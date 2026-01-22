» Österreich-Depots: Deutliche Gegenbewegung nach oben (Depot Kommentar)

22.01.2026, 891 Zeichen

Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: DE000LS9BHW2: +1.93% vs. last #gabb, +3.14% ytd, +121.50% seit Start 2013. Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio). Aus 10.000 Euro wurden 145.001 Euro. Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1. Unter https://boerse-social.com/wikifolio/ranking werfen wir die 100 besten wikifolios im wikifolio-Ranking aus, dazu meines, das aktuell auf Rang 297 liegt (von mehr als 30.000). Introducing: Austria 30 Private IR Link: https://www.wikifolio.com/de/at/w/wf00atat30 , hier ist Cyan in die Startkollektion aufgenommen worden.

Das Depot bei dad.at ist ebenfalls gerade in Umstellung/Aufbau und wird spätestens ab Anfang Februar wieder täglich gepublished hier.

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 22.01.)

(22.01.2026)

