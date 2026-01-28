» Börsepeople im Podcast S23/07: Angela Pengl-Böhm

28.01.2026, 2018 Zeichen

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8341/

Angela Pengl-Böhm ist Trainerin, Coach und Sparring-Partnerin für Führungskräfte. Wir sprechen über einen Start im ORF mit starken Facetten in der Wirtschaftsberichterstattung, über das Magazin "Schilling" mit Angela, Gerlinde Maschler und Walter Sonnleitner, damit über eine Zeit, in der auch noch positive Berichte gesendet wurden und letztendlich IPOs wie VAE, VA Stahl oder Wolford stattfanden. Letzteres war dann irgendwie Auslöser für den Wechsel zu Palmers 1995, Angela leitete die Unternehmenskommunikation und in dieser Zeit lernten wir uns auch kennen, Stichwort WirtschaftsBlatt. Wolford galt damals als Lady-Aktie, Palmers war immer wieder Börseaspirant für die Medien. Wir sprechen über "Plakate, die Kunstwerke waren" (Angela), über Gutscheine und Landmarks. 1999 machte sich Angela selbstständig und da reden wir u.a. über Hapag-Lloyd Cruises, einen Tipp an Rene Benko, über Female Empowerment & Executive Presence, Training und Sparring auf Augenhöhe für Führungskräfte, tausende Coachings sowie ihre Office-Kollegin Barbara Riedl-Wiesinger.



About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Season 23 umfasst jahreszahlbezogen unter dem Motto „26 Börsepeople“ 26 Talks. Presenter der Season 23 ist die 3Banken Generali Investment Gesellschaft http://www.3bg.at.Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.

Bewertungen bei Apple (oder auch Spotify) machen mir Freude: http://www.audio-cd.at/spotify , http://www.audio-cd.at/apple .



