» BMW Aktie: Vorfreude wächst ( Finanztrends)

06.03.2026, 1969 Zeichen

BMW lässt die Hüllen fallen – zumindest teilweise. Am gestrigen Donnerstag veröffentlichte der Münchner Autobauer neue Bilder und Details zum kommenden vollelektrischen i3. Die Limousine, die auf der "Neuen Klasse"-Architektur basiert, absolviert derzeit ihre letzten Wintertests am Polarkreis. In knapp zwei Wochen folgt die offizielle Design-Premiere.

Finale Erprobung unter Extrembedingungen

Im schwedischen Arjeplog unterziehen BMW-Ingenieure die i3-Prototypen einem Härtetest bei arktischen Temperaturen. Auf Eis und Schnee optimieren sie vor allem Fahrwerk und Antrieb. Der Fokus liegt auf der Feinabstimmung der elektronischen Regelsysteme bei geringer Reibung – entscheidend für das agile Handling, das BMW auch seinen E-Modellen mitgeben will.

Die Tests sind Teil der finalen Entwicklungsphase vor der Serienproduktion. Mit der Veröffentlichung der Bilder steigert BMW gezielt die Erwartungshaltung vor der Design-Premiere am 18. März 2026.

Strategische Weichenstellung steht bevor

Der neue i3 ist ein Kernstück der BMW-Elektrooffensive unter dem Label "Neue Klasse". Diese Plattform soll die künftige Ausrichtung des Konzerns prägen. Wie ambitioniert BMW die Transformation vorantreibt, wird sich am 12. März zeigen: Dann legt der Vorstand die Geschäftszahlen für 2025 vor und gibt einen Ausblick auf das laufende Jahr.