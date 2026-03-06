Royal Bank of Canada Aktie: Rekordgewinn ( Finanztrends)

06.03.2026, 3089 Zeichen

Die Royal Bank of Canada (RBC) blickt auf ein historisches Geschäftsjahr 2025 zurück, doch der Erfolg sorgt nicht nur für Zustimmung. Während ein Rekordgewinn von über 20 Milliarden CAD die Kassen füllt, geraten die Vergütungen der Führungsetage vor der anstehenden Hauptversammlung in die Kritik. Wie reagieren die Aktionäre auf den Spagat zwischen Spitzenzahlen und ESG-Forderungen?

Rekordzahlen und Bonus-Diskussionen

Gestern veröffentlichte Finanzdaten belegen die starke operative Verfassung des Instituts. Mit einem Nettogewinn von 20,4 Milliarden CAD im Geschäftsjahr 2025 erreichte die Bank einen neuen Meilenstein. Dieser Erfolg schlägt sich unmittelbar in der Vergütung von CEO Dave McKay nieder: Er erhielt ein Gesamtpaket von 22,09 Millionen CAD.

Diese Summe liegt 30 % über dem ursprünglichen Zielwert – eine direkte Folge der Rekordergebnisse. Parallel dazu stieg die jährliche Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder um 22 % auf nun 415.000 CAD.

Aktionäre fordern ESG-Fortschritte

Die Debatte um die Vorstandsgehälter fällt mit den Vorbereitungen auf die Hauptversammlung am 9. April zusammen. Den Aktionären liegen elf formelle Anträge vor, die über die reine Gewinnverteilung hinausgehen. Im Fokus stehen dabei vor allem der Umgang der Bank mit dem Klimawandel sowie die interne Handhabung von Lohnlücken. Die Anträge spiegeln den wachsenden Stellenwert von ESG-Standards (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) im kanadischen Finanzsektor wider.

Wachstumsstrategie im Wealth Management

Abseits der Governance-Themen forciert das Unternehmen den Ausbau seiner US-Vermögensverwaltung. Bis zum Jahr 2029 soll sich die Profitabilität in diesem Segment verdoppeln. Ein zentraler Pfeiler dieser Strategie ist die Rekrutierung von 600 neuen Beratern, nachdem bereits im vergangenen Jahr ein Rekord bei der Talentakquise verzeichnet wurde.