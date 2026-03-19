WisdomTree Gold 3x ETF: Fed-Dämpfer ( Finanztrends)

19.03.2026, 2528 Zeichen

Die US-Notenbank Federal Reserve hat den Goldbullen vorerst den Schwung genommen. Mit einer unerwartet harten Haltung zur Inflation und stabilen Leitzinsen setzt die Fed das Edelmetall unter Druck. Für Anleger im dreifach gehebelten WisdomTree Gold ETF bedeutet diese geldpolitische Weichenstellung eine deutliche Beschleunigung der Abwärtsbewegung.

Die Fed bleibt hart

Am Mittwoch entschied die Fed, den Leitzins in der Spanne von 3,50 bis 3,75 Prozent zu belassen. Entscheidender als der Zins selbst war jedoch der Ausblick: Die Währungshüter hoben ihre Inflationsprognose für das Jahr 2026 an. Dies signalisiert dem Markt, dass eine lockere Geldpolitik in weite Ferne rückt. Ein starker US-Dollar und steigende Opportunitätskosten machen das unverzinste Gold für Investoren weniger attraktiv.

Hebelwirkung beschleunigt Verluste

Die Kursreaktion beim WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged ETF fiel am Donnerstag entsprechend deutlich aus. Da das Produkt darauf ausgelegt ist, die täglichen Bewegungen der Gold-Futures dreifach abzubilden, schlug der heutige Kursrückgang von knapp acht Prozent massiv ins Kontor. Innerhalb der letzten sieben Tage summieren sich die Verluste bereits auf über 21 Prozent.

Marktbeobachter verweisen auf den zunehmenden Einfluss von Rebalancing-Mechanismen solcher Hebel-Produkte. Diese können bestehende Trends oft noch verstärken, da die tägliche Anpassung der Bestände bei fallenden Kursen zusätzlichen Verkaufsdruck erzeugt. Dieser Effekt hat sich laut Analysen im vergangenen Jahr sogar verdoppelt.

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Die kurzfristige Entwicklung bleibt eng an die Rhetorik der US-Notenbank und die Stärke des Dollars gekoppelt. Solange die Zinsen auf hohem Niveau verharren, steht Gold unter Rechtfertigungsdruck. Erst Anzeichen einer konjunkturellen Abkühlung oder eine klare Kehrtwende in der Zinspolitik könnten den Hebel wieder in die entgegengesetzte Richtung umlegen.

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(19.03.2026)

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