» Börsepeople im Podcast S25/06: Bernhard Haas

31.05.2026, 2009 Zeichen

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https://open.spotify.com/episode/3H5IOdxLfxX4VrUE0MU7Qx

Bernhard Haas ist Senior Fondsmanager bei der Erste Asset Management und gestioniert u.a. den Österreich-Aktienfonds der grössten KAG des Landes. Wir starten mit Musikevents und Punk Rock, um über eine aktive Tradingphase zu Erste Group, Cheuvreux und zur Wiener Privatbank zu kommen, sprechen über Legenden wie Edi Berger und viele mehr, um dann wiederum bei der Erste Asset Management zu landen. Und da sprechen wir über unseren Markt, seine Besonderheiten, Hauptversammlungen, Gewichtungsgrenzen und vieles mehr. Und zum Schluss geht es noch um Fussball. Eine very good gelaunte Folge, die vor dem Recording zum 2. Monthly Main Event aufgenommen wurde, Bernhard war dabei, siehe http://www.boerse-social.com/magazine.



https://www.erste-am.at/de/private-anleger

https://www.erste-am.at/de/private-anleger/fonds/erste-stock-vienna/AT0000858147

https://www.erste-am.at/de/private-anleger/fonds/erste-security-invest/AT0000A3MZ31

About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Anniversary Season 25 wird nach davor 24 Seasons mit fixen Presentern und insgesamt 574 Folgen (seit 2022 jeden Montag, Mittwoch und Freitag) nun für eine Freestyle-Phase ohne fixe Sendetermine sorgen, die bis Ende Sommer dauert. Als Nebeneffekt soll die Logistik rund um Drastils Fanboy-Buch, vgl. http://www.christian-drastil.com , erleichtert werden. Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.

Bewertungen bei Apple (oder auch Spotify) machen mir Freude: http://www.audio-cd.at/spotify , http://www.audio-cd.at/apple .

(31.05.2026)

BSN Podcasts

Börsepeople im Podcast S25/06: Bernhard Haas

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1. https://open.spotify.com/episode/3H5IOdxLfxX4VrUE0MU7Qx Börsepeople im Podcast S25/06: Bernhard Haas - Bernhard Haas ist Senior Fondsmanager bei der Erste Asset Management und gestioniert u.a. den Österreich-Aktienfonds der grössten KAG des Landes. Wir starten mit Musikevents und Punk Rock, um über eine aktive Tradingphase zu Erste Group, Cheuvreux und zur Wiener Privatbank zu kommen, sprechen über Legenden wie Edi Berger und viele mehr, um dann wiederum bei der Erste Asset Management zu landen. Und da sprechen wir über unseren Markt, seine Besonderheiten, Hauptversammlungen, Gewichtungsgrenzen und vieles mehr. Und zum Schluss geht es noch um Fussball. Eine very good gelaunte Folge, die vor dem Recording zum 2. Monthly Main Event aufgenommen wurde, Bernhard war dabei, siehe http://www.boerse-social.com/magazine.



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About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Anniversary Season 25 wird nach davor 24 Seasons mit fixen Presentern und insgesamt 574 Folgen (seit 2022 jeden Montag, Mittwoch und Freitag) nun für eine Freestyle-Phase ohne fixe Sendetermine sorgen, die bis Ende Sommer dauert. Als Nebeneffekt soll die Logistik rund um Drastils Fanboy-Buch, vgl. http://www.christian-drastil.com , erleichtert werden. Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.



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