Börsepeople im Podcast S22/10: Manfred Wieland
08.12.2025, 2006 Zeichen
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8177/
Manfred Wieland ist Gründer von stiftung-nextgen und mehrfacher Stiftungsvorstand in Österreich und Liechtenstein. Wir sprechen über Stationen wie California, die Bawag, die UBS, die ZKB; das grosse Thema sind aber Stiftungen und Manfreds Aktivität stiftung-nextgen, in der Knowhow aus verschiedensten Disziplinen in der Tradition einer Manufaktur zur Stiftungsveredelung gebündelt wird. Ziel: Die Idee der Stiftung heute und morgen als sinnstiftende und zukunftsträchtige Institution für Familien zu festigen. Es geht zudem um einen neuen eigenen Uni-Lehrgang in der Privatuniversität Schloss Seeburg, einen Event in Eisenstadt mit u.a. Ralf Rangnick und Norbert Zimmermann, aber auch um Triathlon und Boxen.
https://stiftung-nextgen.at
Manfred Wieland ist Gründer von stiftung-nextgen und mehrfacher Stiftungsvorstand in Österreich und Liechtenstein. Wir sprechen über Stationen wie California, die Bawag, die UBS, die ZKB; das grosse Thema sind aber Stiftungen und Manfreds Aktivität stiftung-nextgen, in der Knowhow aus verschiedensten Disziplinen in der Tradition einer Manufaktur zur Stiftungsveredelung gebündelt wird. Ziel: Die Idee der Stiftung heute und morgen als sinnstiftende und zukunftsträchtige Institution für Familien zu festigen. Es geht zudem um einen neuen eigenen Uni-Lehrgang in der Privatuniversität Schloss Seeburg, einen Event in Eisenstadt mit u.a. Ralf Rangnick und Norbert Zimmermann, aber auch um Triathlon und Boxen.
Manfred Wieland ist Gründer von stiftung-nextgen und mehrfacher Stiftungsvorstand in Österreich und Liechtenstein. Wir sprechen über Stationen wie California, die Bawag, die UBS, die ZKB; das grosse Thema sind aber Stiftungen und Manfreds Aktivität stiftung-nextgen, in der Knowhow aus verschiedensten Disziplinen in der Tradition einer Manufaktur zur Stiftungsveredelung gebündelt wird. Ziel: Die Idee der Stiftung heute und morgen als sinnstiftende und zukunftsträchtige Institution für Familien zu festigen. Es geht zudem um einen neuen eigenen Uni-Lehrgang in der Privatuniversität Schloss Seeburg, einen Event in Eisenstadt mit u.a. Ralf Rangnick und Norbert Zimmermann, aber auch um Triathlon und Boxen.
