3,42 % / +34,20
Kontron AT0000A0E9W5 51Stk. 23,6200 EUR 1.204,62 +21,13 % / +210,12
Marinomed Biotech ATMARINOMED6 66Stk. 20,0000 EUR 1.320,00 +33,33 % / +330,00
Österreichische Post AT0000APOST4 34Stk. 30,1750 EUR 1.025,95 +4,77 % / +46,75
Palfinger AT0000758305 50Stk. 31,7250 EUR 1.586,25 +61,20 % / +602,25
Pierer Mobility AT0000KTMI02 50Stk. 17,9900 EUR 899,50 -8,68 % / -85,50
Polytec Group AT0000A00XX9 500Stk. 3,2050 EUR 1.602,50 +60,25 % / +602,50
Porr AT0000609607 56Stk. 30,3750 EUR 1.701,00 +71,22 % / +707,56
RBI AT0000606306 50Stk. 35,0300 EUR 1.751,50 +77,37 % / +764,00
RWT AG AT00RWTRACE1 400Stk. 3,3600 EUR 1.344,00 +34,40 % / +344,00
Semperit AT0000785555 84Stk. 12,9000 EUR 1.083,60 +8,95 % / +89,04
Strabag AT000000STR1 25Stk. 77,1000 EUR 1.927,50 +95,19 % / +940,00
Telekom Austria AT0000720008 125Stk. 8,8650 EUR 1.108,13 +11,37 % / +113,13
UBM AT0000815402 62Stk. 22,8500 EUR 1.416,70 +41,93 % / +418,50
Uniqa AT0000821103 127Stk. 14,7800 EUR 1.877,06 +88,76 % / +882,65
VAS AG AT0VASGROUP3 172Stk. 3,3000 EUR 567,60 -43,10 % / -430,00
Verbund AT0000746409 14Stk. 62,2250 EUR 871,15 -11,11 % / -108,85
VIG AT0000908504 32Stk. 48,9250 EUR 1.565,60 +61,20 % / +594,40
Warimpex AT0000827209 1748Stk. 0,5000 EUR 874,00 -12,59 % / -125,86
Wienerberger AT0000831706 37Stk. 29,9600 EUR 1.108,52 +11,87 % / +117,66

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 26.11.)


(26.11.2025)

Aktien auf dem Radar:RBI, Frequentis, FACC, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Semperit, Pierer Mobility, Lenzing, Mayr-Melnhof, Uniqa, Wienerberger, Palfinger, Porr, VIG, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, CPI Europe AG, Österreichische Post, HeidelbergCement, Merck Co., Fresenius Medical Care, Fresenius, Volkswagen Vz., Mercedes-Benz Group, BASF, Deutsche Post, BMW, Bayer, Beiersdorf, Merck KGaA.

    Aktien auf dem Radar:RBI, Frequentis, FACC, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Semperit, Pierer Mobility, Lenzing, Mayr-Melnhof, Uniqa, Wienerberger, Palfinger, Porr, VIG, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, CPI Europe AG, Österreichische Post, HeidelbergCement, Merck Co., Fresenius Medical Care, Fresenius, Volkswagen Vz., Mercedes-Benz Group, BASF, Deutsche Post, BMW, Bayer, Beiersdorf, Merck KGaA.

