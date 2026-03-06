SOCIAL

Impressum

Die Homebase
österreichischer Aktien
BMW Aktie: Vorfreude wächst ( Finanztrends)

06.03.2026, 1969 Zeichen

BMW lässt die Hüllen fallen – zumindest teilweise. Am gestrigen Donnerstag veröffentlichte der Münchner Autobauer neue Bilder und Details zum kommenden vollelektrischen i3. Die Limousine, die auf der "Neuen Klasse"-Architektur basiert, absolviert derzeit ihre letzten Wintertests am Polarkreis. In knapp zwei Wochen folgt die offizielle Design-Premiere.

Finale Erprobung unter Extrembedingungen

Im schwedischen Arjeplog unterziehen BMW-Ingenieure die i3-Prototypen einem Härtetest bei arktischen Temperaturen. Auf Eis und Schnee optimieren sie vor allem Fahrwerk und Antrieb. Der Fokus liegt auf der Feinabstimmung der elektronischen Regelsysteme bei geringer Reibung – entscheidend für das agile Handling, das BMW auch seinen E-Modellen mitgeben will.

Die Tests sind Teil der finalen Entwicklungsphase vor der Serienproduktion. Mit der Veröffentlichung der Bilder steigert BMW gezielt die Erwartungshaltung vor der Design-Premiere am 18. März 2026.

Strategische Weichenstellung steht bevor

Der neue i3 ist ein Kernstück der BMW-Elektrooffensive unter dem Label "Neue Klasse". Diese Plattform soll die künftige Ausrichtung des Konzerns prägen. Wie ambitioniert BMW die Transformation vorantreibt, wird sich am 12. März zeigen: Dann legt der Vorstand die Geschäftszahlen für 2025 vor und gibt einen Ausblick auf das laufende Jahr.

Die Aktie hat zuletzt deutlich nachgegeben und notiert mit 81,58 Euro rund 16 Prozent unter dem im Dezember erreichten 52-Wochen-Hoch. Die kommenden Termine könnten richtungsweisend werden.

(06.03.2026)

1. Trading

Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, RHI Magnesita, Addiko Bank, Agrana, Kapsch TrafficCom, EVN, Rosgix, Amag, Andritz, AT&S, Linz Textil Holding, Marinomed Biotech, Palfinger, Warimpex, Oberbank AG Stamm, UBM, CA Immo, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Zumtobel, Merck KGaA, Rheinmetall, Siemens Energy, Deutsche Boerse, Fresenius Medical Care, Continental, Fresenius.

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, RHI Magnesita, Addiko Bank, Agrana, Kapsch TrafficCom, EVN, Rosgix, Amag, Andritz, AT&S, Linz Textil Holding, Marinomed Biotech, Palfinger, Warimpex, Oberbank AG Stamm, UBM, CA Immo, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Zumtobel, Merck KGaA, Rheinmetall, Siemens Energy, Deutsche Boerse, Fresenius Medical Care, Continental, Fresenius.

