Impressum | Cookies

Die Homebase
österreichischer Aktien
(Christian Drastil)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

28.01.2026, 575 Zeichen

Um 12:09 liegt der ATX mit -0.49 Prozent im Minus bei 5592 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 4.99% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Austriacard Holdings AG mit +8.64% auf 6.975 Euro, dahinter Porr mit +1.44% auf 35.15 Euro und RBI mit +1.31% auf 41.9 Euro.

Zum Vergleich der DAX: 24841 ( -0.22%, Ultimo 2025: 24490, 1.65% ytd). Topperformer DAX sind Infineon mit +5.34% auf 44.58 Euro, dahinter DAIMLER TRUCK HLD... mit +1.76% auf 41.225 Euro und Siemens Energy mit +1.35% auf 144.125 Euro.

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 28.01.)


(28.01.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1082: ATX nach Rekord etwas schwächer, ATX und die Wiener Börse zu Besuch bei Stocker, Asta Energy vs. Pfisterer




 

Aktien auf dem Radar:Kapsch TrafficCom, EuroTeleSites AG, RHI Magnesita, Austriacard Holdings AG, Zumtobel, Agrana, CA Immo, Polytec Group, voestalpine, Addiko Bank, DO&CO, Bajaj Mobility AG, RBI, Strabag, Wiener Privatbank, BKS Bank Stamm, Athos Immobilien, Oberbank AG Stamm, SW Umwelttechnik, Amag, EVN, CPI Europe AG, OMV, Österreichische Post, Telekom Austria, Verbund, UnitedHealth, Bayer, Continental, Fresenius Medical Care, RWE.

