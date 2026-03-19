Studie: Ernährung kann Prädiabetes ohne Abnehmen umkehren ( Finanztrends)

19.03.2026, 3585 Zeichen

Eine neue Studie zeigt, dass sich Prädiabetes durch gezielte Ernährung auch ohne Gewichtsverlust rückgängig machen lässt. Parallel startet ein Forschungsprojekt, das hormonell wirksame Schadstoffe in Lebensmitteln besser aufspüren will.

Prädiabetes-Remission ohne Kilos zu verlieren

Bisher galt: Wer Prädiabetes umkehren will, muss abnehmen. Eine aktuelle Studie im Fachmagazin Nature Medicine widerlegt das. Die Daten zeigen, dass etwa jeder vierte Teilnehmer spezieller Lebensstil-Programme seinen Blutzucker normalisierte – ohne ein Kilogramm zu verlieren.

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Der Schlüssel liegt in der natürlichen Aktivierung des Hormonsystems. Bestimmte Ernährungsweisen regen die körpereigene Produktion des Darmhormons GLP-1 an. Dieses signalisiert der Bauchspeicheldrüse, rechtzeitig Insulin auszuschütten. Gleichzeitig sinkt der Einfluss blutzuckersteigernder Botenstoffe. Für Millionen Menschen, die Schwierigkeiten mit der Gewichtsabnahme haben, eröffnet das eine realistische Alternative.

Entscheidend ist, wo das Fett sitzt

Die Forscher machten eine entscheidende Beobachtung: Bei den erfolgreichen Teilnehmern verlagerte sich Körperfett. Statt sich als entzündungsförderndes Viszeralfett um die Organe abzulagern, wanderte es unter die Haut.

Dieses Unterhautfettgewebe wirkt als aktives hormonproduzierendes Organ. Es setzt Botenstoffe frei, die die Insulinwirkung im gesamten Körper verbessern. Ernährungsexperten empfehlen für diese vorteilhafte Umverteilung mehrfach ungesättigte Fettsäuren. Diese sind reichlich in Olivenöl, Nüssen und fettem Seefisch enthalten – typischen Bestandteilen der mediterranen Ernährung.

Jagd auf versteckte Hormongifte im Essen

Während die richtigen Nährstoffe helfen, stellen versteckte Chemikalien eine Bedrohung dar. Ein neues Forschungsprojekt an der IMC Hochschule Krems will diese Gefahr eindämmen. Das Team um Anna Malyshenko entwickelt verbesserte Nachweismethoden für hormonell wirksame Pestizidrückstände.

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Diese „endokrinen Disruptoren“ können das Hormonsystem massiv stören. Sie stehen im Verdacht, Stoffwechselerkrankungen, Unfruchtbarkeit und Krebs zu begünstigen. Die Forscher setzen auf neuartige Materialien wie molekular geprägte Polymere. Sie sollen es ermöglichen, selbst winzigste Konzentrationen dieser Schadstoffe fehlerfrei zu detektieren. Präzisere Analysen gelten als unerlässlich, um die globale Lebensmittelsicherheit zu erhöhen.

Paradigmenwechsel in der Medizin

Die Entwicklungen markieren einen Wandel. Die Fixierung auf das Körpergewicht verliert an Bedeutung. Stattdessen rückt die qualitative Zusammensetzung der Nahrung und ihre direkte Wirkung auf das Hormonsystem in den Vordergrund.

Lebensmittel werden nicht mehr als bloße Kalorienlieferanten, sondern als komplexe Signalgeber verstanden. Dieser medizinische Fortschritt wird durch technologische Bemühungen flankiert. Der Schutz der hormonellen Balance muss ganzheitlich gedacht werden – von der Produktion bis auf den Teller.

(19.03.2026)

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