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Börsegeschichte 10. Juni: Agrana (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

10.07.2026, 631 Zeichen

IPOs:
10.07.1991: AGRANA: Agrana mit IPO Vorzugsaktien in Wien. Emissionserlös war 1,03 Mrd. ATS.

Umsatzextrema:
10.07.2008: Bester - Wienerberger: 136.624.200 Euro (Doppelzählung); Preis: 15,95 Euro, Stück (Einfachzählung): 4.281.819

Bisher gab es an einem 10. Juli 25 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 10.07. beträgt -0,16%. Der beste 10.07. fand im Jahr 2015 mit 2,19% statt, der schlechteste 10.07. im Jahr 2008 mit -3,07%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 10.07. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 10.07.)


(10.07.2026)

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    Autor: Börse Geschichte

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