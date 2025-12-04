» ATX-Trends: wienerberger, RBI, Flughafen Wien, Uniqa ...

04.12.2025, 2176 Zeichen

Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Die Wiener Börse hat gestern Mittwoch nach ihrem jüngsten Höhenflug etwas schwächer geschlossen. Der ATX stand zum Handelsende mit minus 0,42 Prozent bei 5.050,17 Punkten. Zum Handelsstart hatte der Leitindex zunächst seine Rekordserie mit einem neuen Allzeithoch von gut 5.075 Punkten fortgesetzt. Der ATX Prime fiel um 0,41 Prozent auf 2.510,59 Zähler. An den übrigen europäischen Börsen war zur Wochenmitte kein klarer Trend erkennbar. Die Marktakteure verfolgen weiterhin die Bemühungen um einen Frieden in der Ukraine. Nach Gesprächen zwischen Präsident Wladimir Putin und einer US-Delegation am Dienstagabend seien Russland und die USA nach Moskauer Darstellung einem Ende des Kriegs zwar nicht näher gekommen, Russland signalisierte jedoch weitere Gesprächsbereitschaft. Zudem belasteten überraschend schwach ausgefallene Daten vom US-Arbeitsmarkt den Leitindex am Nachmittag etwas.

Vor diesem Hintergrund gaben einige der Titel nach, die zuletzt als potenzielle Profiteure eines Friedens gehandelt wurden. Wienerberger und RBI verloren 2,2 respektive 1,6 Prozent. Erste Group kamen nach dem starken Vortag um 0,9 Prozent zurück. Dem entgegen führten Porr und Strabag den ATX mit Gewinnen von 1,6 bzw. 1,2 Prozent an. Die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen gestaltete sich ansonsten bis auf Analystenkommentare dünn. Die zuletzt sehr stark gelaufenen voestalpine-Aktien büßten 0,4 Prozent ein, obwohl JPMorgan den Stahlkonzern zu seinen Favoriten zählte. Der neue Stahl-Protektionismus der Europäischen Union werde bei Stahlkonzernen für eine kräftige Gewinnerholung sorgen. Aktien der UNIQA schlossen um 2,3 Prozent schwächer bei 14,70 Euro. Die Analysten der Erste Group haben die Empfehlung für die Aktien von "Accumulate" auf "Hold" gesenkt. Der zuständige Experte erhöhte jedoch gleichzeitig das Kursziel für den Versicherer von 14,2 auf 16,3 Euro. Für die Aktien des Flughafen Wien (Vienna International Airport) haben die Erste-Analysten ihre Empfehlung ebenfalls von "Accumulate" auf "Hold" gesenkt. Das Kursziel wurde von 62,2 Euro auf 57,7 Euro gekürzt. Flughafen-Aktien blieben bei 55,00 Euro unverändert."

(04.12.2025)

BSN Podcasts

kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Palfinger ist wohl durch, aber warum CPI Europe und MMK auf SBO und Frequentis schauen ... alles klar?

Bildnachweis

1.





Aktien auf dem Radar:FACC, VIG, Zumtobel, Austriacard Holdings AG, Pierer Mobility, Rosenbauer, EVN, voestalpine, Addiko Bank, Gurktaler AG Stamm, Gurktaler AG VZ, Stadlauer Malzfabrik AG, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, Flughafen Wien, Österreichische Post, Polytec Group.

Random Partner Strabag

Strabag SE ist ein europäischer Technologiekonzern für Baudienstleistungen. Das Angebot umfasst sämtliche Bereiche der Bauindustrie und deckt die gesamte Bauwertschöpfungskette ab. Durch das Engagement der knapp 72.000 MitarbeiterInnen erwirtschaftet das Unternehmen jährlich eine Leistung von rund 14 Mrd. Euro (Stand 06/17). >> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» Österreich-Depots: Unverändert (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 4.12.: Erste Group (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

» Nachlese: Böser Trump, böse Übergewinnsteuer (audio cd.at)

» In den News: VIG, Post, Verbund, Agrana, Strabag, neue Raiffeisen Top Pi...

» Ausgabe 1994, fünf IPOs 1994, noch 100 Tage bis zum boersentag.at (Chri...

» Wiener Börse Party #1048: ATX unverändert, Verbund mit fetter Dividende ...

» Wiener Börse zu Mittag unverändert: CPI Europe, Addiko Bank und EuroTele...

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. ATXPrime, ATXFive, RBI, Monika Kalbache...

» ATX-Trends: wienerberger, RBI, Flughafen Wien, Uniqa ...

» Börse Social Depot Trading Kommentar (Depot Kommentar)