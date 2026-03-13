SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Energiekontor Aktie: Historischer Pipeline-Rekord ( Finanztrends)

13.03.2026, 2874 Zeichen

Während Energiekontor kontinuierlich eigene Anteile vom Markt nimmt, läuft das operative Geschäft auf Hochtouren. Der Bremer Projektentwickler meldet aktuell einen historischen Höchststand bei im Bau befindlichen Wind- und Solarparks. Diese Kombination aus aktiver Kapitalmarktpflege und greifbarem Kapazitätsausbau liefert Anlegern konkrete Anhaltspunkte für die mittelfristige Entwicklung.

Volle Auftragsbücher für die kommenden Jahre

Aktuell befinden sich 21 Projekte mit einer Gesamtleistung von rund 640 Megawatt in der Bauvorbereitung oder bereits in der Umsetzung. Ein derartiges Volumen verzeichnete das Unternehmen in seiner Geschichte bisher nicht. Die Inbetriebnahme dieser Anlagen ist größtenteils für die Jahre 2026 und 2027 angesetzt. Bereits im vergangenen Jahr sicherte sich der Konzern die Finanzierung für 14 Projekte mit über 350 Megawatt und verkaufte kurz vor Jahreswechsel zwei deutsche Windparks an die österreichische illwerke vkw.

Gleichzeitig wächst der konzerneigene Bestand. Nach der Netzanschluss des repowerten Windparks Oederquart im Februar stieg das eigene Portfolio auf etwa 450 Megawatt. Ziel ist es, diesen Wert in den nächsten Jahren auf rund 650 Megawatt auszubauen.

Aktienrückkauf als strategische Stütze

Parallel zur Projektentwicklung greift das Management über die Börse bei den eigenen Papieren zu. Allein in der ersten Märzwoche sammelte Energiekontor weitere 1.320 Aktien ein. Damit summiert sich das Volumen des seit Juli 2025 laufenden Programms auf mittlerweile über 41.600 Stück.

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Energiekontor?

Am Donnerstag ging das Papier bei 38,25 Euro aus dem Xetra-Handel. Mit einem RSI-Wert (14 Tage) von 20,8 gilt der Titel derzeit als technisch stark überverkauft. Die fortgesetzten Käufe durch das Unternehmen fallen somit in eine Phase, in der die Aktie deutliches Erholungspotenzial aufweist.

Fixer Termin für die Jahresbilanz

Da sich die Erträge aus den neuen Parks erst mit deren Netzanschluss in den Büchern niederschlagen, bleibt die kurzfristige Umsatzentwicklung an die Fertigstellungstermine gekoppelt. Die Prognose für das abgelaufene Jahr bestätigte das Management bereits im Dezember: Das Vorsteuerergebnis (EBT) soll zwischen 30 und 40 Millionen Euro liegen. Die exakten Finanzkennzahlen und Details zur künftigen Dividendenpolitik präsentiert Energiekontor am 31. März 2026 mit der Veröffentlichung des Geschäftsberichts.

Anzeige

Energiekontor-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Energiekontor-Analyse vom 13. März liefert die Antwort:

Die neusten Energiekontor-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Energiekontor-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 13. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Energiekontor: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


(13.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1114: ATX schwächer, das komplette Programm des Aktientags morgen und Alles ist jetzt Anders




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:Uniqa, Porr, CPI Europe AG, EuroTeleSites AG, Agrana, Telekom Austria, Palfinger, Kapsch TrafficCom, DO&CO, Erste Group, FACC, Frequentis, Gurktaler AG VZ, Linz Textil Holding, Polytec Group, Rosenbauer, Semperit, Verbund, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Austriacard Holdings AG, voestalpine, Addiko Bank, Amag, CA Immo, Flughafen Wien, Österreichische Post, Deutsche Bank, Zalando, Brenntag, Fresenius Medical Care.

Random Partner

UBM
Die UBM fokussiert sich auf Immobilienentwicklung und deckt die gesamte Wertschöpfungskette von Umwidmung und Baugenehmigung über Planung, Marketing und Bauabwicklung bis zum Verkauf ab. Der Fokus liegt dabei auf den Märkten Österreich, Deutschland und Polen sowie auf den Asset-Klassen Wohnen, Hotel und Büro.

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» PIR-News: Zahlen von Uniqa, News zu Strabag (Christine Petzwinkler)

» (Christian Drastil)

» Semperit als Tagesgewinner vor dem großen Aktientag in Wien (Podcast)

» Mittelstand vor historischer Nachfolge-Welle: Jede zweite Firma könnte s...

» AleAnna Aktie: Deutliches Reserven-Plus ( Finanztrends)

» KI-gestützte Wirbelsäulentherapie gewinnt an Fahrt ( Finanztrends)

» Nierenärzte warnen vor Zucker in Softdrinks ( Finanztrends)

» Pflegekosten: So können Kinder die Steuerlast senken ( Finanztrends)

» Liberty Media Aktie: Strategische Weichenstellungen ( Finanztrends)

» UniWorld: KI-Ökosystem im Fokus ( Finanztrends)


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
iShares MSCI World ETF: Wandel naht ( Finanztrends)
Uniqa hebt Dividende um 20 Prozent an
ABO Energy Aktie: Überraschender Rauswurf ( Finanztrends)
Ubtech Robotics Aktie: Kontrolle übernommen ( Finanztrends)
Shell Aktie: Gehaltsplus trotz Gewinnrückgang ( Finanztrends)
Hapag-Lloyd Aktie: Angriff in Hormus ( Finanztrends)




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    Star der Stunde: Uniqa 0.8%, Rutsch der Stunde: Semperit -1%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 13-14: Fabasoft(5), OMV(1), Strabag(1), Andritz(1), Wienerberger(1), Palfinger(1), voestalpine(1)
    Star der Stunde: Mayr-Melnhof 1.68%, Rutsch der Stunde: Verbund -0.23%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 12-13: Strabag(2), Zumtobel(2), Wienerberger(2), SBO(1), FACC(1)
    Smeilinho zu Uniqa
    Smeilinho zu Strabag
    Star der Stunde: AT&S 1.66%, Rutsch der Stunde: Bajaj Mobility AG -1.88%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 11-12: Mayr-Melnhof(1), Wienerberger(1)
    Star der Stunde: Uniqa 0.96%, Rutsch der Stunde: Agrana -1.54%
    Featured Partner Video

    Börsepeople im Podcast S23/15: Rainhard Fuchs

    Rainhard Fuchs ist Gründer und Geschäftsführer des Climate Tech Unternehmens Glacier. Wir sprechen über Brüssel, Los Angeles, Barcelona, über Pioneers und die Gründung von Glacier, einem ESG-Spezia...

    Books josefchladek.com

    Jerker Andersson
    ABC Diary
    2025
    Self published

    Otto Wagner
    Moderne Architektur
    1902
    Anton Schroll

    Alessandra Calò
    Ctonio
    2024
    Studiofaganel

    Jacques Fivel
    CHINON DCM-206
    2025
    Le Plac’Art Photo

    Daido Moriyama
    Farewell Photography (English Version
    2018
    Getsuyosha, bookshop M



    Autor: Finanztrends

    13.03.2026, 2874 Zeichen

    Während Energiekontor kontinuierlich eigene Anteile vom Markt nimmt, läuft das operative Geschäft auf Hochtouren. Der Bremer Projektentwickler meldet aktuell einen historischen Höchststand bei im Bau befindlichen Wind- und Solarparks. Diese Kombination aus aktiver Kapitalmarktpflege und greifbarem Kapazitätsausbau liefert Anlegern konkrete Anhaltspunkte für die mittelfristige Entwicklung.

    Volle Auftragsbücher für die kommenden Jahre

    Aktuell befinden sich 21 Projekte mit einer Gesamtleistung von rund 640 Megawatt in der Bauvorbereitung oder bereits in der Umsetzung. Ein derartiges Volumen verzeichnete das Unternehmen in seiner Geschichte bisher nicht. Die Inbetriebnahme dieser Anlagen ist größtenteils für die Jahre 2026 und 2027 angesetzt. Bereits im vergangenen Jahr sicherte sich der Konzern die Finanzierung für 14 Projekte mit über 350 Megawatt und verkaufte kurz vor Jahreswechsel zwei deutsche Windparks an die österreichische illwerke vkw.

    Gleichzeitig wächst der konzerneigene Bestand. Nach der Netzanschluss des repowerten Windparks Oederquart im Februar stieg das eigene Portfolio auf etwa 450 Megawatt. Ziel ist es, diesen Wert in den nächsten Jahren auf rund 650 Megawatt auszubauen.

    Aktienrückkauf als strategische Stütze

    Parallel zur Projektentwicklung greift das Management über die Börse bei den eigenen Papieren zu. Allein in der ersten Märzwoche sammelte Energiekontor weitere 1.320 Aktien ein. Damit summiert sich das Volumen des seit Juli 2025 laufenden Programms auf mittlerweile über 41.600 Stück.

    Anzeige

    Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Energiekontor?

    Am Donnerstag ging das Papier bei 38,25 Euro aus dem Xetra-Handel. Mit einem RSI-Wert (14 Tage) von 20,8 gilt der Titel derzeit als technisch stark überverkauft. Die fortgesetzten Käufe durch das Unternehmen fallen somit in eine Phase, in der die Aktie deutliches Erholungspotenzial aufweist.

    Fixer Termin für die Jahresbilanz

    Da sich die Erträge aus den neuen Parks erst mit deren Netzanschluss in den Büchern niederschlagen, bleibt die kurzfristige Umsatzentwicklung an die Fertigstellungstermine gekoppelt. Die Prognose für das abgelaufene Jahr bestätigte das Management bereits im Dezember: Das Vorsteuerergebnis (EBT) soll zwischen 30 und 40 Millionen Euro liegen. Die exakten Finanzkennzahlen und Details zur künftigen Dividendenpolitik präsentiert Energiekontor am 31. März 2026 mit der Veröffentlichung des Geschäftsberichts.

    Anzeige

    Energiekontor-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Energiekontor-Analyse vom 13. März liefert die Antwort:

    Die neusten Energiekontor-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Energiekontor-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 13. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

    Energiekontor: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


    (13.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1114: ATX schwächer, das komplette Programm des Aktientags morgen und Alles ist jetzt Anders




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:Uniqa, Porr, CPI Europe AG, EuroTeleSites AG, Agrana, Telekom Austria, Palfinger, Kapsch TrafficCom, DO&CO, Erste Group, FACC, Frequentis, Gurktaler AG VZ, Linz Textil Holding, Polytec Group, Rosenbauer, Semperit, Verbund, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Austriacard Holdings AG, voestalpine, Addiko Bank, Amag, CA Immo, Flughafen Wien, Österreichische Post, Deutsche Bank, Zalando, Brenntag, Fresenius Medical Care.

    Random Partner

    UBM
    Die UBM fokussiert sich auf Immobilienentwicklung und deckt die gesamte Wertschöpfungskette von Umwidmung und Baugenehmigung über Planung, Marketing und Bauabwicklung bis zum Verkauf ab. Der Fokus liegt dabei auf den Märkten Österreich, Deutschland und Polen sowie auf den Asset-Klassen Wohnen, Hotel und Büro.

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » PIR-News: Zahlen von Uniqa, News zu Strabag (Christine Petzwinkler)

    » (Christian Drastil)

    » Semperit als Tagesgewinner vor dem großen Aktientag in Wien (Podcast)

    » Mittelstand vor historischer Nachfolge-Welle: Jede zweite Firma könnte s...

    » AleAnna Aktie: Deutliches Reserven-Plus ( Finanztrends)

    » KI-gestützte Wirbelsäulentherapie gewinnt an Fahrt ( Finanztrends)

    » Nierenärzte warnen vor Zucker in Softdrinks ( Finanztrends)

    » Pflegekosten: So können Kinder die Steuerlast senken ( Finanztrends)

    » Liberty Media Aktie: Strategische Weichenstellungen ( Finanztrends)

    » UniWorld: KI-Ökosystem im Fokus ( Finanztrends)


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    iShares MSCI World ETF: Wandel naht ( Finanztrends)
    Uniqa hebt Dividende um 20 Prozent an
    ABO Energy Aktie: Überraschender Rauswurf ( Finanztrends)
    Ubtech Robotics Aktie: Kontrolle übernommen ( Finanztrends)
    Shell Aktie: Gehaltsplus trotz Gewinnrückgang ( Finanztrends)
    Hapag-Lloyd Aktie: Angriff in Hormus ( Finanztrends)




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      Star der Stunde: Uniqa 0.8%, Rutsch der Stunde: Semperit -1%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 13-14: Fabasoft(5), OMV(1), Strabag(1), Andritz(1), Wienerberger(1), Palfinger(1), voestalpine(1)
      Star der Stunde: Mayr-Melnhof 1.68%, Rutsch der Stunde: Verbund -0.23%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 12-13: Strabag(2), Zumtobel(2), Wienerberger(2), SBO(1), FACC(1)
      Smeilinho zu Uniqa
      Smeilinho zu Strabag
      Star der Stunde: AT&S 1.66%, Rutsch der Stunde: Bajaj Mobility AG -1.88%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 11-12: Mayr-Melnhof(1), Wienerberger(1)
      Star der Stunde: Uniqa 0.96%, Rutsch der Stunde: Agrana -1.54%
      Featured Partner Video

      Börsepeople im Podcast S23/15: Rainhard Fuchs

      Rainhard Fuchs ist Gründer und Geschäftsführer des Climate Tech Unternehmens Glacier. Wir sprechen über Brüssel, Los Angeles, Barcelona, über Pioneers und die Gründung von Glacier, einem ESG-Spezia...

      Books josefchladek.com

      Alessandra Calò
      Ctonio
      2024
      Studiofaganel

      Pedro J. Saavedra
      Donde el viento da la vuelta
      2023
      Self published

      Jerker Andersson
      ABC Diary
      2025
      Self published

      Jacques Fivel
      CHINON DCM-206
      2025
      Le Plac’Art Photo

      Mikio Tobara
      Document Miseinen (遠原　美喜男
      1980
      Seven Sha

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de