SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

SunHydrogen Aktie: Leerverkäufer greifen an ( Finanztrends)

05.03.2026, 3231 Zeichen

Die Aktie des Wasserstoff-Entwicklers SunHydrogen steht unter Druck. Im Februar 2025 schnellten die Leerverkäufe um über 20 Prozent nach oben – und das ausgerechnet in dem Moment, als das Unternehmen eine wichtige Fertigungspartnerschaft mit einer CNBM-Tochter bekannt gab. Die an der OTCQB gelistete Micro-Cap navigiert weiter zwischen Technologie-Entwicklung und kommerziellem Durchbruch.

Leerverkäufe steigen deutlich

Die Short-Position bei SunHydrogen kletterte im Februar auf 17,4 Millionen Aktien – ein Plus von 20,5 Prozent gegenüber Ende Januar. Bei einem durchschnittlichen Handelsvolumen von 38,5 Millionen Aktien ergibt sich eine Days-to-Cover-Ratio von 0,5 Tagen. Die niedrige Kennzahl spiegelt die hohe Liquidität der Aktie wider, ein typisches Merkmal von Penny Stocks im OTC-Handel.

Der Kurs eröffnete zuletzt bei 0,02 US-Dollar. Die 50-Tage-Linie liegt bei 0,02 Dollar, die 200-Tage-Linie bei 0,03 Dollar. Das 52-Wochen-Hoch markierte die Aktie bei 0,05 Dollar, das Tief bei 0,02 Dollar. Die Marktkapitalisierung beträgt rund 108,8 Millionen Dollar.

Fertigungsvertrag mit CTF Solar

Parallel zu den steigenden Wetten gegen die Aktie verkündete SunHydrogen am 11. Februar 2026 einen Technologie- und Fertigungsvertrag mit CTF Solar GmbH, einer Tochter der China National Building Materials Group. Das Abkommen soll die Industrialisierung der hauseigenen Wasserstoff-Panel-Technologie beschleunigen.

Ziel ist die Produktion von 1.000 Modulen mit einer Fläche von jeweils 1,92 Quadratmetern. Der Zweijahresvertrag hat einen Wert von rund zwei Millionen Euro. Die Unterzeichnung fand am Hauptsitz von CTF Solar in Dresden statt. Eine Pilotanlage in Austin hatte bereits vier Panels erfolgreich unter echten Sonnenlicht-Bedingungen getestet.

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei SunHydrogen?

Technologie und Marktposition

SunHydrogen setzt auf photoelektrochemische Reaktoren, die Solarstrom-Gewinnung und Wasserspaltung in einer Einheit kombinieren. Die Panels sollen grünen Wasserstoff direkt aus Sonnenlicht erzeugen – ohne Umweg über separate Elektrolyseure.

Der Vertrag mit CTF Solar definiert einen klaren Fahrplan zur Industrialisierung der 1,92-Quadratmeter-Module. Innerhalb eines Jahres strebt das Unternehmen den ersten Abnehmer an. Goldman Sachs schätzt den globalen Wasserstoffmarkt bis 2050 auf über eine Billion Dollar pro Jahr.

Nächste Schritte

SunHydrogen hat zuletzt mehrfach kommerzielle Reaktormodule demonstriert und Pilotanlagen mit über 25 Quadratmetern aktiver Fläche angekündigt. Die steigenden Leerverkäufe zeigen jedoch: Der Markt ist gespalten. Entscheidend wird sein, ob das Unternehmen die Pilotphase in einen validierten Fertigungsprozess überführen und einen Abnehmer sichern kann. Die nächsten Quartalszahlen legt SunHydrogen am 7. Mai 2026 vor.

Anzeige

SunHydrogen-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue SunHydrogen-Analyse vom 5. März liefert die Antwort:

Die neusten SunHydrogen-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für SunHydrogen-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 5. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

SunHydrogen: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


(05.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1108: ATX weiter leicht erholt, Zahlen von Andritz und Addiko und bei Addiko hab ich etwas zu tun, Paul Pichler läutet




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, RHI Magnesita, Addiko Bank, Agrana, Kapsch TrafficCom, EVN, Rosgix, Amag, Andritz, AT&S, Linz Textil Holding, Marinomed Biotech, Palfinger, Warimpex, Oberbank AG Stamm, UBM, CA Immo, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Zumtobel.

Random Partner

A1 Telekom Austria
Die an der Wiener Börse notierte A1 Telekom Austria Group ist führender Provider für digitale Services und Kommunikationslösungen im CEE Raum mit mehr als 24 Millionen Kunden in sieben Ländern und bietet Kommunikationslösungen, Payment und Unterhaltungsservices sowie integrierte Business Lösungen an.

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» KI-Chatbots gefährden Anwaltsgeheimnis ( Finanztrends)

» Shenzhen Snc Aktie: Markttrends stützen ( Finanztrends)

» SAP und BMW treiben autonome KI in der Fertigung voran ( Finanztrends)

» Validato und Idemia treiben digitale Personalprüfung voran ( Finanztrends)

» Viemed Healthcare Aktie: Absturz nach Zahlen ( Finanztrends)

» Impact Silver Aktie: Zahlen im Anmarsch ( Finanztrends)

» Österreich-Depots: Etwas fester (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 5.3.: Extremes zu Strabag, Wienerberger und Flughafen Wi...

» Nachlese: Christine Petzwinkler, Hans Lang (audio cd.at)

» Europäische Märkte stabilisieren sich – Andritz und Addiko mit wichtigen...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
SunHydrogen Aktie: Leerverkäufer greifen an ( Finanztrends)
Ushio schließt Übernahme des OSRAM-Geschäftsbereichs Entertainment und Industrie ab
Burj Al Arab: Drohnen-Angriff setzt Luxushotel in Brand ( Finanztrends)
ATX-Trends: FACC, AT&S, DO & CO, Bawag, Palfinger, Porr ...
Kinaxis gibt das Ausscheiden seines Chief Financial Officers bekannt
Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 22-23: Kontron(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 21-22: Strabag(3), Lenzing(1), RBI(1), Telekom Austria(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 20-21: Kontron(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: Verbund(1), OMV(1), Porr(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: Kontron(3), OMV(1)
    Star der Stunde: Kapsch TrafficCom 1.09%, Rutsch der Stunde: AT&S -2.79%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Porr(1), Verbund(1)
    Star der Stunde: EuroTeleSites AG 1.17%, Rutsch der Stunde: Strabag -1.36%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Kontron(4), Erste Group(1), Porr(1), Zumtobel(1)
    Featured Partner Video

    Wiener Börse Party #1104: ATX zum Februar-Ultimo zunächst etwas schwächer, FACC auch heute gesucht, 4:0 RBI (Auflösung next week)

    Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

    Books josefchladek.com

    Mikio Tobara
    Document Miseinen (遠原　美喜男
    1980
    Seven Sha

    Otto Neurath & Gerd Arntz
    Gesellschaft und Wirtschaft : bildstatistisches Elementarwerk
    1930
    Bibliographisches Institut AG

    Alessandra Calò
    Ctonio
    2024
    Studiofaganel

    Jeff Mermelstein
    What if Jeff were a Butterfly?
    2025
    Void

    Siri Kaur
    Sistermoon
    2025
    Void



    Autor: Finanztrends

    05.03.2026, 3231 Zeichen

    Die Aktie des Wasserstoff-Entwicklers SunHydrogen steht unter Druck. Im Februar 2025 schnellten die Leerverkäufe um über 20 Prozent nach oben – und das ausgerechnet in dem Moment, als das Unternehmen eine wichtige Fertigungspartnerschaft mit einer CNBM-Tochter bekannt gab. Die an der OTCQB gelistete Micro-Cap navigiert weiter zwischen Technologie-Entwicklung und kommerziellem Durchbruch.

    Leerverkäufe steigen deutlich

    Die Short-Position bei SunHydrogen kletterte im Februar auf 17,4 Millionen Aktien – ein Plus von 20,5 Prozent gegenüber Ende Januar. Bei einem durchschnittlichen Handelsvolumen von 38,5 Millionen Aktien ergibt sich eine Days-to-Cover-Ratio von 0,5 Tagen. Die niedrige Kennzahl spiegelt die hohe Liquidität der Aktie wider, ein typisches Merkmal von Penny Stocks im OTC-Handel.

    Der Kurs eröffnete zuletzt bei 0,02 US-Dollar. Die 50-Tage-Linie liegt bei 0,02 Dollar, die 200-Tage-Linie bei 0,03 Dollar. Das 52-Wochen-Hoch markierte die Aktie bei 0,05 Dollar, das Tief bei 0,02 Dollar. Die Marktkapitalisierung beträgt rund 108,8 Millionen Dollar.

    Fertigungsvertrag mit CTF Solar

    Parallel zu den steigenden Wetten gegen die Aktie verkündete SunHydrogen am 11. Februar 2026 einen Technologie- und Fertigungsvertrag mit CTF Solar GmbH, einer Tochter der China National Building Materials Group. Das Abkommen soll die Industrialisierung der hauseigenen Wasserstoff-Panel-Technologie beschleunigen.

    Ziel ist die Produktion von 1.000 Modulen mit einer Fläche von jeweils 1,92 Quadratmetern. Der Zweijahresvertrag hat einen Wert von rund zwei Millionen Euro. Die Unterzeichnung fand am Hauptsitz von CTF Solar in Dresden statt. Eine Pilotanlage in Austin hatte bereits vier Panels erfolgreich unter echten Sonnenlicht-Bedingungen getestet.

    Anzeige

    Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei SunHydrogen?

    Technologie und Marktposition

    SunHydrogen setzt auf photoelektrochemische Reaktoren, die Solarstrom-Gewinnung und Wasserspaltung in einer Einheit kombinieren. Die Panels sollen grünen Wasserstoff direkt aus Sonnenlicht erzeugen – ohne Umweg über separate Elektrolyseure.

    Der Vertrag mit CTF Solar definiert einen klaren Fahrplan zur Industrialisierung der 1,92-Quadratmeter-Module. Innerhalb eines Jahres strebt das Unternehmen den ersten Abnehmer an. Goldman Sachs schätzt den globalen Wasserstoffmarkt bis 2050 auf über eine Billion Dollar pro Jahr.

    Nächste Schritte

    SunHydrogen hat zuletzt mehrfach kommerzielle Reaktormodule demonstriert und Pilotanlagen mit über 25 Quadratmetern aktiver Fläche angekündigt. Die steigenden Leerverkäufe zeigen jedoch: Der Markt ist gespalten. Entscheidend wird sein, ob das Unternehmen die Pilotphase in einen validierten Fertigungsprozess überführen und einen Abnehmer sichern kann. Die nächsten Quartalszahlen legt SunHydrogen am 7. Mai 2026 vor.

    Anzeige

    SunHydrogen-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue SunHydrogen-Analyse vom 5. März liefert die Antwort:

    Die neusten SunHydrogen-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für SunHydrogen-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 5. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

    SunHydrogen: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


    (05.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1108: ATX weiter leicht erholt, Zahlen von Andritz und Addiko und bei Addiko hab ich etwas zu tun, Paul Pichler läutet




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, RHI Magnesita, Addiko Bank, Agrana, Kapsch TrafficCom, EVN, Rosgix, Amag, Andritz, AT&S, Linz Textil Holding, Marinomed Biotech, Palfinger, Warimpex, Oberbank AG Stamm, UBM, CA Immo, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Zumtobel.

    Random Partner

    A1 Telekom Austria
    Die an der Wiener Börse notierte A1 Telekom Austria Group ist führender Provider für digitale Services und Kommunikationslösungen im CEE Raum mit mehr als 24 Millionen Kunden in sieben Ländern und bietet Kommunikationslösungen, Payment und Unterhaltungsservices sowie integrierte Business Lösungen an.

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » KI-Chatbots gefährden Anwaltsgeheimnis ( Finanztrends)

    » Shenzhen Snc Aktie: Markttrends stützen ( Finanztrends)

    » SAP und BMW treiben autonome KI in der Fertigung voran ( Finanztrends)

    » Validato und Idemia treiben digitale Personalprüfung voran ( Finanztrends)

    » Viemed Healthcare Aktie: Absturz nach Zahlen ( Finanztrends)

    » Impact Silver Aktie: Zahlen im Anmarsch ( Finanztrends)

    » Österreich-Depots: Etwas fester (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 5.3.: Extremes zu Strabag, Wienerberger und Flughafen Wi...

    » Nachlese: Christine Petzwinkler, Hans Lang (audio cd.at)

    » Europäische Märkte stabilisieren sich – Andritz und Addiko mit wichtigen...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    SunHydrogen Aktie: Leerverkäufer greifen an ( Finanztrends)
    Ushio schließt Übernahme des OSRAM-Geschäftsbereichs Entertainment und Industrie ab
    Burj Al Arab: Drohnen-Angriff setzt Luxushotel in Brand ( Finanztrends)
    ATX-Trends: FACC, AT&S, DO & CO, Bawag, Palfinger, Porr ...
    Kinaxis gibt das Ausscheiden seines Chief Financial Officers bekannt
    Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 22-23: Kontron(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 21-22: Strabag(3), Lenzing(1), RBI(1), Telekom Austria(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 20-21: Kontron(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: Verbund(1), OMV(1), Porr(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: Kontron(3), OMV(1)
      Star der Stunde: Kapsch TrafficCom 1.09%, Rutsch der Stunde: AT&S -2.79%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Porr(1), Verbund(1)
      Star der Stunde: EuroTeleSites AG 1.17%, Rutsch der Stunde: Strabag -1.36%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Kontron(4), Erste Group(1), Porr(1), Zumtobel(1)
      Featured Partner Video

      Wiener Börse Party #1104: ATX zum Februar-Ultimo zunächst etwas schwächer, FACC auch heute gesucht, 4:0 RBI (Auflösung next week)

      Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

      Books josefchladek.com

      Raymond Thompson Jr
      It’s hard to stop rebels that time travel
      2025
      Void

      Joselito Verschaeve
      As Long as the Sun Lasts
      2025
      Void

      Stephen Shore
      Uncommon Places
      1982
      Aperture

      Livio Piatti
      Schtetl Zürich
      2001
      Offizin Verlag

      Pia Paulina Guilmoth & Jesse Bull Saffire
      Fishworm
      2025
      Void

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de