SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Starbucks Aktie: Strategische Neuausrichtung ( Finanztrends)

13.03.2026, 2416 Zeichen

Starbucks will seine Kunden wieder enger an sich binden. Mit der Initiative „Back to Starbucks“ krempelt der Kaffeeriese sein Treueprogramm grundlegend um, um die Besuchsfrequenz in den Filialen zu erhöhen. Doch reicht ein neues Punktesystem aus, um die Marktposition nachhaltig zu festigen?

Fokus auf Kundenbindung und Personalisierung

Seit dem 10. März 2026 setzt Starbucks in den USA auf ein neues, dreistufiges Belohnungssystem. Statt eines einheitlichen Modells unterteilt das Unternehmen seine Mitglieder nun in die Kategorien Green, Gold und Reserve. Ziel dieser Umstellung ist es, den Kunden individuellere Vorteile zu bieten und gleichzeitig Anreize für häufigere Käufe zu schaffen.

Ein zentraler Kritikpunkt der Vergangenheit wurde dabei direkt adressiert: Für Mitglieder der höheren Stufen Gold und Reserve verfallen gesammelte „Stars“ künftig nicht mehr. Zudem unterscheidet sich die Sammelgeschwindigkeit je nach Status. Während Green-Mitglieder pro ausgegebenem Dollar einen Stern erhalten, steigert sich dieser Wert in der Reserve-Stufe auf 1,7 Sterne.

Modernisierung der Filialen und Ausblick

Neben dem digitalen Ökosystem investiert Starbucks auch in das physische Kundenerlebnis. Im Laufe des Jahres 2026 plant das Unternehmen, das Design seiner Tassen sowie die Bestuhlung in den US-Cafés zu erneuern. Ab Anfang 2027 sollen diese Updates auch global ausgerollt werden, um eine einladendere Atmosphäre in den Filialen zu schaffen.

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Starbucks?

An der Börse wird dieser Kurs bisher positiv quittiert. Die Aktie konnte seit Jahresbeginn bereits um rund 23 Prozent zulegen und notiert aktuell bei 88,12 Euro, nur knapp unter ihrem 52-Wochen-Hoch.

Die nächsten Impulse für Anleger dürften Ende des Monats folgen. Am Mittwoch, den 25. März 2026, hält Starbucks seine jährliche Hauptversammlung ab. Die virtuelle Veranstaltung wird per Webcast übertragen und soll weitere Einblicke in die Umsetzung der strategischen Ziele geben.

Anzeige

Starbucks-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Starbucks-Analyse vom 13. März liefert die Antwort:

Die neusten Starbucks-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Starbucks-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 13. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Starbucks: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


(13.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1114: ATX schwächer, das komplette Programm des Aktientags morgen und Alles ist jetzt Anders




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:Uniqa, Porr, CPI Europe AG, EuroTeleSites AG, Agrana, Telekom Austria, Palfinger, Kapsch TrafficCom, DO&CO, Erste Group, FACC, Frequentis, Gurktaler AG VZ, Linz Textil Holding, Polytec Group, Rosenbauer, Semperit, Verbund, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Austriacard Holdings AG, voestalpine, Addiko Bank, Amag, CA Immo, Flughafen Wien, Österreichische Post, Deutsche Bank, Zalando, Brenntag, Fresenius Medical Care.

Random Partner

IR-WORLD.com
Die IR-WORLD.com Finanzkommunikation GmbH ist einer der führenden Anbieter für Online-Unternehmenskommunikation von ausländischen börsennotierten Unternehmen im deutschen Sprachraum. Mit ihren Kunden, vor allem in Nordamerika und Australien, zählt das Unternehmen zu den TOP-Anbietern im Bereich der Kapitalmarktkommunikation.

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Wiener Börse Party #1114: ATX schwächer, das komplette Programm des Akti...

» Nachlese: Johanna Hager Deadline (audio cd.at)

» PIR-News: Zahlen von Uniqa, News zu Strabag (Christine Petzwinkler)

» (Christian Drastil)

» Semperit als Tagesgewinner vor dem großen Aktientag in Wien (Podcast)

» Beiersdorf Aktie: Großaktionär greift zu ( Finanztrends)

» Li-FT Power Aktie: Strategischer Ausbau ( Finanztrends)

» Grounded Lithium Aktie: Doppelstrategie ( Finanztrends)

» Mittelstand vor historischer Nachfolge-Welle: Jede zweite Firma könnte s...

» Digitale Stressbewältigung erreicht medizinischen Mainstream ( Finanztre...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
iShares MSCI World ETF: Wandel naht ( Finanztrends)
Uniqa hebt Dividende um 20 Prozent an
ABO Energy Aktie: Überraschender Rauswurf ( Finanztrends)
Ubtech Robotics Aktie: Kontrolle übernommen ( Finanztrends)
Shell Aktie: Gehaltsplus trotz Gewinnrückgang ( Finanztrends)
Hapag-Lloyd Aktie: Angriff in Hormus ( Finanztrends)




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 14-15: Kontron(3), Porr(1), OMV(1), Strabag(1), AT&S(1), Uniqa(1)
    Star der Stunde: Uniqa 0.8%, Rutsch der Stunde: Semperit -1%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 13-14: Fabasoft(5), OMV(1), Strabag(1), Andritz(1), Wienerberger(1), Palfinger(1), voestalpine(1)
    Star der Stunde: Mayr-Melnhof 1.68%, Rutsch der Stunde: Verbund -0.23%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 12-13: Strabag(2), Zumtobel(2), Wienerberger(2), SBO(1), FACC(1)
    Smeilinho zu Uniqa
    Smeilinho zu Strabag
    Star der Stunde: AT&S 1.66%, Rutsch der Stunde: Bajaj Mobility AG -1.88%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 11-12: Mayr-Melnhof(1), Wienerberger(1)
    Featured Partner Video

    Wiener Börse Party #1112: ATX etwas schwächer, AT&S erneut vorne, Chance für interne Porr-Believer, Frequentis Early Bird Chance

    Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

    Books josefchladek.com

    Ludwig Kozma
    Das Neue Haus
    1941
    Verlag Dr. H. Girsberger & Cie

    L'électrification de la ligne Paris Le Mans (photos by Roger Schall)

    1937
    Editions Perceval

    Livio Piatti
    zooreal
    2003
    Kontrast Verlag

    Henrik Spohler
    Flatlands
    2023
    Hartmann Projects

    Matteo Girola
    Viewfinders
    2025
    Studiofaganel



    Autor: Finanztrends

    13.03.2026, 2416 Zeichen

    Starbucks will seine Kunden wieder enger an sich binden. Mit der Initiative „Back to Starbucks“ krempelt der Kaffeeriese sein Treueprogramm grundlegend um, um die Besuchsfrequenz in den Filialen zu erhöhen. Doch reicht ein neues Punktesystem aus, um die Marktposition nachhaltig zu festigen?

    Fokus auf Kundenbindung und Personalisierung

    Seit dem 10. März 2026 setzt Starbucks in den USA auf ein neues, dreistufiges Belohnungssystem. Statt eines einheitlichen Modells unterteilt das Unternehmen seine Mitglieder nun in die Kategorien Green, Gold und Reserve. Ziel dieser Umstellung ist es, den Kunden individuellere Vorteile zu bieten und gleichzeitig Anreize für häufigere Käufe zu schaffen.

    Ein zentraler Kritikpunkt der Vergangenheit wurde dabei direkt adressiert: Für Mitglieder der höheren Stufen Gold und Reserve verfallen gesammelte „Stars“ künftig nicht mehr. Zudem unterscheidet sich die Sammelgeschwindigkeit je nach Status. Während Green-Mitglieder pro ausgegebenem Dollar einen Stern erhalten, steigert sich dieser Wert in der Reserve-Stufe auf 1,7 Sterne.

    Modernisierung der Filialen und Ausblick

    Neben dem digitalen Ökosystem investiert Starbucks auch in das physische Kundenerlebnis. Im Laufe des Jahres 2026 plant das Unternehmen, das Design seiner Tassen sowie die Bestuhlung in den US-Cafés zu erneuern. Ab Anfang 2027 sollen diese Updates auch global ausgerollt werden, um eine einladendere Atmosphäre in den Filialen zu schaffen.

    Anzeige

    Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Starbucks?

    An der Börse wird dieser Kurs bisher positiv quittiert. Die Aktie konnte seit Jahresbeginn bereits um rund 23 Prozent zulegen und notiert aktuell bei 88,12 Euro, nur knapp unter ihrem 52-Wochen-Hoch.

    Die nächsten Impulse für Anleger dürften Ende des Monats folgen. Am Mittwoch, den 25. März 2026, hält Starbucks seine jährliche Hauptversammlung ab. Die virtuelle Veranstaltung wird per Webcast übertragen und soll weitere Einblicke in die Umsetzung der strategischen Ziele geben.

    Anzeige

    Starbucks-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Starbucks-Analyse vom 13. März liefert die Antwort:

    Die neusten Starbucks-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Starbucks-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 13. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

    Starbucks: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


    (13.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1114: ATX schwächer, das komplette Programm des Aktientags morgen und Alles ist jetzt Anders




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:Uniqa, Porr, CPI Europe AG, EuroTeleSites AG, Agrana, Telekom Austria, Palfinger, Kapsch TrafficCom, DO&CO, Erste Group, FACC, Frequentis, Gurktaler AG VZ, Linz Textil Holding, Polytec Group, Rosenbauer, Semperit, Verbund, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Austriacard Holdings AG, voestalpine, Addiko Bank, Amag, CA Immo, Flughafen Wien, Österreichische Post, Deutsche Bank, Zalando, Brenntag, Fresenius Medical Care.

    Random Partner

    IR-WORLD.com
    Die IR-WORLD.com Finanzkommunikation GmbH ist einer der führenden Anbieter für Online-Unternehmenskommunikation von ausländischen börsennotierten Unternehmen im deutschen Sprachraum. Mit ihren Kunden, vor allem in Nordamerika und Australien, zählt das Unternehmen zu den TOP-Anbietern im Bereich der Kapitalmarktkommunikation.

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Wiener Börse Party #1114: ATX schwächer, das komplette Programm des Akti...

    » Nachlese: Johanna Hager Deadline (audio cd.at)

    » PIR-News: Zahlen von Uniqa, News zu Strabag (Christine Petzwinkler)

    » (Christian Drastil)

    » Semperit als Tagesgewinner vor dem großen Aktientag in Wien (Podcast)

    » Beiersdorf Aktie: Großaktionär greift zu ( Finanztrends)

    » Li-FT Power Aktie: Strategischer Ausbau ( Finanztrends)

    » Grounded Lithium Aktie: Doppelstrategie ( Finanztrends)

    » Mittelstand vor historischer Nachfolge-Welle: Jede zweite Firma könnte s...

    » Digitale Stressbewältigung erreicht medizinischen Mainstream ( Finanztre...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    iShares MSCI World ETF: Wandel naht ( Finanztrends)
    Uniqa hebt Dividende um 20 Prozent an
    ABO Energy Aktie: Überraschender Rauswurf ( Finanztrends)
    Ubtech Robotics Aktie: Kontrolle übernommen ( Finanztrends)
    Shell Aktie: Gehaltsplus trotz Gewinnrückgang ( Finanztrends)
    Hapag-Lloyd Aktie: Angriff in Hormus ( Finanztrends)




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 14-15: Kontron(3), Porr(1), OMV(1), Strabag(1), AT&S(1), Uniqa(1)
      Star der Stunde: Uniqa 0.8%, Rutsch der Stunde: Semperit -1%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 13-14: Fabasoft(5), OMV(1), Strabag(1), Andritz(1), Wienerberger(1), Palfinger(1), voestalpine(1)
      Star der Stunde: Mayr-Melnhof 1.68%, Rutsch der Stunde: Verbund -0.23%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 12-13: Strabag(2), Zumtobel(2), Wienerberger(2), SBO(1), FACC(1)
      Smeilinho zu Uniqa
      Smeilinho zu Strabag
      Star der Stunde: AT&S 1.66%, Rutsch der Stunde: Bajaj Mobility AG -1.88%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 11-12: Mayr-Melnhof(1), Wienerberger(1)
      Featured Partner Video

      Wiener Börse Party #1112: ATX etwas schwächer, AT&S erneut vorne, Chance für interne Porr-Believer, Frequentis Early Bird Chance

      Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

      Books josefchladek.com

      Ludwig Kozma
      Das Neue Haus
      1941
      Verlag Dr. H. Girsberger & Cie

      Lisette Model
      Lisette Model
      1979
      Aperture

      L'électrification de la ligne Paris Le Mans (photos by Roger Schall)

      1937
      Editions Perceval

      Olga Ignatovich
      In the Shadow of the Big Brother
      2025
      Arthur Bondar Collection WWII

      Tehching Hsieh
      One Year Performance 1978–1979
      2025
      Void

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de