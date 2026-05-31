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LinkedIn-NL: Monthly Main Event #2 und 10x ZFA-Countdown

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

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31.05.2026, 1131 Zeichen

Liebe LeserInnen und HörerInnen!

Unser neues Börse Social Magazine ist unter http://www.boerse-social.com/magazine downloadbar, es beinhaltet das Monthly Main Event #2 mit u.a. Bettina Schragl , Stefan Marin , Bernhard Haas , Daniel Riedl , Birgit Noggler, Gerald Reischl , Jana Katharina Tiffner , Markus Leitgeb , Kalina Jarova Mueller, Wolfgang Aubrunner , Ernst Huber und natürlich Robert Gillinger im Remix. Mehr als 70 Minuten auf die Ohren. Und die Folge schickt sich an, die 8500 Downloads des MME #1 noch zu toppen. Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8720 .

Dazu sind wir bei der Hälfte des Countdowns hin zum 20. Zertifikate Forum Austria (ZFA) Award am 11.6. angelegt. Bisherige Folgen unter http://www.audio-cd.at/zertifikate mit #ChristianScheid, Publikumswahl Final Call, Ronald Nemec , Judith Pap Gründungsstory, Robert Gillinger , Alexandra Baldessarini-Krainz , Marianne Kögel , Heinrich Karasek , Heiko Geiger und Bernhard Grabmayr , der auch bei Müllers Büro mitverhört hat.

Hier die Folge mit Bernhard: https://open.spotify.com/episode/4drvHtj7KtIvyztcEQ3Lhd

Danke fürs Reinhören: christian.drastil@audio-cd.at


 


(31.05.2026)

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    Autor: Christian Drastil

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