BMW Aktie: Vorfreude wächst ( Finanztrends)
Autor:
Finanztrends
Redaktion finanztrends.de
>> Website
06.03.2026, 1969 Zeichen
BMW lässt die Hüllen fallen – zumindest teilweise. Am gestrigen Donnerstag veröffentlichte der Münchner Autobauer neue Bilder und Details zum kommenden vollelektrischen i3. Die Limousine, die auf der "Neuen Klasse"-Architektur basiert, absolviert derzeit ihre letzten Wintertests am Polarkreis. In knapp zwei Wochen folgt die offizielle Design-Premiere.
Finale Erprobung unter Extrembedingungen
Im schwedischen Arjeplog unterziehen BMW-Ingenieure die i3-Prototypen einem Härtetest bei arktischen Temperaturen. Auf Eis und Schnee optimieren sie vor allem Fahrwerk und Antrieb. Der Fokus liegt auf der Feinabstimmung der elektronischen Regelsysteme bei geringer Reibung – entscheidend für das agile Handling, das BMW auch seinen E-Modellen mitgeben will.
Die Tests sind Teil der finalen Entwicklungsphase vor der Serienproduktion. Mit der Veröffentlichung der Bilder steigert BMW gezielt die Erwartungshaltung vor der Design-Premiere am 18. März 2026.
Strategische Weichenstellung steht bevor
Der neue i3 ist ein Kernstück der BMW-Elektrooffensive unter dem Label "Neue Klasse". Diese Plattform soll die künftige Ausrichtung des Konzerns prägen. Wie ambitioniert BMW die Transformation vorantreibt, wird sich am 12. März zeigen: Dann legt der Vorstand die Geschäftszahlen für 2025 vor und gibt einen Ausblick auf das laufende Jahr.
Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei BMW?
Die Aktie hat zuletzt deutlich nachgegeben und notiert mit 81,58 Euro rund 16 Prozent unter dem im Dezember erreichten 52-Wochen-Hoch. Die kommenden Termine könnten richtungsweisend werden.
BMW-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue BMW-Analyse vom 6. März liefert die Antwort:
Die neusten BMW-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für BMW-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 6. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.
BMW: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...
Wiener Börse Party #1108: ATX weiter leicht erholt, Zahlen von Andritz und Addiko und bei Addiko hab ich etwas zu tun, Paul Pichler läutet
Bildnachweis
1.
Trading
Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, RHI Magnesita, Addiko Bank, Agrana, Kapsch TrafficCom, EVN, Rosgix, Amag, Andritz, AT&S, Linz Textil Holding, Marinomed Biotech, Palfinger, Warimpex, Oberbank AG Stamm, UBM, CA Immo, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Zumtobel, Merck KGaA, Rheinmetall, Siemens Energy, Deutsche Boerse, Fresenius Medical Care, Continental, Fresenius.
Random Partner
RWT AG
Die Firma RWT Hornegger & Thor GmbH wurde 1999 von den beiden Geschäftsführern Hannes Hornegger und Reinhard Thor gegründet. Seitdem ist das Unternehmen kontinuierlich, auf einen derzeitigen Stand von ca. 30 Mitarbeitern, gewachsen. Das Unternehmen ist in den Bereichen Werkzeugbau, Formenbau, Prototypenbau und Baugruppenfertigung tätig und stellt des Weiteren moderne Motorkomponenten und Präzisionsteile her.
>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Swiss Life-Studie: Generation Z leidet doppelt so stark unter Stress ( F...
» Bear Creek Mining Aktie: Fusion abgeschlossen ( Finanztrends)
» BMW Aktie: Vorfreude wächst ( Finanztrends)
» Canadian Natural Aktie: Dividende steigt ( Finanztrends)
» Aurubis- vs. Umicore-Aktie: Kupfer-Momentum trifft Value-Chance ( Finanz...
» WisdomTree Silber ETF: Turbulente Erholung ( Finanztrends)
» Cooper Cos Aktie: Zahlen top, Kurs floppt ( Finanztrends)
» Fintech: Cloud-Wandel beschleunigt ( Finanztrends)
» Studie: Muskelkraft verlängert Leben älterer Frauen ( Finanztrends)
» Kündigungsschutz für Schwerbehinderte: Neue Fristen erhöhen Druck auf Ar...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Guten Morgen mit Mikron, Roche, Delivery Hero, Lu...
- Wie Duerr, Noratis, Samsung Electronics, Snowflak...
- Wie Wirecard, GFT Technologies, Merck KGaA, Deuts...
- Wie salesforce.com, Goldman Sachs, Caterpillar, M...
- Wie Merck KGaA, Siemens Energy, Rheinmetall, Zala...
- Bear Creek Mining Aktie: Fusion abgeschlossen ( F...
Featured Partner Video
Private Investor Relations Podcast #25: Schöne Private Investor Relations Kooperationen mit wikifolio und Börse Express (Beispiel Cyan)
Herzlich willkommen zum Private Investor Relations Podcast. Dieser Kanal auf audio-cd.at ist presented by CIRA, EY und wikifolio mit dem investierbaren Austria 30 Private IR Portfolio. Heute geht e...
Books josefchladek.com
Stephen Shore
Uncommon Places
1982
Aperture
Alessandra Calò
Ctonio
2024
Studiofaganel
Jacques Fivel
CHINON DCM-206
2025
Le Plac’Art Photo
Michael Rathmayr
Remedy
2025
Nearest Truth
Pedro J. Saavedra
Donde el viento da la vuelta
2023
Self published
06.03.2026, 1969 Zeichen
BMW lässt die Hüllen fallen – zumindest teilweise. Am gestrigen Donnerstag veröffentlichte der Münchner Autobauer neue Bilder und Details zum kommenden vollelektrischen i3. Die Limousine, die auf der "Neuen Klasse"-Architektur basiert, absolviert derzeit ihre letzten Wintertests am Polarkreis. In knapp zwei Wochen folgt die offizielle Design-Premiere.
Finale Erprobung unter Extrembedingungen
Im schwedischen Arjeplog unterziehen BMW-Ingenieure die i3-Prototypen einem Härtetest bei arktischen Temperaturen. Auf Eis und Schnee optimieren sie vor allem Fahrwerk und Antrieb. Der Fokus liegt auf der Feinabstimmung der elektronischen Regelsysteme bei geringer Reibung – entscheidend für das agile Handling, das BMW auch seinen E-Modellen mitgeben will.
Die Tests sind Teil der finalen Entwicklungsphase vor der Serienproduktion. Mit der Veröffentlichung der Bilder steigert BMW gezielt die Erwartungshaltung vor der Design-Premiere am 18. März 2026.
Strategische Weichenstellung steht bevor
Der neue i3 ist ein Kernstück der BMW-Elektrooffensive unter dem Label "Neue Klasse". Diese Plattform soll die künftige Ausrichtung des Konzerns prägen. Wie ambitioniert BMW die Transformation vorantreibt, wird sich am 12. März zeigen: Dann legt der Vorstand die Geschäftszahlen für 2025 vor und gibt einen Ausblick auf das laufende Jahr.
Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei BMW?
Die Aktie hat zuletzt deutlich nachgegeben und notiert mit 81,58 Euro rund 16 Prozent unter dem im Dezember erreichten 52-Wochen-Hoch. Die kommenden Termine könnten richtungsweisend werden.
BMW-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue BMW-Analyse vom 6. März liefert die Antwort:
Die neusten BMW-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für BMW-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 6. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.
BMW: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...
Wiener Börse Party #1108: ATX weiter leicht erholt, Zahlen von Andritz und Addiko und bei Addiko hab ich etwas zu tun, Paul Pichler läutet
Bildnachweis
1.
Trading
Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, RHI Magnesita, Addiko Bank, Agrana, Kapsch TrafficCom, EVN, Rosgix, Amag, Andritz, AT&S, Linz Textil Holding, Marinomed Biotech, Palfinger, Warimpex, Oberbank AG Stamm, UBM, CA Immo, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Zumtobel, Merck KGaA, Rheinmetall, Siemens Energy, Deutsche Boerse, Fresenius Medical Care, Continental, Fresenius.
Random Partner
RWT AG
Die Firma RWT Hornegger & Thor GmbH wurde 1999 von den beiden Geschäftsführern Hannes Hornegger und Reinhard Thor gegründet. Seitdem ist das Unternehmen kontinuierlich, auf einen derzeitigen Stand von ca. 30 Mitarbeitern, gewachsen. Das Unternehmen ist in den Bereichen Werkzeugbau, Formenbau, Prototypenbau und Baugruppenfertigung tätig und stellt des Weiteren moderne Motorkomponenten und Präzisionsteile her.
>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Swiss Life-Studie: Generation Z leidet doppelt so stark unter Stress ( F...
» Bear Creek Mining Aktie: Fusion abgeschlossen ( Finanztrends)
» BMW Aktie: Vorfreude wächst ( Finanztrends)
» Canadian Natural Aktie: Dividende steigt ( Finanztrends)
» Aurubis- vs. Umicore-Aktie: Kupfer-Momentum trifft Value-Chance ( Finanz...
» WisdomTree Silber ETF: Turbulente Erholung ( Finanztrends)
» Cooper Cos Aktie: Zahlen top, Kurs floppt ( Finanztrends)
» Fintech: Cloud-Wandel beschleunigt ( Finanztrends)
» Studie: Muskelkraft verlängert Leben älterer Frauen ( Finanztrends)
» Kündigungsschutz für Schwerbehinderte: Neue Fristen erhöhen Druck auf Ar...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Guten Morgen mit Mikron, Roche, Delivery Hero, Lu...
- Wie Duerr, Noratis, Samsung Electronics, Snowflak...
- Wie Wirecard, GFT Technologies, Merck KGaA, Deuts...
- Wie salesforce.com, Goldman Sachs, Caterpillar, M...
- Wie Merck KGaA, Siemens Energy, Rheinmetall, Zala...
- Bear Creek Mining Aktie: Fusion abgeschlossen ( F...
Featured Partner Video
Private Investor Relations Podcast #25: Schöne Private Investor Relations Kooperationen mit wikifolio und Börse Express (Beispiel Cyan)
Herzlich willkommen zum Private Investor Relations Podcast. Dieser Kanal auf audio-cd.at ist presented by CIRA, EY und wikifolio mit dem investierbaren Austria 30 Private IR Portfolio. Heute geht e...
Books josefchladek.com
Lisette Model
Lisette Model
1979
Aperture
Stephen Shore
Uncommon Places
1982
Aperture
Ludwig Kozma
Das Neue Haus
1941
Verlag Dr. H. Girsberger & Cie
Jacques Fivel
CHINON DCM-206
2025
Le Plac’Art Photo