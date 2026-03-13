Palladyne AI Aktie: Insider verkaufen ( Finanztrends)

13.03.2026, 2777 Zeichen

Gleich drei Führungskräfte haben sich am 12. März von Aktien des KI-Unternehmens getrennt – und das, während der Kurs bereits unter Druck stand. Ein koordinierter Schritt, der Fragen aufwirft.

RSUs rein, Aktien raus

Zwei Tage vor den Verkäufen erhielten CFO Trevor Thatcher, CLO Stephen Sonne und CTO Denis Garagic jeweils neue Aktienpakete aus dem Beteiligungsprogramm von 2026 – kostenlos, als sogenannte Restricted Stock Units. Am 12. März verkauften alle drei dann zu je 7,55 Dollar: Thatcher 7.649 Aktien für rund 57.700 Dollar, Sonne 6.802 Stücke für gut 51.300 Dollar und Garagic als größter Verkäufer 12.945 Aktien für knapp 97.700 Dollar. Zusammen flossen so rund 206.700 Dollar aus dem Unternehmen ab.

Das Muster ist klassisch: RSUs werden gewährt, ein Teil wird umgehend veräußert – häufig um anfallende Steuern zu decken. Dennoch fiel der Zeitpunkt ungünstig. Seit dem Verkauf ist der Kurs weiter auf 7,06 Dollar gerutscht, ein Minus von über 17 Prozent innerhalb einer Woche.

Starkes Jahr, schwache Woche

Wer auf Jahressicht schaut, sieht ein anderes Bild: Mit einem Plus von 66 Prozent seit Jahresbeginn 2026 zählt PDYN zu den stärkeren Titeln im Small-Cap-Bereich. Rückenwind lieferten dabei die jüngsten Quartalszahlen für Q4 2025 – der Umsatz verdoppelte sich gegenüber dem Vorjahr nahezu auf das Zweieinhalbfache, ein Plus von 118 Prozent, maßgeblich getragen durch zugekaufte Unternehmen. Auf der Kostenseite hinterließen diese Zukäufe allerdings ihre Spuren: Unter dem Strich stand ein operativer Verlust.

Die Marktkapitalisierung liegt aktuell bei rund 328 Millionen Dollar – für ein Unternehmen, das noch keine Gewinne schreibt, eine durchaus ambitionierte Bewertung. Analysen sehen den Titel im Vergleich zum fairen Wert als überbewertet an, zumal die Kursschwankungen bei PDYN traditionell hoch sind.

Expansionskurs mit Preisschild

Palladyne AI setzt konsequent auf Wachstum durch Übernahmen. Die Umsatzentwicklung im vergangenen Quartal belegt, dass diese Strategie zumindest auf der Erlösseite greift. Ob die integrierten Unternehmen mittelfristig auch zur Profitabilität beitragen, bleibt die entscheidende Frage – und dürfte die Bewertung maßgeblich bestimmen. Solange die Verluste anhalten, wird jeder Insiderverkauf vom Markt genau beobachtet.

(13.03.2026)

