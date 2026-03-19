Alzheimer-Forschung: Zwei Gipfel liefern neue Hoffnung ( Finanztrends)

19.03.2026, 3678 Zeichen

Diese Woche liefern zwei große Fachkonferenzen entscheidende Impulse im Kampf gegen Alzheimer. Das US-amerikanische National Institute on Aging (NIA) und der internationale AD/PD™-Kongress präsentieren parallel neue Daten zu Therapien, Pflege und Prävention. Ihre Botschaft: Der Fokus verschiebt sich von der reinen Forschung hin zur praktischen Anwendung im Alltag von Patienten und Pflegenden.

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NIA-Gipfel: Pflege und Kosten im Fokus

Vom 17. bis 19. März diskutieren Experten beim virtuellen „Dementia Care Summit“ des NIA vor allem eines: die wirtschaftlichen und menschlichen Belastungen der Krankheit. Im Zentrum stehen innovative Betreuungsmodelle und die Frage, wie die Versorgung besser koordiniert werden kann. Ein Schlüssel dazu sind die Erfahrungen der Betroffenen selbst – Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen werden aktiv in die Forschung einbezogen.

Zudem fordern die Teilnehmer eine verbesserte Datenerfassung. Nur mit einer robusten Dateninfrastruktur, so das Argument, lassen sich künftige Pflegemaßnahmen präzise planen und bewerten. Die Ergebnisse des Gipfels sollen direkt in die nationale Forschungsförderung einfließen.

Eisai setzt auf Langzeitdaten für Leqembi

Zeitgleich zum NIA-Treffen läuft der hybride AD/PD™-Kongress in Kopenhagen. Ein Highlight: Das von Eisai gesponserte Online-Symposium „Continue Life Their Way“. Der japanische Pharmariese nutzt die Plattform, um neue Langzeitdaten zu seinem Alzheimer-Antikörper Lecanemab (Leqembi) vorzustellen.

Dabei geht es um Praxis-Erfahrungen. Präsentiert werden Ergebnisse der LEADER-Studie, die Sicherheit und Wirksamkeit bei Hochrisikopatienten im klinischen Alltag prüft, sowie 48-Monats-Daten aus der offenen Verlängerungsstudie. Diese „Real-World“-Erkenntnisse sind entscheidend, um das Vertrauen der behandelnden Ärzte in die neue Therapie zu stärken.

Prävention und Bluttests gewinnen an Bedeutung

Neben Medikamenten rückt die Vorbeugung stärker in den Blick. Gill Livingston von der Lancet-Kommission betonte auf dem Kongress die wachsende Rolle modifizierbarer Risikofaktoren. Ihr zufolge lässt sich der kognitive Abbau durch Lebensstiländerungen, die Kontrolle von Herz-Kreislauf-Erkrankungen und geistige Aktivität deutlich verzögern.

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Ein weiterer Durchbruch sind präzise Blut-Biomarker. Forscher stellten einen neuen, vollautomatisierten Test für das Protein pTau205 vor. Solche Bluttests könnten die Diagnostik revolutionieren, indem sie teure und invasive Verfahren wie PET-Scans ergänzen. Eine frühe Diagnose ist aber die Grundvoraussetzung, um überhaupt mit neuen Therapien beginnen zu können.

Wissenstransfer ohne Barrieren

Die parallelen Veranstaltungen zeigen einen Trend: Entscheidende Forschungsergebnisse werden zunehmend digital geteilt. Das ermöglicht Medizinern weltweit einen barrierefreien Zugang zu Spitzenforschung. Die breite Verfügbarkeit von Praxis-Daten stärkt das Vertrauen in neue Ansätze.

Doch die Diskussionen machen auch klar: Medizinische Durchbrüche entfalten ihre volle Wirkung nur, wenn sie von soliden und finanzierbaren Pflegestrukturen begleitet werden. Die Kombination aus medikamentöser Frühintervention und evidenzbasierten Pflegemodellen gilt als vielversprechendster Weg, die Belastung durch Alzheimer zu senken.

(19.03.2026)

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