Econframe Aktie: Rückkäufe forciert ( Finanztrends)

19.03.2026, 2264 Zeichen

Econframe Bhd setzt ein klares Signal an die Märkte. Nur zwei Tage nach der letzten Aktualisierung meldete der malaysische Spezialist für Türsysteme am vergangenen Dienstag weitere Zukäufe eigener Anteile und untermauert damit das Vertrauen in die aktuelle Bewertung.

Zehn Prozent im Visier

Die rechtliche Basis für diesen Schritt legte die Jahreshauptversammlung am 30. Januar 2026. Das Management erhielt dort die Erlaubnis, bis zu zehn Prozent des ausgegebenen Aktienkapitals zurückzuerwerben. Finanziert wird das Vorhaben flexibel aus internen Mitteln sowie Bankkrediten. Die zurückgekauften Papiere können entweder eingezogen oder als eigene Aktien im Bestand gehalten werden, was später auch Dividendenausschüttungen in Form von Sachwerten ermöglicht.

Hinter den Rückkäufen steht die Absicht, den Gewinn pro Aktie zu steigern und die Eigenkapitalrendite zu optimieren. Solche Programme werten Marktbeobachter oft als Hinweis auf eine interne Unterbewertung oder überschüssige Liquidität.

Expansion in neue Märkte

Das Unternehmen befindet sich derzeit in einer Phase des strategischen Umbaus. Mit der Übernahme von Ivory Pearl Sdn Bhd im August 2025 weitete Econframe sein Geschäft gezielt auf Großbritannien und Australien aus. Diese Internationalisierung soll die Abhängigkeit vom heimischen Bausektor verringern. Parallel dazu diversifiziert der Konzern sein Portfolio durch den Handel und die Installation von Solarenergie-Systemen.

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Econframe Bhd ?

Das Rückkaufmandat bleibt bis zur nächsten Jahreshauptversammlung in Kraft, sofern es nicht vorzeitig widerrufen wird. Die Geschwindigkeit der weiteren Transaktionen wird maßgeblich davon abhängen, wie viel Liquidität Econframe für die weitere Integration der neuen Tochtergesellschaften in Übersee reserviert.

Anzeige

Econframe Bhd-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Econframe Bhd-Analyse vom 19. März liefert die Antwort:

Die neusten Econframe Bhd-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Econframe Bhd-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 19. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Econframe Bhd: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...

(19.03.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1118: ATX schwer unter Druck, Isabella de Krassny zu Semperit, Staat mit zusätzlicher Kapitalmarkt-Belastung

Bildnachweis

1. Trading





Aktien auf dem Radar:Semperit, Flughafen Wien, RHI Magnesita, EuroTeleSites AG, Polytec Group, Bajaj Mobility AG, UBM, Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, Austriacard Holdings AG, Andritz, Athos Immobilien, AT&S, DO&CO, Erste Group, FACC, Frequentis, Lenzing, OMV, Palfinger, Porr, SBO, Telekom Austria, voestalpine, Wienerberger, Wolford, Zumtobel, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Agrana, Amag.

Random Partner REPLOID Group AG

Die 2020 gegründete REPLOID Group AG stellt hochwertige Proteine und Fette sowie biologischen Dünger aus der Aufzucht von Larven der Schwarzen Soldatenfliege her. In den für ihre Kunden errichteten Mastanlagen – den REPLOID ReFarmUnits – erhalten vom Unternehmen gelieferte Junglarven eine auf den jeweiligen Standort abgestimmte Futtermischung aus Reststoffen der regionalen Lebensmittel-Wertschöpfungskette. Nach erfolgter Mast übernimmt REPLOID die Larven zur zentralen Vermarktung. >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» Österreich-Depots: Tiefer, Stockpicking Österreich aber ytd noch im Plus...

» Börsegeschichte 19.3.: Mehr Einträge haben wir selten (Börse Geschichte)...

» Nachlese: FACC wieder im ATX-Rennen (audio cd.at)

» Quentic-Studie: KI wird zum Schlüssel für Arbeitssicherheit und Nachhalt...

» Schlafqualität beeinflusst Augengesundheit stärker als gedacht ( Finanzt...

» JDE Peet's Aktie: Konzernumbau fixiert ( Finanztrends)

» Roche Aktie: FDA öffnet Labortüren ( Finanztrends)

» PIR-News: Aktionärin und Analysten zum Semperit-Angebot, News zu wienerb...

» (Christian Drastil)

» Tudor Gold Aktie: Rechtsstreit beendet ( Finanztrends)