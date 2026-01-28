(Christian Drastil)
Um 12:09 liegt der ATX mit -0.49 Prozent im Minus bei 5592 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 4.99% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Austriacard Holdings AG mit +8.64% auf 6.975 Euro, dahinter Porr mit +1.44% auf 35.15 Euro und RBI mit +1.31% auf 41.9 Euro.
Zum Vergleich der DAX: 24841 ( -0.22%, Ultimo 2025: 24490, 1.65% ytd). Topperformer DAX sind Infineon mit +5.34% auf 44.58 Euro, dahinter DAIMLER TRUCK HLD... mit +1.76% auf 41.225 Euro und Siemens Energy mit +1.35% auf 144.125 Euro.
Wiener Börse Party #1082: ATX nach Rekord etwas schwächer, ATX und die Wiener Börse zu Besuch bei Stocker, Asta Energy vs. Pfisterer
