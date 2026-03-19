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Econframe Aktie: Rückkäufe forciert ( Finanztrends)

19.03.2026, 2264 Zeichen

Econframe Bhd setzt ein klares Signal an die Märkte. Nur zwei Tage nach der letzten Aktualisierung meldete der malaysische Spezialist für Türsysteme am vergangenen Dienstag weitere Zukäufe eigener Anteile und untermauert damit das Vertrauen in die aktuelle Bewertung.

Zehn Prozent im Visier

Die rechtliche Basis für diesen Schritt legte die Jahreshauptversammlung am 30. Januar 2026. Das Management erhielt dort die Erlaubnis, bis zu zehn Prozent des ausgegebenen Aktienkapitals zurückzuerwerben. Finanziert wird das Vorhaben flexibel aus internen Mitteln sowie Bankkrediten. Die zurückgekauften Papiere können entweder eingezogen oder als eigene Aktien im Bestand gehalten werden, was später auch Dividendenausschüttungen in Form von Sachwerten ermöglicht.

Hinter den Rückkäufen steht die Absicht, den Gewinn pro Aktie zu steigern und die Eigenkapitalrendite zu optimieren. Solche Programme werten Marktbeobachter oft als Hinweis auf eine interne Unterbewertung oder überschüssige Liquidität.

Expansion in neue Märkte

Das Unternehmen befindet sich derzeit in einer Phase des strategischen Umbaus. Mit der Übernahme von Ivory Pearl Sdn Bhd im August 2025 weitete Econframe sein Geschäft gezielt auf Großbritannien und Australien aus. Diese Internationalisierung soll die Abhängigkeit vom heimischen Bausektor verringern. Parallel dazu diversifiziert der Konzern sein Portfolio durch den Handel und die Installation von Solarenergie-Systemen.

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Das Rückkaufmandat bleibt bis zur nächsten Jahreshauptversammlung in Kraft, sofern es nicht vorzeitig widerrufen wird. Die Geschwindigkeit der weiteren Transaktionen wird maßgeblich davon abhängen, wie viel Liquidität Econframe für die weitere Integration der neuen Tochtergesellschaften in Übersee reserviert.

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(19.03.2026)

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Die 2020 gegründete REPLOID Group AG stellt hochwertige Proteine und Fette sowie biologischen Dünger aus der Aufzucht von Larven der Schwarzen Soldatenfliege her. In den für ihre Kunden errichteten Mastanlagen – den REPLOID ReFarmUnits – erhalten vom Unternehmen gelieferte Junglarven eine auf den jeweiligen Standort abgestimmte Futtermischung aus Reststoffen der regionalen Lebensmittel-Wertschöpfungskette. Nach erfolgter Mast übernimmt REPLOID die Larven zur zentralen Vermarktung.

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    1937
    Editions Perceval

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    1937
    Éditions Mana

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    Autor: Finanztrends

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      1980
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      A Hunter (English Version
      2019
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