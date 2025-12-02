» PIR-News: RBI, Post, Erste Group, UBM, FACC (Christine Petzwinkler)

02.12.2025, 3304 Zeichen

Wie im September berichtet, ist die RBI unter jenen mitlerweile zehn europäischen Banken, die sich zu einem Konsortium zusammengeschlossen, um einen an den Euro gekoppelten Stablecoin einzuführen. Das Projekt läuft unter dem Namen qivalis, wie nun bekannt wurde. Nach dem Erhalt von Lizenzen etc. will man in der 2. Jahreshälfte 2026 loslegen. Auch die Vorstände des in Amsterdam ansässigen Unternehmens wurden präsentiert, CEO ist Jan-Oliver Sell, der zuvor bei Coinbase in Deutschland tätig war. CFO wird Floris Lugt, Leiter des Bereichs Digitale Vermögenswerte bei ING. Der ehemalige NatWest-Vorsitzende Howard Davies übernimmt den Vorsitz des Aufsichtsrats. Neben der RBI zählen ING, KBC, UniCredit, Banca Sella, die CaixaBank, die Danske Bank, die SEB, die DekaBank sowie seit kurzem auch die französische BNP Paribas zum Konsortium. Weitere Banken sind dem Vernehmen nach willkommen.

Rekord: Bei der Österreichischen Post wurden mehrere Tage in Folge nun über eine Million Pakete transportiert, der Tagesrekord für das Jahr 2025 wurde vorerst mit rund 1,6 Millionen Paketen am 1. Dezember erreicht. Bis Heiligabend prognostiziert die Post weiterhin hohe Sendungsmengen. Allein im Dezember erwartet die Post rund 20 Millionen Pakete. Zudem rechnet das Unternehmen in der Adventzeit mit ca. 50 Millionen Briefen und Weihnachtskarten.

Research: Barclays stuft die Erste Group-Aktie von Equal Weight auf Overweight hoch und erhöht das Kursziel von 86,0 auf 106,0 Euro.

Des weiteren haben die Analysten von JPMorgan die Erste Group und andere Banken auf die European Banks Top Picks-Liste gesetzt. Sie sehen für europäische Banken ein perfektes Umfeld aus einer zu erwartenden Konjunkturerholung und einer starken Gewinnentwicklung. Die Favoriten für JPMorgan bleiben Barclays, Natwest, Deutsche Bank und Societe Generale, neu hinzu kommen auf die Top Picks-Liste neben der Erste Group auch die Caixabank und Standard Chartered.

Die Analysten von Warburg Research bestätigen die Kauf-Empfehlung für UBM, kürzen aber das Kursziel von 34,60 auf 32,40 Euro.

Die Analysten von Oddo BHF bestätigen das Halten-Rating für die FACC-Aktie, erhöhen aufgrund der überarbeiteten Schätzungen das Kursziel aber von 8,20 auf 10,00 Euro. Sie meinen: "Trotz einer schwächeren Entwicklung im dritten Quartal wurde die Margenprognose für das Geschäftsjahr 2025 angehoben. Angesichts der weiterhin geringen Visibilität hinsichtlich der mittelfristigen Margenentwicklung bevorzugen wir zum jetzigen Zeitpunkt eine vorsichtige Einschätzung und bestätigen unser neutrales Rating."

Personalie: Roland Quehenberger ist seit 1. November der neue Leiter des Private Bankings der Salzburger Sparkasse. Quehenberger war zuvor u.a. bei der LGT Bank und bei der Deutschen Bank in verschiedenen Positionen für Private Banking und Wealth Management zuständig. Die Salzburger Sparkasse ist eine Marke der Erste Bank.

(Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 02.12.)

(02.12.2025)

