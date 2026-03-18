Steuerreform 2026: Investitionsbooster trifft auf E-Rechnungspflicht ( Finanztrends)

18.03.2026, 6147 Zeichen

Deutsche Unternehmen steuern auf ein entscheidendes Steuer- und Digitalisierungsjahr zu. Zwei große Gesetzespakete – das Wachstumschancengesetz von 2024 und das Steuerliche Investitionssofortprogramm von 2025 – prägen die Rahmenbedingungen. Für Mittelstand und Konzerne bedeutet 2026 eine Doppelherausforderung: Sie müssen ihre digitale Infrastruktur für die anstehende E-Rechnungspflicht finalisieren und gleichzeitig neue, großzügige Abschreibungsregeln für Investitionen nutzen.

Der 30-Prozent-Investitionsbooster: Turbo für Firmeninvestitionen

Ein Kerninstrument der aktuellen Politik sind massive Abschreibungsanreize. Die im Wachstumschancengesetz eingeführte degressive Abschreibung von 20 Prozent für bewegliche Wirtschaftsgüter lief bereits Ende 2024 aus. Als Nachfolger trat im Juli 2025 der neue „Investitionsbooster“ in Kraft.

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Seitdem können Unternehmen für Anlagen, die zwischen dem 1. Juli 2025 und dem 31. Dezember 2027 angeschafft werden, bis zu 30 Prozent degressiv abschreiben. Das bringt eine sofortige Liquiditätsentlastung, da ein deutlich größerer Teil der Anschaffungskosten im ersten Jahr steuermindernd geltend gemacht werden kann.

Ein Sonderturbo gilt für die Elektromobilität: Für gewerbliche reine Elektrofahrzeuge aus dem gleichen Zeitraum dürfen Firmen satte 75 Prozent der Kosten im Jahr der Anschaffung abschreiben. In den Folgejahren folgen Abschreibungssätze von 10, 5 und 5 Prozent. Diese Regelung soll die höheren Anschaffungskosten von E-Nutzfahrzeugen kompensieren und die Flottenumstellung beschleunigen.

Countdown für die E-Rechnung: 2026 ist das letzte Vorbereitungsjahr

Neben den Steueranreizen erzwingt das Wachstumschancengesetz eine digitale Revolution in der Buchhaltung. Seit Januar 2025 müssen alle Unternehmen in Deutschland bereits elektronische Rechnungen empfangen können. 2026 ist das letzte Übergangsjahr, bevor die Ausgabepflicht greift.

Ab dem 1. Januar 2027 sind Unternehmen mit einem Vorjahresumsatz von über 800.000 Euro verpflichtet, for nationale B2B-Geschäfte konforme E-Rechnungen auszustellen. Kleinere Unternehmen haben eine Schonfrist bis Ende 2027.

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Die Umstellung auf elektronische Formate ist für Unternehmen mittlerweile unumgänglich, um rechtssicher zu agieren und Sanktionen zu vermeiden. Ein gratis Leitfaden unterstützt Sie dabei, Rechnungsformate, Übermittlung und Archivierung korrekt umzusetzen. E-Rechnungspflicht kommt: Sind Sie als Unternehmer vorbereitet?

Ein entscheidender technischer Punkt: Ein simples PDF per E-Mail reicht nicht aus. Eine rechtskonforme E-Rechnung muss in einem strukturierten Format nach europäischem Standard EN 16931 vorliegen. In Deutschland setzen sich vor allem zwei Formate durch: XRechnung (ein XML-Format) und ZUGFeRD (ein Hybridformat aus maschinenlesbaren XML-Daten in einer PDF-Datei). Derzeit investieren Firmen massiv in die Aufrüstung ihrer ERP- und Buchhaltungssysteme, um die automatische Verarbeitung bis zur Deadline sicherzustellen.

Forschungszulage 2026: Mehr Geld, weniger Bürokratie

Um den Innovationsstandort Deutschland zu stärken, wurde auch die Forschungszulage zum 1. Januar 2026 deutlich attraktiver gestaltet. Die maximale Bemessungsgrundlage für förderfähige Forschungs- und Entwicklungsausgaben (FuE) stieg von 10 auf 12 Millionen Euro pro Jahr.

Zudem wird der bürokratische Aufwand spürbar reduziert. Unternehmen können pauschal 20 Prozent der förderfähigen Personalkosten als allgemeine Betriebsausgaben geltend machen. Das vereinfacht den Antrag erheblich, da keine detaillierten Nachweise für Gemeinkosten mehr nötig sind.

Für selbst forschende Unternehmer und Freiberufler wurde der ansetzbare Stundensatz für Eigenleistungen von 70 auf 100 Euro angehoben. Diese Änderungen kommen besonders Start-ups und Ingenieurbüros mit schlanker Administration zugute.

Langfristige Perspektive: Stufenweise Senkung der Körperschaftsteuer

Über die Soforthilfen hinaus hat die Bundesregierung einen langfristigen Plan zur Senkung der Unternehmenssteuern vorgelegt. Die Körperschaftsteuer soll schrittweise gesenkt werden, um die internationale Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen.

Der Satz bleibt bis 2027 bei 15 Prozent. Ab 2028 sinkt er dann jährlich um einen Prozentpunkt – auf 14 Prozent (2028), 13 Prozent (2029) und so weiter. Das Ziel für 2032 liegt bei einem niedrigen Satz von 10 Prozent. Diese Planungssicherheit soll langfristige Investitionen in deutsche Standorte und Arbeitsplätze fördern.

Analyse: Zwischen Konjunkturstimulus und Digitalisierungszwang

Die Kombination aus Wachstumschancengesetz und Investitionssofortprogramm markiert eine strategische Wende hin zu angebotsorientierter Wirtschaftspolitik und forcierter Digitalisierung. Der Sprung von der ausgelaufenen 20-Prozent- zur neuen 30-Prozent-Abschreibung zeigt den Willen, der industriellen Stagnation mit kräftigen Impulsen zu begegnen.

Gleichzeitig erzwingt die E-Rechnungspflicht eine oft überfällige Modernisierung der Unternehmens-IT. Die anfänglichen Investitionen in Software und Schulungen werden nach Einschätzung von Branchenverbänden durch langfristige Effizienzgewinne und eine Reduktion des Mehrwertsteuerbetrugs aufgewogen. Durch die Anpassung an EU-weite Standards bereitet Deutschland seinen Wirtschaftsstandort zudem auf einen reibungsloseren grenzüberschreitenden Handel vor.

Für das laufende Jahr bleibt die Priorität klar: Die E-Rechnungssysteme müssen bis Januar 2027 betriebsbereit sein. Steuerberater rechnen parallel mit einem Investitionsschub im zweiten Halbjahr 2026, wenn Unternehmen die Vorteile des Abschreibungsboosters und der Elektroauto-Förderung voll ausschöpfen wollen. Der Erfolg der Reformen wird sich daran messen lassen, ob sie es schaffen, die jüngsten wirtschaftlichen Gegenwinde zu drehen und Deutschland als wettbewerbsfähigen, digital integrierten Standort zurückzubringen.

(18.03.2026)

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