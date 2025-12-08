» Börsepeople im Podcast S22/10: Manfred Wieland

08.12.2025, 2006 Zeichen

Manfred Wieland ist Gründer von stiftung-nextgen und mehrfacher Stiftungsvorstand in Österreich und Liechtenstein. Wir sprechen über Stationen wie California, die Bawag, die UBS, die ZKB; das grosse Thema sind aber Stiftungen und Manfreds Aktivität stiftung-nextgen, in der Knowhow aus verschiedensten Disziplinen in der Tradition einer Manufaktur zur Stiftungsveredelung gebündelt wird. Ziel: Die Idee der Stiftung heute und morgen als sinnstiftende und zukunftsträchtige Institution für Familien zu festigen. Es geht zudem um einen neuen eigenen Uni-Lehrgang in der Privatuniversität Schloss Seeburg, einen Event in Eisenstadt mit u.a. Ralf Rangnick und Norbert Zimmermann, aber auch um Triathlon und Boxen.



https://stiftung-nextgen.at



Hans(wo)men Group Fresh Global Disruptive

Rechtsabteilungen aufgepasst! Niemand möchte das Regulatory Monitoring machen, aber jemand muss es tun. Zum Glück gibt es Codara: Die KI-gestützte Software von Codara automatisiert das Monitoring von Gesetzesänderungen und Gerichtsurteilen. So arbeiten Sie effizienter, reduzieren Sie Legal-Compliance-Risiken und gewinnen Zeit für Ihre eigentlichen Aufgaben. Mehr Infos gibt es auf codara.com.



Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Season 22 umfasst unter dem Motto „25 Börsepeople" 25 Talks.

