Bernhard Grabmayr: Der Mann hinter 20 Jahren Zertifikate-Kommunikation in Österreich (Podcast)
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31.05.2026, 1036 Zeichen
In der zehnten Folge des 20er-Countdowns zum Zertifikate Award Austria 2026 widmet sich Host Christian Drastil im Zertifikate-Podcast auf Audio-CD einer Schlüsselfigur der österreichischen Zertifikatebranche – und enthüllt dabei eine überraschende Filmkarriere. Der OK-Chef des Zertifikate-Auftritts Elf Tage vor der Verleihung des 20. Zertifikate Award Austria rückt Christian Drastil eine Person ins Rampenlicht, die normalerweise eher im Hintergrund agiert: Bernhard Grabmayr. In der Sprache des Olympischen Komitees bezeichnet ihn Drastil treffend als „OK-Chef" – den Organisationskomitee-Chef des gesamten Zertifikate-Auftritts in Österreich. Grabmayr betreut das Zertifikate Forum Austria (ZFA) seit dessen Start vor 20 Jahren in Kommunikationsbelangen und hat die Branchenvertretung damit von Anfang an begleitet. Kongress, Award und Jahresauftakt – das operative Rückgrat Aktuell organisiert Grabmayr gemeinsam mit Doris Haitzer...
Weiterlesen: Bernhard Grabmayr: Der Mann hinter 20 Jahren Zertifikate-Kommunikation in Österreich
Zertifikate Party Österreich: ZFA-Kommunikator und Filmstar Bernhard Grabmayr (noch 11 Tage bis zum 20. Zertifikate Award 2026)
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