» Österreich-Depots: Zum Ultimo stärker (Depot Kommentar)

31.07.2026, 1228 Zeichen

Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: +0.83% vs. last #gabb, +7.14% ytd, +130.10% seit Start 2013. Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio). Aus 10.000 Euro wurden 150.101 Euro. Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1. Unter https://boerse-social.com/wikifolio/ranking werfen wir die 100 besten wikifolios im wikifolio-Ranking aus, dazu meines, das aktuell auf Rang 331 liegt (von mehr als 30.000). Kurs 233,3 (15. Juni 2006) war All-time-High, heute mittag 230,1. Marinomed hat Performance gekostet, aber wir wollen diesen Weg zum 2. Mal mit Marinomed gehen.

Passiv: Austria 30 Private IR Link: https://www.wikifolio.com/de/at/w/wf00atat30 DE000LS9VT72. Es ist seit März investierbar, ich war mit 50k Seedinvestor und habe am 4.3. damit 29 österreichische Aktien auf einen Schlag gekauft. Warum 29 und welche das sind, hört man im Podcast: https://audio-cd.at/page/podcast/8463/ . Im April/Mai-Verlauf hat das neue wiki schön ins Plus gedreht. Kurs 117,3 (18. Juni 2006) war All-time-High, heute 111,6. Start natürlich bei 100.

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 31.07.)

(31.07.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1211: ATX fester, starke Andritz überholt Do&Co (war mehr als 1100 Tage vorne) in unserer 25-Jahres-Wertung

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1. mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:Rosenbauer, Kapsch TrafficCom, Palfinger, Austriacard Holdings AG, Semperit, CPI Europe AG, VIG, FACC, Emerald Horizon AG, Lenzing, Gurktaler AG VZ, Marinomed Biotech, Rath AG, Verbund, Wolford, Wolftank-Adisa, BKS Bank Stamm, Amag, DO&CO, EuroTeleSites AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Apple, Amazon, Alphabet-A, DAIMLER TRUCK HLD..., Fresenius Medical Care, Deutsche Bank, RWE, Deutsche Telekom.

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