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Börsepeople im Podcast S25/06: Bernhard Haas

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

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31.05.2026, 2009 Zeichen

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8746/
https://open.spotify.com/episode/3H5IOdxLfxX4VrUE0MU7Qx

Bernhard Haas ist Senior Fondsmanager bei der Erste Asset Management und gestioniert u.a. den Österreich-Aktienfonds der grössten KAG des Landes. Wir starten mit Musikevents und Punk Rock, um über eine aktive Tradingphase zu Erste Group, Cheuvreux und zur Wiener Privatbank zu kommen, sprechen über Legenden wie Edi Berger und viele mehr, um dann wiederum bei der Erste Asset Management zu landen. Und da sprechen wir über unseren Markt, seine Besonderheiten, Hauptversammlungen, Gewichtungsgrenzen und vieles mehr. Und zum Schluss geht es noch um Fussball. Eine very good gelaunte Folge, die vor dem Recording zum 2. Monthly Main Event aufgenommen wurde, Bernhard war dabei, siehe http://www.boerse-social.com/magazine.

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https://www.erste-am.at/de/private-anleger/fonds/erste-stock-vienna/AT0000858147
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About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Anniversary Season 25 wird nach davor 24 Seasons mit fixen Presentern und insgesamt 574 Folgen (seit 2022 jeden Montag, Mittwoch und Freitag) nun für eine Freestyle-Phase ohne fixe Sendetermine sorgen, die bis Ende Sommer dauert. Als Nebeneffekt soll die Logistik rund um Drastils Fanboy-Buch, vgl. http://www.christian-drastil.com , erleichtert werden. Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.

Bewertungen bei Apple (oder auch Spotify) machen mir Freude: http://www.audio-cd.at/spotify , http://www.audio-cd.at/apple .


(31.05.2026)

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Börsepeople im Podcast S25/06: Bernhard Haas




 

Bildnachweis

1. https://open.spotify.com/episode/3H5IOdxLfxX4VrUE0MU7Qx Börsepeople im Podcast S25/06: Bernhard Haas -

Bernhard Haas ist Senior Fondsmanager bei der Erste Asset Management und gestioniert u.a. den Österreich-Aktienfonds der grössten KAG des Landes. Wir starten mit Musikevents und Punk Rock, um über eine aktive Tradingphase zu Erste Group, Cheuvreux und zur Wiener Privatbank zu kommen, sprechen über Legenden wie Edi Berger und viele mehr, um dann wiederum bei der Erste Asset Management zu landen. Und da sprechen wir über unseren Markt, seine Besonderheiten, Hauptversammlungen, Gewichtungsgrenzen und vieles mehr. Und zum Schluss geht es noch um Fussball. Eine very good gelaunte Folge, die vor dem Recording zum 2. Monthly Main Event aufgenommen wurde, Bernhard war dabei, siehe http://www.boerse-social.com/magazine.

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