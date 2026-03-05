SunHydrogen Aktie: Leerverkäufer greifen an ( Finanztrends)

05.03.2026, 3231 Zeichen

Die Aktie des Wasserstoff-Entwicklers SunHydrogen steht unter Druck. Im Februar 2025 schnellten die Leerverkäufe um über 20 Prozent nach oben – und das ausgerechnet in dem Moment, als das Unternehmen eine wichtige Fertigungspartnerschaft mit einer CNBM-Tochter bekannt gab. Die an der OTCQB gelistete Micro-Cap navigiert weiter zwischen Technologie-Entwicklung und kommerziellem Durchbruch.

Leerverkäufe steigen deutlich

Die Short-Position bei SunHydrogen kletterte im Februar auf 17,4 Millionen Aktien – ein Plus von 20,5 Prozent gegenüber Ende Januar. Bei einem durchschnittlichen Handelsvolumen von 38,5 Millionen Aktien ergibt sich eine Days-to-Cover-Ratio von 0,5 Tagen. Die niedrige Kennzahl spiegelt die hohe Liquidität der Aktie wider, ein typisches Merkmal von Penny Stocks im OTC-Handel.

Der Kurs eröffnete zuletzt bei 0,02 US-Dollar. Die 50-Tage-Linie liegt bei 0,02 Dollar, die 200-Tage-Linie bei 0,03 Dollar. Das 52-Wochen-Hoch markierte die Aktie bei 0,05 Dollar, das Tief bei 0,02 Dollar. Die Marktkapitalisierung beträgt rund 108,8 Millionen Dollar.

Fertigungsvertrag mit CTF Solar

Parallel zu den steigenden Wetten gegen die Aktie verkündete SunHydrogen am 11. Februar 2026 einen Technologie- und Fertigungsvertrag mit CTF Solar GmbH, einer Tochter der China National Building Materials Group. Das Abkommen soll die Industrialisierung der hauseigenen Wasserstoff-Panel-Technologie beschleunigen.

Ziel ist die Produktion von 1.000 Modulen mit einer Fläche von jeweils 1,92 Quadratmetern. Der Zweijahresvertrag hat einen Wert von rund zwei Millionen Euro. Die Unterzeichnung fand am Hauptsitz von CTF Solar in Dresden statt. Eine Pilotanlage in Austin hatte bereits vier Panels erfolgreich unter echten Sonnenlicht-Bedingungen getestet.