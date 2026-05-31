» LinkedIn-NL: Monthly Main Event #2 und 10x ZFA-Countdown

Liebe LeserInnen und HörerInnen!
Unser neues Börse Social Magazine ist unter http://www.boerse-social.com/magazine downloadbar, es beinhaltet das Monthly Main Event #2 mit u.a. Bettina Schragl , Stefan Marin , Bernhard Haas , Daniel Riedl , Birgit Noggler, Gerald Reischl , Jana Katharina Tiffner , Markus Leitgeb , Kalina Jarova Mueller, Wolfgang Aubrunner , Ernst Huber und natürlich Robert Gillinger im Remix. Mehr als 70 Minuten auf die Ohren. Und die Folge schickt sich an, die 8500 Downloads des MME #1 noch zu toppen. Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8720 .
Dazu sind wir bei der Hälfte des Countdowns hin zum 20. Zertifikate Forum Austria (ZFA) Award am 11.6. angelegt. Bisherige Folgen unter http://www.audio-cd.at/zertifikate mit #ChristianScheid, Publikumswahl Final Call, Ronald Nemec , Judith Pap Gründungsstory, Robert Gillinger , Alexandra Baldessarini-Krainz , Marianne Kögel , Heinrich Karasek , Heiko Geiger und Bernhard Grabmayr , der auch bei Müllers Büro mitverhört hat.
Hier die Folge mit Bernhard: https://open.spotify.com/episode/4drvHtj7KtIvyztcEQ3Lhd
Danke fürs Reinhören: christian.drastil@audio-cd.at