Österreich-Depots: Unverändert (Depot Kommentar)

Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: DE000LS9BHW2:: +0.50% vs. last #gabb, +3.60% ytd, +122.50% seit Start 2013. Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio). Aus 10.000 Euro wurden 145.724 Euro, es ist dies ein All-time-High. Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1. Unter https://boerse-social.com/wikifolio/ranking werfen wir die 100 besten wikifolios im wikifolio-Ranking aus, dazu meines, das aktuell auf Rang 297 liegt (von mehr als 30.000).

Introducing: Austria 30 Private IR Link: https://www.wikifolio.com/de/at/w/wf00atat30 . Die nötigen Vormerkungen und das Cash-Commitment sind bereits da.

Das Depot bei dad.at ist ebenfalls gerade in Umstellung/Aufbau und wird spätestens ab Anfang Februar wieder täglich gepublished hier.

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 29.01.)

(29.01.2026)

Wiener Börse Party #1084: ATX zum Ultimo stärker, Asta Energy mega und Gedanken zu Mastermind Michael Tojner, Update boersentag.at

