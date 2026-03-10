Studie: Social Media schadet Jugendlichen, Gaming nicht nur negativ ( Finanztrends)

SOCIAL

Impressum

Die Homebase
österreichischer Aktien
Studie: Social Media schadet Jugendlichen, Gaming nicht nur negativ

10.03.2026, 3473 Zeichen

Eine neue Mega-Studie bestätigt die Risiken von Social Media für die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen. Die im Fachjournal JAMA Pediatrics veröffentlichte Meta-Analyse wertete Daten von über 360.000 jungen Menschen aus. Ihr zentrales Ergebnis: Starker Social-Media-Konsum hängt klar mit depressiven Symptomen und Verhaltensproblemen zusammen. Bei Videospielen zeigt sich dagegen ein differenzierteres Bild.

Social Media als größter Risikofaktor

Die Forscher der James Cook University analysierten 153 Einzelstudien. Soziale Netzwerke erwiesen sich als der problematischste Bereich. Hohe Nutzung geht mit einer höheren Wahrscheinlichkeit für Depressionen, Verhaltensauffälligkeiten und schlechtere Schulleistungen einher.

Besonders alarmierend: Die frühe Adoleszenz zwischen 12 und 14 Jahren ist die vulnerabelste Phase. „Frühe Nutzungsgewohnheiten verfestigen sich und werden zunehmend schwerer zu kontrollieren“, erklärt Leitforscherin Dr. Sam Teague. Die Studie liefert damit wissenschaftlichen Rückhalt für striktere Schutzmaßnahmen in diesem Alter.

Überraschendes Ergebnis bei Videospielen

Während Social Media fast durchweg negativ abschneidet, zeichnet die Analyse bei Videospielen ein komplexeres Bild. Zwar kann Gaming mit mehr Aggression einhergehen. Gleichzeitig fanden die Forscher aber auch eine Verbindung zu verbesserten Aufmerksamkeitswerten und kognitiven Funktionen.

Was bedeutet das? Nicht alle Bildschirmzeit ist gleich schädlich. Entscheidend sind die Art der Inhalte und die geforderten mentalen Prozesse. Diese Erkenntnis fordert eine Abkehr von pauschalen Zeitlimits hin zu einer qualitativen Bewertung digitaler Aktivitäten.

Algorithmen im Fokus der Kritik

Die negativen Effekte haben sich in den letzten zwölf Jahren verstärkt. Die Forscher führen das auf einen Wandel der digitalen Landschaft zurück: Jugendliche verbringen heute mehr Zeit auf algorithmisch gesteuerten Plattformen, die auf maximale Bindung ausgelegt sind.

„Junge Gehirne werden dadurch häufiger suchterzeugenden Mechanismen ausgesetzt“, warnt Mitautorin Professor Delyse Hutchinson. Ihr Appell: Der Fokus muss sich von der Quantität auf die Qualität der digitalen Umgebungen verlagern. Das Problem lasse sich nicht allein auf die Erziehungsebene der Eltern abschieben.

Druck auf Tech-Konzerne wächst

Die Studie liefert Munition für die laufende Debatte um die Regulierung digitaler Räume. In Australien gilt bereits ein Social-Media-Verbot für unter 16-Jährige. Gesundheitsexperten sehen in den konsistenten Ergebnissen einen klaren Arbeitsauftrag an Politik und Tech-Unternehmen.

Künftige Richtlinien dürften das Konzept der digitalen Balance stärker in den Vordergrund rücken. Der Druck auf Konzerne wächst, ihre Plattformen umzugestalten – gefordert werden etwa altersgerechte Algorithmen und der Schutz minderjähriger Nutzer vor suchtfördernden Mechanismen.


(10.03.2026)

