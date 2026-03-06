PayPal Aktie: Klagewelle rollt ( Finanztrends)

06.03.2026, 4649 Zeichen

PayPal steht unter massivem Druck. Nach einem enttäuschenden Quartalsbericht Anfang Februar und einem überraschenden Führungswechsel haben mehrere Kanzleien Sammelklagen wegen mutmaßlicher Verstöße gegen Wertpapiergesetze eingereicht. Die Aktie hatte daraufhin über 20 Prozent an Wert verloren.

Vorwürfe: Irreführende Prognosen

Gleich mehrere Anwaltskanzleien, darunter Bronstein, Gewirtz & Grossman und Faruqi & Faruqi, haben Anfang März Sammelklagen gegen PayPal und Teile des Managements eingereicht. Der Vorwurf: Das Unternehmen habe Anleger zwischen Februar 2025 und Februar 2026 mit zu optimistischen Wachstumsprognosen in die Irre geführt.

Im Kern geht es um die sogenannten Branded-Checkout-Angebote. Die Kläger argumentieren, dass die für 2027 ausgegebenen Wachstumsziele unter der damaligen Führung nie realistisch waren. Investoren, die in diesem Zeitraum PayPal-Aktien gekauft haben, können sich bis zum 20. April 2026 als Hauptkläger bewerben.

Der Auslöser: Schwache Zahlen und CEO-Wechsel

Am 3. Februar 2026 kam es zum Eklat. PayPal ersetzte CEO Alex Chriss, der erst eineinhalb Jahre im Amt war, und senkte gleichzeitig die Gewinnprognose für 2026. Die Reaktion der Börse war brutal: Die Aktie brach um über 20 Prozent ein und fiel auf 41,70 Dollar – den schwächsten Stand seit Ende 2023.

Die Quartalszahlen blieben hinter den Erwartungen zurück. Mit 8,68 Milliarden Dollar Umsatz verfehlte PayPal die Analystenschätzung von 8,77 Milliarden Dollar. Beim Gewinn je Aktie lag das Ergebnis mit 1,23 Dollar rund fünf Prozent unter der Prognose von 1,29 Dollar.

Besonders problematisch: Das Wachstum im Kerngeschäft schwächelt. Das Transaktionsvolumen bei Branded Checkout, also Zahlungen über PayPal-Buttons auf Händlerseiten, legte im vierten Quartal währungsbereinigt nur noch um ein Prozent zu – nach fünf Prozent im Quartal zuvor. Verantwortlich dafür waren laut Unternehmen eine schwache US-Einzelhandelsnachfrage sowie rückläufiges Wachstum in Bereichen wie Reisen, Ticketing und Krypto.

Neuer Chef soll Tempo erhöhen

Seit 1. März 2026 steht Enrique Lores an der Spitze von PayPal. Der frühere HP-Chef soll Innovation und KI-Initiativen beschleunigen. Der Verwaltungsrat hatte Chriss mangelnde Umsetzungsgeschwindigkeit vorgeworfen.

Lores übernimmt in einer heiklen Phase. PayPal hat die 2027er-Wachstumsziele offiziell zurückgezogen und kämpft mit verschärftem Wettbewerb durch Apple, Google und andere Tech-Riesen. Zudem belastet die laufende Sammelklage das Vertrauen der Anleger.