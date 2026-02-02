SOCIAL

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

PIR-News: Research zu AT&S, RBI, News von der Post (Christine Petzwinkler)
02.02.2026

02.02.2026, 2517 Zeichen

Die Wiener Börse verzeichnete im Jänner 2026 Aktienumsätze in der Höhe von 6,8 Mrd. Euro. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (Jänner 2025: 4,49 Mrd. Euro) ergab sich ein Plus von 51,4 Prozent, wie die Börse mitteilt. Die umsatzstärksten österreichischen Aktien im Jänner waren Erste Group mit 1,5 Mrd. Euro vor Bawag mit 705 Mio. Euro und OMV mit 627 Mio. Euro.

Die Analysten der Deutschen Bank stufen die AT&S-Aktie von Halten auf Kaufen hoch und heben das Kursziel von 30,0 auf 50,0 Euro an. AT&S legt am 3.2. Zahlen für die ersten drei Quartale vor.
AT&S ( Akt. Indikation:  40,95 /41,10, 7,68%)

Nach der Präsentation der Zahlen für 2025 bestätigen die Analysten der Baader Bank die Sell-Empfehlung mit Kursziel 35,2 Euro für die RBI-Aktie. Sie meinen: "Der Quartalsgewinn übertraf die Erwartungen im Wesentlichen durch niedrigere als erwartete Kredit- und sonstige Aufwendungen. Die aktualisierte Prognose für 2026 ist unserer Ansicht nach bereits weitgehend in den Konsensprognosen eingepreist. Das langfristige Ziel für die Eigenkapitalrendite (RoTE) bleibt unverändert. Unsere Prognosen werden derzeit überarbeitet und deutlich nach oben korrigiert, um unsere Erwartungen an die aktualisierten Vorgaben des Konzerns anzupassen."
RBI ( Akt. Indikation:  42,60 /42,72, -0,05%)

Bei der Österreichischen Post sind insgesamt bereits zehn Logistik-Standorte mit dem ISO 45001 Zertifikat ausgezeichnet, seit heuer auch die Logistikzentren Tirol und Wien. Bis 2030 sollen sämtliche Logistikzentren nach ISO 45001 zertifiziert sein, wie das Unternehmen mitteilt. Die Zertifizierung unterstützt laut Post dabei, Arbeitsprozesse kontinuierlich zu überprüfen, Risiken gezielt zu reduzieren und arbeitsbedingte Erkrankungen langfristig zu vermeiden. Sie ist Teil eines umfassenden, mehrjährigen Rollouts – und der Fortschritt ist bereits deutlich sichtbar. Peter Umundum, Generaldirektor-Stellvertreter, Vorstand für Paket & Logistik, Österreichische Post AG, betont: „Der Schutz und das Wohlergehen unserer Mitarbeiter*innen haben für uns oberste Priorität, denn unsere Kolleg*innen sind entscheidend für den Unternehmenserfolg der Post. Allein im Jahr 2025 haben wir mit zehn Notfallübungen, 330 Trainings zur Arbeitssicherheit, 3.300 Arbeitsstättenbegehungen sowie zahlreichen weiteren Initiativen unsere Sicherheitsstandards auf ein neues Niveau gehoben.“
Österreichische Post ( Akt. Indikation:  33,15 /33,30, 0,83%)

(Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 02.02.)


(02.02.2026)

AT&S
Akt. Indikation:  40.70 / 40.90
Uhrzeit:  14:32:02
Veränderung zu letztem SK:  7.09%
Letzter SK:  38.10 ( -1.17%)

Österreichische Post
Akt. Indikation:  33.25 / 33.35
Uhrzeit:  14:30:37
Veränderung zu letztem SK:  1.06%
Letzter SK:  32.95 ( -1.05%)

RBI
Akt. Indikation:  42.64 / 42.74
Uhrzeit:  14:33:01
Veränderung zu letztem SK:  0.02%
Letzter SK:  42.68 ( 0.71%)



 

    Die Wiener Börse verzeichnete im Jänner 2026 Aktienumsätze in der Höhe von 6,8 Mrd. Euro. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (Jänner 2025: 4,49 Mrd. Euro) ergab sich ein Plus von 51,4 Prozent, wie die Börse mitteilt. Die umsatzstärksten österreichischen Aktien im Jänner waren Erste Group mit 1,5 Mrd. Euro vor Bawag mit 705 Mio. Euro und OMV mit 627 Mio. Euro.

    Die Analysten der Deutschen Bank stufen die AT&S-Aktie von Halten auf Kaufen hoch und heben das Kursziel von 30,0 auf 50,0 Euro an. AT&S legt am 3.2. Zahlen für die ersten drei Quartale vor.
    AT&S ( Akt. Indikation:  40,95 /41,10, 7,68%)

    Nach der Präsentation der Zahlen für 2025 bestätigen die Analysten der Baader Bank die Sell-Empfehlung mit Kursziel 35,2 Euro für die RBI-Aktie. Sie meinen: "Der Quartalsgewinn übertraf die Erwartungen im Wesentlichen durch niedrigere als erwartete Kredit- und sonstige Aufwendungen. Die aktualisierte Prognose für 2026 ist unserer Ansicht nach bereits weitgehend in den Konsensprognosen eingepreist. Das langfristige Ziel für die Eigenkapitalrendite (RoTE) bleibt unverändert. Unsere Prognosen werden derzeit überarbeitet und deutlich nach oben korrigiert, um unsere Erwartungen an die aktualisierten Vorgaben des Konzerns anzupassen."
    RBI ( Akt. Indikation:  42,60 /42,72, -0,05%)

    Bei der Österreichischen Post sind insgesamt bereits zehn Logistik-Standorte mit dem ISO 45001 Zertifikat ausgezeichnet, seit heuer auch die Logistikzentren Tirol und Wien. Bis 2030 sollen sämtliche Logistikzentren nach ISO 45001 zertifiziert sein, wie das Unternehmen mitteilt. Die Zertifizierung unterstützt laut Post dabei, Arbeitsprozesse kontinuierlich zu überprüfen, Risiken gezielt zu reduzieren und arbeitsbedingte Erkrankungen langfristig zu vermeiden. Sie ist Teil eines umfassenden, mehrjährigen Rollouts – und der Fortschritt ist bereits deutlich sichtbar. Peter Umundum, Generaldirektor-Stellvertreter, Vorstand für Paket & Logistik, Österreichische Post AG, betont: „Der Schutz und das Wohlergehen unserer Mitarbeiter*innen haben für uns oberste Priorität, denn unsere Kolleg*innen sind entscheidend für den Unternehmenserfolg der Post. Allein im Jahr 2025 haben wir mit zehn Notfallübungen, 330 Trainings zur Arbeitssicherheit, 3.300 Arbeitsstättenbegehungen sowie zahlreichen weiteren Initiativen unsere Sicherheitsstandards auf ein neues Niveau gehoben.“
    Österreichische Post ( Akt. Indikation:  33,15 /33,30, 0,83%)

    (Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 02.02.)


    (02.02.2026)

    AT&S
    Akt. Indikation:  40.70 / 40.90
    Uhrzeit:  14:32:02
    Veränderung zu letztem SK:  7.09%
    Letzter SK:  38.10 ( -1.17%)

    Österreichische Post
    Akt. Indikation:  33.25 / 33.35
    Uhrzeit:  14:30:37
    Veränderung zu letztem SK:  1.06%
    Letzter SK:  32.95 ( -1.05%)

    RBI
    Akt. Indikation:  42.64 / 42.74
    Uhrzeit:  14:33:01
    Veränderung zu letztem SK:  0.02%
    Letzter SK:  42.68 ( 0.71%)



     

